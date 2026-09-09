Описание товара Игра для ПК Carnival Games VR [2K_2729] (электронный ключ)

Описание

Примечание: эта игра предназначена только для шлема виртуальной реальности HTC ViveTM.

Добро пожаловать в игру, где все победители! Создатели Carnival Games — Cat Daddy Games и 2K — переносят эту потрясающую серию в виртуальную реальность.

В Carnival Games VR мир веселья становится близок как никогда: исследуйте парк развлечений, общайтесь с посетителями и участвуйте в 12 различных играх! На аллее аттракционов можно играть и зарабатывать билеты, которые позволяют открывать новые игры и получать забавные цифровые призы. Штурм замка в Climbing Wall, погоня за новыми рекордами в Alley Ball, баскетбольное соревнование в Swish — каждому найдется занятие по душе.

Особенности игры:

Аттракцион для всех

12 игр-аттракционов никого не оставят равнодушным. Бросайте бейсбольные мячи в Golden Arm, забрасывайте мячи в кольцо в Swish, оттачивайте меткость в Shooting Gallery или штурмуйте высокий замок в Climbing Wall — вас ждет множество захватывающих игр!

Общение и взаимодействие

Погрузитесь в атмосферу праздника, на котором Barker не даст вам заскучать: общайтесь с посетителями, пройдите четыре аллеи аттракционов с разным оформлением игровых комнат — от ковбойского Cowpoke Corral до волшебного Wizard’s Walkway.

Множество призов и игр

Пройдите одну из игр и получите билеты, которые позволяют получать забавные виртуальные призы и открывать больше игровых режимов на призовом стенде Prize Booth! Все призы хранятся в игровой комнате Playroom, где можно открыть самые разные достижения.

Отличная игра для компании

Установили новый рекорд? Бросьте вызов друзьям и проверьте, кто сможет подняться до первой строчки сетевого списка лидеров.

Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

©2016 Компания Take-Two Interactive Software, Inc. 2K, Cat Daddy Games, Carnival Games, Carnival Games VR, а также их соответствующие логотипы являются товарными знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. Все права сохранены. Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

Требования к системе

Информация по установке

Операционная система Windows 7 SP1 Процессор Intel i5-4590 или AMD FX 8350 или лучше Оперативная память 4GB Видеокарта NVIDIA GTX 970 / AMD 290 или лучше DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 2 GB

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .

Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».

Введите ключ активации.

После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.