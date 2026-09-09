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Игра для ПК Carnival Games VR [2K_2729] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК Carnival Games VR [2K_2729] (электронный ключ)

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Игра для ПК Carnival Games VR [2K_2729] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300411
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Carnival Games VR [2K_2729] (электронный ключ)

Описание

Примечание: эта игра предназначена только для шлема виртуальной реальности HTC ViveTM.

Добро пожаловать в игру, где все победители! Создатели Carnival Games — Cat Daddy Games и 2K — переносят эту потрясающую серию в виртуальную реальность.

В Carnival Games VR мир веселья становится близок как никогда: исследуйте парк развлечений, общайтесь с посетителями и участвуйте в 12 различных играх! На аллее аттракционов можно играть и зарабатывать билеты, которые позволяют открывать новые игры и получать забавные цифровые призы. Штурм замка в Climbing Wall, погоня за новыми рекордами в Alley Ball, баскетбольное соревнование в Swish — каждому найдется занятие по душе.

 

Особенности игры:

 

Аттракцион для всех

 

12 игр-аттракционов никого не оставят равнодушным. Бросайте бейсбольные мячи в Golden Arm, забрасывайте мячи в кольцо в Swish, оттачивайте меткость в Shooting Gallery или штурмуйте высокий замок в Climbing Wall — вас ждет множество захватывающих игр!

 

Общение и взаимодействие

 

Погрузитесь в атмосферу праздника, на котором Barker не даст вам заскучать: общайтесь с посетителями, пройдите четыре аллеи аттракционов с разным оформлением игровых комнат — от ковбойского Cowpoke Corral до волшебного Wizard’s Walkway.

 

Множество призов и игр

 

Пройдите одну из игр и получите билеты, которые позволяют получать забавные виртуальные призы и открывать больше игровых режимов на призовом стенде Prize Booth! Все призы хранятся в игровой комнате Playroom, где можно открыть самые разные достижения.

 

Отличная игра для компании

 

Установили новый рекорд? Бросьте вызов друзьям и проверьте, кто сможет подняться до первой строчки сетевого списка лидеров.

 

 

 

 

Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/ 

 

©2016 Компания Take-Two Interactive Software, Inc. 2K, Cat Daddy Games, Carnival Games, Carnival Games VR, а также их соответствующие логотипы являются товарными знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. Все права сохранены. Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

Требования к системе

Операционная система Windows 7 SP1 Процессор Intel i5-4590 или AMD FX 8350 или лучше Оперативная память 4GB Видеокарта NVIDIA GTX 970 / AMD 290 или лучше DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 2 GB

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Carnival Games VR [2K_2729] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Примечание: эта игра предназначена только для шлема виртуальной реальности HTC ViveTM.

    Добро пожаловать в игру, где все победители! Создатели Carnival Games — Cat Daddy Games и 2K — переносят эту потрясающую серию в виртуальную реальность.

    В Carnival Games VR мир веселья становится близок как никогда: исследуйте парк развлечений, общайтесь с посетителями и участвуйте в 12 различных играх! На аллее аттракционов можно играть и зарабатывать билеты, которые позволяют открывать новые игры и получать забавные цифровые призы. Штурм замка в Climbing Wall, погоня за новыми рекордами в Alley Ball, баскетбольное соревнование в Swish — каждому найдется занятие по душе.

     

    Особенности игры:

     

    Аттракцион для всех

     

    12 игр-аттракционов никого не оставят равнодушным. Бросайте бейсбольные мячи в Golden Arm, забрасывайте мячи в кольцо в Swish, оттачивайте меткость в Shooting Gallery или штурмуйте высокий замок в Climbing Wall — вас ждет множество захватывающих игр!

     

    Общение и взаимодействие

     

    Погрузитесь в атмосферу праздника, на котором Barker не даст вам заскучать: общайтесь с посетителями, пройдите четыре аллеи аттракционов с разным оформлением игровых комнат — от ковбойского Cowpoke Corral до волшебного Wizard’s Walkway.

     

    Множество призов и игр

     

    Пройдите одну из игр и получите билеты, которые позволяют получать забавные виртуальные призы и открывать больше игровых режимов на призовом стенде Prize Booth! Все призы хранятся в игровой комнате Playroom, где можно открыть самые разные достижения.

     

    Отличная игра для компании

     

    Установили новый рекорд? Бросьте вызов друзьям и проверьте, кто сможет подняться до первой строчки сетевого списка лидеров.

     

     

     

     

    Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/ 

     

    ©2016 Компания Take-Two Interactive Software, Inc. 2K, Cat Daddy Games, Carnival Games, Carnival Games VR, а также их соответствующие логотипы являются товарными знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. Все права сохранены. Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

    Требования к системе

    Операционная система Windows 7 SP1 Процессор Intel i5-4590 или AMD FX 8350 или лучше Оперативная память 4GB Видеокарта NVIDIA GTX 970 / AMD 290 или лучше DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 2 GB

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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    Игра для ПК Carnival Games VR [2K_2729] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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