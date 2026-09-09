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Игра для ПК Borderlands 2: Headhunter 4: Wedding Day Massacre [2K_1566] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК Borderlands 2: Headhunter 4: Wedding Day Massacre [2K_1566] (электронный ключ)

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Игра для ПК Borderlands 2: Headhunter 4: Wedding Day Massacre [2K_1566] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300396
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Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Borderlands 2: Headhunter 4: Wedding Day Massacre [2K_1566] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Для доступа к контенту дополнения требуется игра Borderlands 2

 

В задании Mad Moxxi "Wedding Day Massacre" сквозь дым сражений проглянет любовь. Помогите соединиться двум влюбленным и заключить мир между их противоборствующими кланами Zaford и Hodunk. В новом дополнении охотника за головами. если повезет, вас ждет богатая добыча, а не только новые головы и шкуры.

 

© 2009 - 2014 Gearbox Software, LLC. Published and distributed by 2K. Gearbox Software, Borderlands, and the Gearbox and Borderlands logos are trademarks of Gearbox Software, LLC. 2K and the 2K logo are trademarks of 2K in the US and/or other countries. Unreal, the circle-U logo and the Powered by Unreal Technology logo are trademarks or registered trademarks of Epic Games, Inc. in the United States and elsewhere. NVIDIA and the NVIDIA logo and The Way It’s Meant To Be Played are trademarks and/or registered trademarks of NVIDIA Corporation. This software product includes Autodesk® Scaleform® software. © 2014 Autodesk, Inc. Autodesk and Scaleform are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc. and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. Powered by Wwise (ce) 2006 – 2014 Audiokinetic Inc. All rights reserved. Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/

Требования к системе

Операционная система XP SP3 Процессор двухъядерный с тактовой частотой 2,4 ГГц Оперативная память 2Гб Видеокарта NVidia GeForce 8500 256 MB / ATI Radeon HD 2600 256 MB DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 13 Гб

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Borderlands 2: Headhunter 4: Wedding Day Massacre [2K_1566] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Внимание! Для доступа к контенту дополнения требуется игра Borderlands 2

     

    В задании Mad Moxxi "Wedding Day Massacre" сквозь дым сражений проглянет любовь. Помогите соединиться двум влюбленным и заключить мир между их противоборствующими кланами Zaford и Hodunk. В новом дополнении охотника за головами. если повезет, вас ждет богатая добыча, а не только новые головы и шкуры.

     

    © 2009 - 2014 Gearbox Software, LLC. Published and distributed by 2K. Gearbox Software, Borderlands, and the Gearbox and Borderlands logos are trademarks of Gearbox Software, LLC. 2K and the 2K logo are trademarks of 2K in the US and/or other countries. Unreal, the circle-U logo and the Powered by Unreal Technology logo are trademarks or registered trademarks of Epic Games, Inc. in the United States and elsewhere. NVIDIA and the NVIDIA logo and The Way It’s Meant To Be Played are trademarks and/or registered trademarks of NVIDIA Corporation. This software product includes Autodesk® Scaleform® software. © 2014 Autodesk, Inc. Autodesk and Scaleform are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc. and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. Powered by Wwise (ce) 2006 – 2014 Audiokinetic Inc. All rights reserved. Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/

    Требования к системе

    Операционная система XP SP3 Процессор двухъядерный с тактовой частотой 2,4 ГГц Оперативная память 2Гб Видеокарта NVidia GeForce 8500 256 MB / ATI Radeon HD 2600 256 MB DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 13 Гб

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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    Отзывы


    Игра для ПК Borderlands 2: Headhunter 4: Wedding Day Massacre [2K_1566] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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