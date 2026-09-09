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Игра для ПК Brothers in Arms: Hells Highway [UB_3540] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК Brothers in Arms: Hells Highway [UB_3540] (электронный ключ)

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Игра для ПК Brothers in Arms: Hells Highway [UB_3540] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300407
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Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Brothers in Arms: Hells Highway [UB_3540] (электронный ключ)

Описание

В игре Brothers in Arms. Hell's Highway игрок принимает участие в военных подвигах бойцов 101 воздушно-десантной дивизии Союзников.

Серия Brothers in Arms занимает почетное место среди проектов, посвященных Второй мировой войне. Каждый ее эпизод насыщен динамичными сражениями и драматичными событиями, в которых великолепно раскрываются характеры персонажей.

Знакомые герои продолжают победное шествие по фронтам Второй мировой. На этот раз Мэтт Бэйкер, Джо Хартсток и другие солдаты 101-й воздушно-десантной дивизии принимают участие в легендарной операции «Огород» (Market Garden). Действие происходит в сентябре 1944 года на территории Голландии, где бойцы должны защитить три стратегически важных моста. Марш-бросок по нидерландским шоссе становится настоящей дорогой в ад…

Особенности игры:

  • Боевые действия следующего поколения. Знаменитые тактически-продуманные сражения, ставшие визитной карточкой серии, перешли на новый уровень. Мощь современных графических технологий разительно преобразила окружающий мир.
  • Новые приключения старых героев. Мэтт Бэйкер, Джо Хартсток и вся 101-я воздушно-десантная дивизия отправляются в Голландию, чтобы внести свою лепту в великую победу.
  • Солдатская жизнь какова она есть. Получайте задания из штаба и заступайте в патруль. Обнаружив врага, немедленно готовьте засаду. Впервые в истории серии вы должны не просто одолеть противника, но первым заметить его приближение.
  • Колоритные герои. Каждый персонаж проработан до мельчайших деталей и представляет собой полноценную личность с уникальной биографией и взглядами на жизнь. Солдаты общаются друг с другом, вытаскивают из-под огня раненых и помогают гражданским. Вы станете частью дружной команды!
  • Командуйте отрядами! В вашем распоряжении есть пулеметный взвод, готовый подавить вражеское сопротивление шквальным огнем, а также группа бойцов, вооруженных базуками. Они умело и быстро расправятся с тяжелой техникой. Кроме того, не стоит забывать о подразделении с мортирами, которое как следует «проутюжит» местность с большой дистанции.
  • Выбирайте тактику! Вы сами решаете, броситься в атаку «напролом» или хитроумно обойти врага со спины.
  • Безопасных мест не существует. Благодаря использованию реальных законов физики, окружающий мир реагирует на взрывы и удары пуль должным образом. Хлипкие препятствия разваливаются на куски, а капитальные конструкции получают существенные повреждения. Выбирайте укрытие с умом!
  • Ураган страстей в коллективном режиме. В одной баталии участвует несколько десятков бойцов, при этом сумасшедшая динамика действий сочетается с продуманными тактическими маневрами.
    •  

 

© 2008 Gearbox Software, LLC. All Rights Reserved. Published and distributed by Ubisoft Entertainment under license from Gearbox Software, LLC. Brothers In Arms Hell's Highway is a trademark of Gearbox Software and is used under license. Ubisoft, Ubi.com, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries. Gearbox Software and the Gearbox logo are registered trademarks of Gearbox Software, LLC.

Требования к системе

Операционная система Windows Vista SP1 / Windows XP SP3 Процессор 2.6 GHz dual-core (3 GHz for Intel Pentium D 925) Оперативная память 1 Гб Видеокарта Cовместимая с DirectX 9.0c видеокарта с объемом видеопамяти 128 МБ и поддержкой Shader 3.0 или лучше DirectX 9.0 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 8 ГБ Интернет Широкополосный доступ к Интернету

Информация по установке

Операционная система Windows Vista SP1 / Windows XP SP3 Процессор 2.6 GHz dual-core (3 GHz for Intel Pentium D 925) Оперативная память 1 Гб Видеокарта Cовместимая с DirectX 9.0c видеокарта с объемом видеопамяти 128 МБ и поддержкой Shader 3.0 или лучше DirectX 9.0 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 8 ГБ Интернет Широкополосный доступ к Интернету

Отзывы о товаре Игра для ПК Brothers in Arms: Hells Highway [UB_3540] (электронный ключ)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Описание

Описание

В игре Brothers in Arms. Hell's Highway игрок принимает участие в военных подвигах бойцов 101 воздушно-десантной дивизии Союзников.

Серия Brothers in Arms занимает почетное место среди проектов, посвященных Второй мировой войне. Каждый ее эпизод насыщен динамичными сражениями и драматичными событиями, в которых великолепно раскрываются характеры персонажей.

Знакомые герои продолжают победное шествие по фронтам Второй мировой. На этот раз Мэтт Бэйкер, Джо Хартсток и другие солдаты 101-й воздушно-десантной дивизии принимают участие в легендарной операции «Огород» (Market Garden). Действие происходит в сентябре 1944 года на территории Голландии, где бойцы должны защитить три стратегически важных моста. Марш-бросок по нидерландским шоссе становится настоящей дорогой в ад…

Особенности игры:

  • Боевые действия следующего поколения. Знаменитые тактически-продуманные сражения, ставшие визитной карточкой серии, перешли на новый уровень. Мощь современных графических технологий разительно преобразила окружающий мир.
  • Новые приключения старых героев. Мэтт Бэйкер, Джо Хартсток и вся 101-я воздушно-десантная дивизия отправляются в Голландию, чтобы внести свою лепту в великую победу.
  • Солдатская жизнь какова она есть. Получайте задания из штаба и заступайте в патруль. Обнаружив врага, немедленно готовьте засаду. Впервые в истории серии вы должны не просто одолеть противника, но первым заметить его приближение.
  • Колоритные герои. Каждый персонаж проработан до мельчайших деталей и представляет собой полноценную личность с уникальной биографией и взглядами на жизнь. Солдаты общаются друг с другом, вытаскивают из-под огня раненых и помогают гражданским. Вы станете частью дружной команды!
  • Командуйте отрядами! В вашем распоряжении есть пулеметный взвод, готовый подавить вражеское сопротивление шквальным огнем, а также группа бойцов, вооруженных базуками. Они умело и быстро расправятся с тяжелой техникой. Кроме того, не стоит забывать о подразделении с мортирами, которое как следует «проутюжит» местность с большой дистанции.
  • Выбирайте тактику! Вы сами решаете, броситься в атаку «напролом» или хитроумно обойти врага со спины.
  • Безопасных мест не существует. Благодаря использованию реальных законов физики, окружающий мир реагирует на взрывы и удары пуль должным образом. Хлипкие препятствия разваливаются на куски, а капитальные конструкции получают существенные повреждения. Выбирайте укрытие с умом!
  • Ураган страстей в коллективном режиме. В одной баталии участвует несколько десятков бойцов, при этом сумасшедшая динамика действий сочетается с продуманными тактическими маневрами.
    •  

 

© 2008 Gearbox Software, LLC. All Rights Reserved. Published and distributed by Ubisoft Entertainment under license from Gearbox Software, LLC. Brothers In Arms Hell's Highway is a trademark of Gearbox Software and is used under license. Ubisoft, Ubi.com, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries. Gearbox Software and the Gearbox logo are registered trademarks of Gearbox Software, LLC.

Требования к системе

Операционная система Windows Vista SP1 / Windows XP SP3 Процессор 2.6 GHz dual-core (3 GHz for Intel Pentium D 925) Оперативная память 1 Гб Видеокарта Cовместимая с DirectX 9.0c видеокарта с объемом видеопамяти 128 МБ и поддержкой Shader 3.0 или лучше DirectX 9.0 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 8 ГБ Интернет Широкополосный доступ к Интернету

Информация по установке

Операционная система Windows Vista SP1 / Windows XP SP3 Процессор 2.6 GHz dual-core (3 GHz for Intel Pentium D 925) Оперативная память 1 Гб Видеокарта Cовместимая с DirectX 9.0c видеокарта с объемом видеопамяти 128 МБ и поддержкой Shader 3.0 или лучше DirectX 9.0 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 8 ГБ Интернет Широкополосный доступ к Интернету
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