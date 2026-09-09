Игра для ПК Borderlands: The Pre-sequel - Shock Drop Slaughter Pit [2K_1574] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Borderlands: The Pre-sequel - Shock Drop Slaughter Pit [2K_1574] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для доступа к контенту дополнения требуется игра Borderlands: The Pre-Sequel.
Войдите в Шоковый кратер кровопролития и сразитесь с сильнейшими скавами на луне Пандоры - Элпис! Докажите, что вы самый достойный кандидат на выживание, и те, кому посчастливилось остаться в живых, будут бояться и уважать вас.
Требования к системеОперационная система XP SP3 Процессор 2.4 ГГц Intel Core 2 Duo или аналогичный Оперативная память 2Гб Видеокарта NVidia GeForce 8500 256 MB / ATI Radeon HD 2600 256 MB DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 412 Мб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
Внимание! Для доступа к контенту дополнения требуется игра Borderlands: The Pre-Sequel.
Войдите в Шоковый кратер кровопролития и сразитесь с сильнейшими скавами на луне Пандоры - Элпис! Докажите, что вы самый достойный кандидат на выживание, и те, кому посчастливилось остаться в живых, будут бояться и уважать вас.
Требования к системеОперационная система XP SP3 Процессор 2.4 ГГц Intel Core 2 Duo или аналогичный Оперативная память 2Гб Видеокарта NVidia GeForce 8500 256 MB / ATI Radeon HD 2600 256 MB DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 412 Мб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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