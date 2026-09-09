Игра для ПК Borderlands: The Pre-Sequel - Lady Hammerlock pack [2K_1572] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Borderlands: The Pre-Sequel - Lady Hammerlock pack [2K_1572] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для доступа к контенту дополнения требуется игра Borderlands: The Pre-Sequel. Дополнение входит в Borderlands: The Pre-Sequel Season Pass.
Познакомьтесь с сестрой сэра Хаммерлока, баронессой Аурелией. Она холодна как лед... в буквальном смысле слова: ее навык "Ледяной мороз" наносит огромное количество урона холодом обитателям Элписа. Любого партнера по совместной игре она может превратить в своего слугу, используя дерево навыков "Договорная аристократия". Никто не устоит перед этой дворянкой с холодным сердцем.
Требования к системеОперационная система XP SP3 Процессор 2.4 ГГц Intel Core 2 Duo или аналогичный Оперативная память 2Гб Видеокарта NVidia GeForce 8500 256 MB / ATI Radeon HD 2600 256 MB DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 13 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
Внимание! Для доступа к контенту дополнения требуется игра Borderlands: The Pre-Sequel. Дополнение входит в Borderlands: The Pre-Sequel Season Pass.
Познакомьтесь с сестрой сэра Хаммерлока, баронессой Аурелией. Она холодна как лед... в буквальном смысле слова: ее навык "Ледяной мороз" наносит огромное количество урона холодом обитателям Элписа. Любого партнера по совместной игре она может превратить в своего слугу, используя дерево навыков "Договорная аристократия". Никто не устоит перед этой дворянкой с холодным сердцем.
Требования к системеОперационная система XP SP3 Процессор 2.4 ГГц Intel Core 2 Duo или аналогичный Оперативная память 2Гб Видеокарта NVidia GeForce 8500 256 MB / ATI Radeon HD 2600 256 MB DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 13 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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