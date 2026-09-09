Игра для ПК Brothers in Arms: Earned in Blood [UB_135] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Brothers in Arms: Earned in Blood [UB_135] (электронный ключ)
Описание
Основанная на реальных событиях игра Brothers In Arms Earned In Blood — следующая глава в истории 101-ой десантной дивизии. В роли сержанта Джо Хартсока вы должны выдвинуться за тридцатую высоту и командовать взводом элитных десантников в одной из наиболее значимых операций Второй мировой — освобождении Нормандии.
Во время последних боев за освобождение Франции элитные подразделения 101-ой десантной будут действовать глубоко в тылу врага. Вместе с вашим отрядом вы должны превзойти еще более агрессивных и опытных противников и выжить в пылающих городских развалинах. Brothers In Arms возвращаются с еще большим количеством экшена, великолепным сюжетом и глубокой исторической достоверностью!
Особенности игры:
- Непревзойденная историческая достоверность: вместе с бойцами 101-ой десантной вы выполните реальные боевые задания, в точности воссозданные благодаря историческим источникам: снимкам, картам и рапортам американских солдат.
- Новые многопользовательские миссии: Brothers In Arms Earned In Blood выводит онлайновые тактические сражения на новую высоту, предлагая уникальные миссии и усовершенствованный сетевой код.
- Дополнительное оружие и техника: экипирутйесь новыми видами вооружения, например, гранатами M3, и управляйте новыми видами техники, такими как истребитель танков M10 «Wolverine».
- Играйте в одиночку или вместе с друзьями в режиме Skirmish. Возьмите на себя командование небольшим отрядом десанта в качестве американского или немецкого офицера.
- Инновационное управление: как командир отряда вы сможете управлять вашими бойцами с помощью действенной, но в то же время легкой и эффективной командной системы, использующей лишь одну кнопку мыши.
Требования к системеОперационная система 2000 / XP Процессор Pentium III или AMD Athlon 1 ГГц Оперативная память 512 МБ Видеокарта DirectX-совместимая видеокарта с 32 МБ памяти DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 3.5 Гб свободного места на жестком диске
Интернет
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
Основанная на реальных событиях игра Brothers In Arms Earned In Blood — следующая глава в истории 101-ой десантной дивизии. В роли сержанта Джо Хартсока вы должны выдвинуться за тридцатую высоту и командовать взводом элитных десантников в одной из наиболее значимых операций Второй мировой — освобождении Нормандии.
Во время последних боев за освобождение Франции элитные подразделения 101-ой десантной будут действовать глубоко в тылу врага. Вместе с вашим отрядом вы должны превзойти еще более агрессивных и опытных противников и выжить в пылающих городских развалинах. Brothers In Arms возвращаются с еще большим количеством экшена, великолепным сюжетом и глубокой исторической достоверностью!
Особенности игры:
- Непревзойденная историческая достоверность: вместе с бойцами 101-ой десантной вы выполните реальные боевые задания, в точности воссозданные благодаря историческим источникам: снимкам, картам и рапортам американских солдат.
- Новые многопользовательские миссии: Brothers In Arms Earned In Blood выводит онлайновые тактические сражения на новую высоту, предлагая уникальные миссии и усовершенствованный сетевой код.
- Дополнительное оружие и техника: экипирутйесь новыми видами вооружения, например, гранатами M3, и управляйте новыми видами техники, такими как истребитель танков M10 «Wolverine».
- Играйте в одиночку или вместе с друзьями в режиме Skirmish. Возьмите на себя командование небольшим отрядом десанта в качестве американского или немецкого офицера.
- Инновационное управление: как командир отряда вы сможете управлять вашими бойцами с помощью действенной, но в то же время легкой и эффективной командной системы, использующей лишь одну кнопку мыши.
Требования к системеОперационная система 2000 / XP Процессор Pentium III или AMD Athlon 1 ГГц Оперативная память 512 МБ Видеокарта DirectX-совместимая видеокарта с 32 МБ памяти DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 3.5 Гб свободного места на жестком диске
Интернет
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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