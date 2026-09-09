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Игра для ПК Borderlands: Game of the Year Enhanced [2K_6298] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК Borderlands: Game of the Year Enhanced [2K_6298] (электронный ключ)

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Игра для ПК Borderlands: Game of the Year Enhanced [2K_6298] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300400
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Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Borderlands: Game of the Year Enhanced [2K_6298] (электронный ключ)

Описание

Сыграйте в классику кооперативных шутеров с дропом оружия – но теперь с улучшениями! Вас ждет базиллион моделей оружия и 4 безбашенных наемника, у каждого из которых собственное дерево навыков! Им предстоит обойти всю планету Пандора, на которой царит беззаконие, в поисках таинственного Хранилища инопланетян. В этом издании классической игры содержится новое оружие, визуальные улучшения, все 4 дополнения и многое другое!

 
  • Базиллион пушек: дробовики, стреляющие ракетами, поджигающие револьверы, пистолеты-пулеметы, которые стреляют молниями, и еще множество разного оружия.
  • Уникальный стиль: обычные техники рендеринга совмещены с текстурами, нарисованными вручную, – это дает Borderlands ни на что не похожий вид.
  • Ожесточенные бои на машинах: сразитесь с другими водителями в напряженных схватках.
  • Безумие с друзьями: разнесите всех врагов на куски вместе с 3 другими игроками.
В ЭТОМ ИЗДАНИИ:
  • ВИЗУАЛЬНЫЕ УЛУЧШЕНИЯ: новые модели персонажей, локаций, оружия, а также новые текстуры. Borderlands никогда еще не выглядел так хорошо на 4K-мониторе.
  • НОВОЕ ОРУЖИЕ: его и так было слишком много, поэтому мы добавили еще.
  • НОВЫЕ ГОЛОВЫ ДЛЯ ПЕРСОНАЖЕЙ: станьте таким человеком, каким видит вас мама.
  • НОВЫЕ ЗОЛОТЫЕ СУНДУКИ И КЛЮЧИ: больше добычи!
    •  
 

И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ! КРОМЕ ТОГО:

 
  • THE ZOMBIE ISLAND OF DOCTOR NED: загляните в маленький город Джейкобс-Коув, принадлежащий корпорации Jacobs, и любыми способами прекратите слухи о «восставших мертвецах». Новые уровни, новые задания, новые враги!
  • MAD MOXXI’S UNDERDOME RIOT: отпразднуйте открытие банка Маркуса со стилем: поучаствуйте в боях на самой знаменитой гладиаторской арене Пандоры, с которой мало кто возвращается живым.
  • THE SECRET ARMORY OF GENERAL KNOXX: хотите узнать больше о мире Borderlands и набрать больше добычи, чем сможете использовать? В этом дополнении вас ждут новые задания, уровни, машины, оружие и многое другое!
  • CLAPTRAP’S NEW ROBOT REVOLUTION: в этом дополнении вам предстоит сразиться с вашими бывшими друзьями, которые решили поднять восстание, – с железяками.
    •  
 

©2009-2018 IPerion, LLC. All rights reserved. Published and distributed by 2K Games, Inc. under license from Gearbox Software, LLC. Gearbox, Borderlands and the Gearbox Software and Borderlands logos are registered trademarks, all used courtesy of Gearbox Software, LLC. 2K and the 2K logo are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved. This software product includes Autodesk® Scaleform® software, © 2013 Autodesk, Inc. All rights reserved. Unreal® Engine, Copyright 1998-2014, Epic Games, Inc. All rights reserved. Unreal® is a registered trademark of Epic Games, Inc. FMOD Ex Sound System is a registered trademark of Firelight Technologies. All rights reserved. Uses Bink Video. Copyright © 1997-2014 by RAD Game Tools Inc. Uses Oodle. Copyright © 2008-2018 by RAD Game Tools Inc. Portions hereof © 2002-2016 by NVIDIA® Corporation. All rights reserved. All other copyrights or trademarks are the property of their respective owners

 

Use of this product requires agreement to the following third party end user license agreement: http://www.take2games.com/eula/

Требования к системе

Операционная система Windows 7 64 bit or Windows 8 64 bit Процессор Intel Core i3 530 2.93GHz/AMD Phenom 9950 2.6GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта Geforce GTX 660/Radeon HD 6970 DirectX 11 Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 25 ГБ

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

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    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Сыграйте в классику кооперативных шутеров с дропом оружия – но теперь с улучшениями! Вас ждет базиллион моделей оружия и 4 безбашенных наемника, у каждого из которых собственное дерево навыков! Им предстоит обойти всю планету Пандора, на которой царит беззаконие, в поисках таинственного Хранилища инопланетян. В этом издании классической игры содержится новое оружие, визуальные улучшения, все 4 дополнения и многое другое!

     
    • Базиллион пушек: дробовики, стреляющие ракетами, поджигающие револьверы, пистолеты-пулеметы, которые стреляют молниями, и еще множество разного оружия.
    • Уникальный стиль: обычные техники рендеринга совмещены с текстурами, нарисованными вручную, – это дает Borderlands ни на что не похожий вид.
    • Ожесточенные бои на машинах: сразитесь с другими водителями в напряженных схватках.
    • Безумие с друзьями: разнесите всех врагов на куски вместе с 3 другими игроками.
    В ЭТОМ ИЗДАНИИ:
    • ВИЗУАЛЬНЫЕ УЛУЧШЕНИЯ: новые модели персонажей, локаций, оружия, а также новые текстуры. Borderlands никогда еще не выглядел так хорошо на 4K-мониторе.
    • НОВОЕ ОРУЖИЕ: его и так было слишком много, поэтому мы добавили еще.
    • НОВЫЕ ГОЛОВЫ ДЛЯ ПЕРСОНАЖЕЙ: станьте таким человеком, каким видит вас мама.
    • НОВЫЕ ЗОЛОТЫЕ СУНДУКИ И КЛЮЧИ: больше добычи!
      •  
     

    И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ! КРОМЕ ТОГО:

     
    • THE ZOMBIE ISLAND OF DOCTOR NED: загляните в маленький город Джейкобс-Коув, принадлежащий корпорации Jacobs, и любыми способами прекратите слухи о «восставших мертвецах». Новые уровни, новые задания, новые враги!
    • MAD MOXXI’S UNDERDOME RIOT: отпразднуйте открытие банка Маркуса со стилем: поучаствуйте в боях на самой знаменитой гладиаторской арене Пандоры, с которой мало кто возвращается живым.
    • THE SECRET ARMORY OF GENERAL KNOXX: хотите узнать больше о мире Borderlands и набрать больше добычи, чем сможете использовать? В этом дополнении вас ждут новые задания, уровни, машины, оружие и многое другое!
    • CLAPTRAP’S NEW ROBOT REVOLUTION: в этом дополнении вам предстоит сразиться с вашими бывшими друзьями, которые решили поднять восстание, – с железяками.
      •  
     

    ©2009-2018 IPerion, LLC. All rights reserved. Published and distributed by 2K Games, Inc. under license from Gearbox Software, LLC. Gearbox, Borderlands and the Gearbox Software and Borderlands logos are registered trademarks, all used courtesy of Gearbox Software, LLC. 2K and the 2K logo are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved. This software product includes Autodesk® Scaleform® software, © 2013 Autodesk, Inc. All rights reserved. Unreal® Engine, Copyright 1998-2014, Epic Games, Inc. All rights reserved. Unreal® is a registered trademark of Epic Games, Inc. FMOD Ex Sound System is a registered trademark of Firelight Technologies. All rights reserved. Uses Bink Video. Copyright © 1997-2014 by RAD Game Tools Inc. Uses Oodle. Copyright © 2008-2018 by RAD Game Tools Inc. Portions hereof © 2002-2016 by NVIDIA® Corporation. All rights reserved. All other copyrights or trademarks are the property of their respective owners

     

    Use of this product requires agreement to the following third party end user license agreement: http://www.take2games.com/eula/

    Требования к системе

    Операционная система Windows 7 64 bit or Windows 8 64 bit Процессор Intel Core i3 530 2.93GHz/AMD Phenom 9950 2.6GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта Geforce GTX 660/Radeon HD 6970 DirectX 11 Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 25 ГБ

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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    Отзывы


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