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Игра для ПК Brothers in Arms: Earned in Blood [UB_135] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК Brothers in Arms: Earned in Blood [UB_135] (электронный ключ)

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Игра для ПК Brothers in Arms: Earned in Blood [UB_135] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300406
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Brothers in Arms: Earned in Blood [UB_135] (электронный ключ)

Описание

Основанная на реальных событиях игра Brothers In Arms Earned In Blood — следующая глава в истории 101-ой десантной дивизии. В роли сержанта Джо Хартсока вы должны выдвинуться за тридцатую высоту и командовать взводом элитных десантников в одной из наиболее значимых операций Второй мировой — освобождении Нормандии.

Во время последних боев за освобождение Франции элитные подразделения 101-ой десантной будут действовать глубоко в тылу врага. Вместе с вашим отрядом вы должны превзойти еще более агрессивных и опытных противников и выжить в пылающих городских развалинах. Brothers In Arms возвращаются с еще большим количеством экшена, великолепным сюжетом и глубокой исторической достоверностью!

Особенности игры:

  • Непревзойденная историческая достоверность: вместе с бойцами 101-ой десантной вы выполните реальные боевые задания, в точности воссозданные благодаря историческим источникам: снимкам, картам и рапортам американских солдат.
  • Новые многопользовательские миссии: Brothers In Arms Earned In Blood выводит онлайновые тактические сражения на новую высоту, предлагая уникальные миссии и усовершенствованный сетевой код.
  • Дополнительное оружие и техника: экипирутйесь новыми видами вооружения, например, гранатами M3, и управляйте новыми видами техники, такими как истребитель танков M10 «Wolverine».
  • Играйте в одиночку или вместе с друзьями в режиме Skirmish. Возьмите на себя командование небольшим отрядом десанта в качестве американского или немецкого офицера.
  • Инновационное управление: как командир отряда вы сможете управлять вашими бойцами с помощью действенной, но в то же время легкой и эффективной командной системы, использующей лишь одну кнопку мыши.

Требования к системе

Операционная система 2000 / XP Процессор Pentium III или AMD Athlon 1 ГГц Оперативная память 512 МБ Видеокарта DirectX-совместимая видеокарта с 32 МБ памяти DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 3.5 Гб свободного места на жестком диске

Интернет

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Brothers in Arms: Earned in Blood [UB_135] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Основанная на реальных событиях игра Brothers In Arms Earned In Blood — следующая глава в истории 101-ой десантной дивизии. В роли сержанта Джо Хартсока вы должны выдвинуться за тридцатую высоту и командовать взводом элитных десантников в одной из наиболее значимых операций Второй мировой — освобождении Нормандии.

    Во время последних боев за освобождение Франции элитные подразделения 101-ой десантной будут действовать глубоко в тылу врага. Вместе с вашим отрядом вы должны превзойти еще более агрессивных и опытных противников и выжить в пылающих городских развалинах. Brothers In Arms возвращаются с еще большим количеством экшена, великолепным сюжетом и глубокой исторической достоверностью!

    Особенности игры:

    • Непревзойденная историческая достоверность: вместе с бойцами 101-ой десантной вы выполните реальные боевые задания, в точности воссозданные благодаря историческим источникам: снимкам, картам и рапортам американских солдат.
    • Новые многопользовательские миссии: Brothers In Arms Earned In Blood выводит онлайновые тактические сражения на новую высоту, предлагая уникальные миссии и усовершенствованный сетевой код.
    • Дополнительное оружие и техника: экипирутйесь новыми видами вооружения, например, гранатами M3, и управляйте новыми видами техники, такими как истребитель танков M10 «Wolverine».
    • Играйте в одиночку или вместе с друзьями в режиме Skirmish. Возьмите на себя командование небольшим отрядом десанта в качестве американского или немецкого офицера.
    • Инновационное управление: как командир отряда вы сможете управлять вашими бойцами с помощью действенной, но в то же время легкой и эффективной командной системы, использующей лишь одну кнопку мыши.

    Требования к системе

    Операционная система 2000 / XP Процессор Pentium III или AMD Athlon 1 ГГц Оперативная память 512 МБ Видеокарта DirectX-совместимая видеокарта с 32 МБ памяти DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 3.5 Гб свободного места на жестком диске

    Интернет

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
    • Самовывоз
    Доставка
    Отзывы


    Игра для ПК Brothers in Arms: Earned in Blood [UB_135] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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