Игра для ПК Brothers in Arms: Road to hill 30 [UB_136] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Brothers in Arms: Road to hill 30 [UB_136] (электронный ключ)
Описание
«Brothers In Arms» — игра, основанная на реальных событиях. Сержант Мэтт Бэйкер из 101-ой десантной дивизии и его взвод заброшены в один из сельских районов Франции.
По мере того как будут разворачиваться события, вам придется выбирать между успешным выполнением задания и жизнями солдат — ваших братьев по оружию.«Brothers In Arms» погрузит вас в исторически достоверную атмосферу Второй мировой войны. Став участником восьмидневной операции в Нормандии, вы получите незабываемый опыт в качестве командира небольшого отряда десанта.
Мощный графический движок (одного из самых известных и культовых шутеров) позволяет добиться небывалой реалистичности изображения. Разработчики гордятся непревзойденной исторической аутентичностью игры, а также качеством звука и увлекательностью геймплея.
Особенности игры:
- Единственная в своем роде игра. «Brothers In Arms» — единственный тактический шутер от первого лица на тему Второй мировой войны.
- Реальная тактика боевых действий. Интуитивное и удобное управление взводом устроит как фанатов шутеров, так и хардкорных поклонников тактических симуляторов.
- Настоящие солдаты. В игре представлены более 20 персонажей, каждый с уникальным характером, внешностью и манерой поведения.
- Революционные алгоритмы поведения врагов: как противники, так и ваши союзники используют хитроумные маневры и трюки, чтобы обойти врага с флангов, застать его врасплох и уничтожить.
- Беспрецедентная историческая достоверность. Абсолютно точное воспроизведение полей сражений, реальных событий, оружия и обмундирования, воссозданное благодаря использованию фотографий US Army Signal Corps, архивам военной разведки, а также свидетельствам очевидцев и участников событий.
- Инновационный многопользовательский режим. Каждый игрок командует небольшим подразделением из трех солдат, соревнуясь в хитрости и тактическом мастерстве при выполнении поставленной задачи.
- Известнейшая компания-разработчик. Авторы проекта — компания Gearbox Software, прославившиеся как создатели дополнения Opposing Force для Half-Life, а также как разработчики игр James Bond: Nightfire, Counter-Strike и PC-версии Halo.
Требования к системеОперационная система 2000 / XP Процессор 1 ГГц Pentium® III или AMD Athlon™ Оперативная память 512 МБ Видеокарта 32 МБ своместимая с DirectX® 9.0c DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 5 Гб свободного места на жестком диске
Интернет
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
«Brothers In Arms» — игра, основанная на реальных событиях. Сержант Мэтт Бэйкер из 101-ой десантной дивизии и его взвод заброшены в один из сельских районов Франции.
По мере того как будут разворачиваться события, вам придется выбирать между успешным выполнением задания и жизнями солдат — ваших братьев по оружию.«Brothers In Arms» погрузит вас в исторически достоверную атмосферу Второй мировой войны. Став участником восьмидневной операции в Нормандии, вы получите незабываемый опыт в качестве командира небольшого отряда десанта.
Мощный графический движок (одного из самых известных и культовых шутеров) позволяет добиться небывалой реалистичности изображения. Разработчики гордятся непревзойденной исторической аутентичностью игры, а также качеством звука и увлекательностью геймплея.
Особенности игры:
- Единственная в своем роде игра. «Brothers In Arms» — единственный тактический шутер от первого лица на тему Второй мировой войны.
- Реальная тактика боевых действий. Интуитивное и удобное управление взводом устроит как фанатов шутеров, так и хардкорных поклонников тактических симуляторов.
- Настоящие солдаты. В игре представлены более 20 персонажей, каждый с уникальным характером, внешностью и манерой поведения.
- Революционные алгоритмы поведения врагов: как противники, так и ваши союзники используют хитроумные маневры и трюки, чтобы обойти врага с флангов, застать его врасплох и уничтожить.
- Беспрецедентная историческая достоверность. Абсолютно точное воспроизведение полей сражений, реальных событий, оружия и обмундирования, воссозданное благодаря использованию фотографий US Army Signal Corps, архивам военной разведки, а также свидетельствам очевидцев и участников событий.
- Инновационный многопользовательский режим. Каждый игрок командует небольшим подразделением из трех солдат, соревнуясь в хитрости и тактическом мастерстве при выполнении поставленной задачи.
- Известнейшая компания-разработчик. Авторы проекта — компания Gearbox Software, прославившиеся как создатели дополнения Opposing Force для Half-Life, а также как разработчики игр James Bond: Nightfire, Counter-Strike и PC-версии Halo.
Требования к системеОперационная система 2000 / XP Процессор 1 ГГц Pentium® III или AMD Athlon™ Оперативная память 512 МБ Видеокарта 32 МБ своместимая с DirectX® 9.0c DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 5 Гб свободного места на жестком диске
Интернет
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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