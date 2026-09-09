Top.Mail.Ru
Игра для ПК Borderlands 2: Game of the Year Edition [2K_1562] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Игра для ПК Borderlands 2: Game of the Year Edition [2K_1562] (электронный ключ)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Игра для ПК Borderlands 2: Game of the Year Edition [2K_1562] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300392
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Borderlands 2: Game of the Year Edition [2K_1562] (электронный ключ)

Описание

В состав Game of The Year Edition входит:

 

4 сюжетных дополнения:

 
  • Captain Scarlett and her Pirate’s Booty
  • Mr. Torgue’s Campaign of Carnage
  • Sir Hammerlock’s Big Game Hunt
  • Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep
    •  
 

2 дополнительных класса персонажей:

 
  • Mechromancer Character Pack
  • Psycho Character Pack
    •  
 

Ultimate Vault Hunters Upgrade Pack

 

Новые боевые арены, локации, костюмы, головы, золотые ключи и многое другое.

 

Наступает новая эра безумных перестрелок и азартного мародёрства! Сыграйте за одного из четырех новых охотников за сокровищами, сражающихся с разными тварями, психами и одним злым гением, Красавчиком Джеком. Вооружите своих друзей баззилионом различных пушек и воюйте вместе в кооперативном режиме на четырёх человек. Пройдите нелёгкий путь мести через непредсказуемый и живой мир планеты Пандора.

 

Особенности игры:

 
  • Для игры доступны четыре новых класса персонажей: Сирена, Коммандо, Ганзеркер и Ассасин. Попробуйте себя в роли Ганзеркера, чьи смертоносные способности позволяют ему одновременно использовать две любых пушки, найденных в игре. И это только начало: развивая это умение, вы сможете творить с оружием фантастические вещи. Пара пулемётов? Круто. Пара ракетниц? Конечно! Две снайперских винтовки? Легко, если вам так больше нравится. У других классов, разумеется, есть свои козыри в рукаве.
  • Поделитесь своими приключениями с друзьями в лихом кооперативном режиме как через Интернет, так и в локальной сети. «Бесшовная» система мультиплеера, позволит вам подключаться к разным сессиям без перезапуска самой игры. И главное — вы можете использовать свою экипировку в любых кампаниях.
  • В этот раз ваше приключение начинается в морозной тундре Пандоры, куда вас бросил умирать Красавчик Джек, глава корпорации «Гиперион». Пройдите ваш путь к возмездию, раскройте зловещие планы корпорации «Гиперион» и разберитесь с их главой, преступником вселенского масштаба, Красавчиком Джеком. (Да, и кстати, именно он присвоил себе лавры первооткрывателя Хранилища!)
  • Новая система создания игрового контента отвечает не только за оружие, но и за щиты, гранаты, реликвии, классовые модификаторы и многое другое. А вы ещё думали в первой части было много всего?
  • Охотьтесь в совершенно новых регионах Пандоры. От арктической тундры до полных опасностей степей и таинственных пещер, планета поразит вас разнообразным и непредсказуемым живым миром.
  • Вместе с новыми территориями в Borderlands пришли и их обитатели: горилоподобные буллимонги, хищные сталкеры и механическая армия Гипериона, ведомая Красавчиком Джеком. И это лишь небольшой пример чудовищ, ожидающих встречи с вами.
    •  
 

© 2012 Gearbox Software, LLC. All rights reserved. Borderlands, Gearbox, and the Gearbox Software logos are registered trademarks, and the Borderlands logo is a trademark, all of Gearbox Software, LLC and are used here under license. Borderlands 2 is published and distributed by 2K Games, a subsidiary of Take-Two Interactive Software, Inc. 2K Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc.

Требования к системе

Операционная система XP SP3 Процессор 2.4 ГГц Intel Core 2 Duo или аналогичный Оперативная память 2Гб Видеокарта ATI Radeon HD3650 256 MB / Nvidia GeForce 8600 256 MB DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 13 Гб

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Borderlands 2: Game of the Year Edition [2K_1562] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    В состав Game of The Year Edition входит:

     

    4 сюжетных дополнения:

     
    • Captain Scarlett and her Pirate’s Booty
    • Mr. Torgue’s Campaign of Carnage
    • Sir Hammerlock’s Big Game Hunt
    • Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep
      •  
     

    2 дополнительных класса персонажей:

     
    • Mechromancer Character Pack
    • Psycho Character Pack
      •  
     

    Ultimate Vault Hunters Upgrade Pack

     

    Новые боевые арены, локации, костюмы, головы, золотые ключи и многое другое.

     

    Наступает новая эра безумных перестрелок и азартного мародёрства! Сыграйте за одного из четырех новых охотников за сокровищами, сражающихся с разными тварями, психами и одним злым гением, Красавчиком Джеком. Вооружите своих друзей баззилионом различных пушек и воюйте вместе в кооперативном режиме на четырёх человек. Пройдите нелёгкий путь мести через непредсказуемый и живой мир планеты Пандора.

     

    Особенности игры:

     
    • Для игры доступны четыре новых класса персонажей: Сирена, Коммандо, Ганзеркер и Ассасин. Попробуйте себя в роли Ганзеркера, чьи смертоносные способности позволяют ему одновременно использовать две любых пушки, найденных в игре. И это только начало: развивая это умение, вы сможете творить с оружием фантастические вещи. Пара пулемётов? Круто. Пара ракетниц? Конечно! Две снайперских винтовки? Легко, если вам так больше нравится. У других классов, разумеется, есть свои козыри в рукаве.
    • Поделитесь своими приключениями с друзьями в лихом кооперативном режиме как через Интернет, так и в локальной сети. «Бесшовная» система мультиплеера, позволит вам подключаться к разным сессиям без перезапуска самой игры. И главное — вы можете использовать свою экипировку в любых кампаниях.
    • В этот раз ваше приключение начинается в морозной тундре Пандоры, куда вас бросил умирать Красавчик Джек, глава корпорации «Гиперион». Пройдите ваш путь к возмездию, раскройте зловещие планы корпорации «Гиперион» и разберитесь с их главой, преступником вселенского масштаба, Красавчиком Джеком. (Да, и кстати, именно он присвоил себе лавры первооткрывателя Хранилища!)
    • Новая система создания игрового контента отвечает не только за оружие, но и за щиты, гранаты, реликвии, классовые модификаторы и многое другое. А вы ещё думали в первой части было много всего?
    • Охотьтесь в совершенно новых регионах Пандоры. От арктической тундры до полных опасностей степей и таинственных пещер, планета поразит вас разнообразным и непредсказуемым живым миром.
    • Вместе с новыми территориями в Borderlands пришли и их обитатели: горилоподобные буллимонги, хищные сталкеры и механическая армия Гипериона, ведомая Красавчиком Джеком. И это лишь небольшой пример чудовищ, ожидающих встречи с вами.
      •  
     

    © 2012 Gearbox Software, LLC. All rights reserved. Borderlands, Gearbox, and the Gearbox Software logos are registered trademarks, and the Borderlands logo is a trademark, all of Gearbox Software, LLC and are used here under license. Borderlands 2 is published and distributed by 2K Games, a subsidiary of Take-Two Interactive Software, Inc. 2K Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc.

    Требования к системе

    Операционная система XP SP3 Процессор 2.4 ГГц Intel Core 2 Duo или аналогичный Оперативная память 2Гб Видеокарта ATI Radeon HD3650 256 MB / Nvidia GeForce 8600 256 MB DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 13 Гб

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
    • Самовывоз
    Доставка
    Отзывы


    Игра для ПК Borderlands 2: Game of the Year Edition [2K_1562] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
    Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
    Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
    Загрузка...
    Загрузка...