Описание товара Игра для ПК Call of Juarez: Bound in Blood [UB_3541] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Режимы мультиплеерной и кооперативной игры не поддерживаются с августа 2016.

1864 год. Дикий Запад. В поисках легендарного золота ацтеков Томас и Рэй Маккол отправляются из родной Джорджии, опустошенной Гражданской войной, в Мексику. Закон для них — ничто: без колебаний братья убьют всякого, кто станет на их пути. Но так ли сильны кровные узы, если на карту поставлено несметное богатство и женская любовь?

Особенности игры:

Точно в цель

Каждый меткий выстрел из любого вида оружия, будь то пистолет или крупнокалиберный пулемет, улучшает навык концентрации, что позволяет герою во время схваток с превосходящим по численности соперником задействовать смертельные спецприемы.

Хороший, плохой, злой

Выбор главного героя существенно влияет на игровой процесс: от него зависит стиль прохождения (ближний или дальний бой), доступные навыки (применение лассо или динамита) и арсенал (пистолет, длинноствольный карабин...).

Дикий, дикий Запад

Непокоренные просторы прерий, путешествия верхом, в фургоне и на каноэ, классические приключения и злодеи, среди которых жадный мексиканец, мстительный полковник и вождь апачей, объявленный вне закона.

Охотники за головами

Многопользовательский вестерн-режим с участием стрелков, индейцев и солдат, в котором игроки получают награды за пойманных соперников; ограбление банка, нападение на поезд и многие другие командные игры и состязания.

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Требования к системе

Информация по установке

Операционная система Windows Vista / Windows XP SP2 / Windows XP SP3 Процессор 3.2 GHz Intel® Pentium® 4 or 2.66 GHz Pentium D/AMD® Athlon™64 3500+ Оперативная память 1 Гб Видеокарта 256 МБ совместимая с DirectX® 10.0 видеокарта или совместимая с DirectX 9.0 с поддержкой Shader Model 3.0 или выше DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 4 ГБ Интернет Широкополосный доступ к Интернету

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.

Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».

Введите код активации.

После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.