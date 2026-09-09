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Игра для ПК Borderlands : The Pre-Sequel [2K_1547] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК Borderlands : The Pre-Sequel [2K_1547] (электронный ключ)

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Игра для ПК Borderlands : The Pre-Sequel [2K_1547] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300382
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Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Borderlands : The Pre-Sequel [2K_1547] (электронный ключ)

Описание

Отправляйся во вселенную Borderlands и воруй-убивай всё на своем пути в этом совершенно новом приключении, которое запустит тебя на луну Пандоры в игре Borderlands: The Pre-Sequel! Раскрой все тайны и секреты главного злодея Borderlands 2 Красавчика Джека вместе с новыми играбельными персонажами, включая робота Клэптрапа и других культовых злодеев серии. The Pre-Sequel даст игрокам совершенно новый игровой опыт, основанный на фирменной смеси экшена и элементов ролевых игр, которая так полюбилась игрокам. Прыгай в условиях низкой гравитации и расстреливай врагов в воздухе из новеньких «ледовых» и лазерных пушек. Запрыгивайте на борт новой техники и исследуйте лунные пейзажи ,чтобы принести больше разрушительного безумия. Так что хватайте друга (или двух, или трёх), пристегивайтесь к ракете и отправляйтесь в совершенно новое приключение в мире Borderlands!

Перенеси мочилово на луну!
  • Испытай условия низкой гравитации луны Пандоры с каждым шагом и прыжком.
  • Новое лазерное или «ледовое» оружие чтобы причинять как можно больше увечий.
  • Новые враги с уникальным космическим обликом.
    •  
 

Восхождение Красавчика Джека

 
  • Узнай как Красавчик Джек пришел к власти.
  • Раскрой все тайны происхождения культовых злодеев мира Borderlands.
  • Посмотри на историю Красавчика Джека с его стороны.
    •  
Новый класс антигероев
  • Сыграй за одного из четырех новых классов персонажей, таких как Wilhelm the Enforcer, Nisha the Lawbringer, и Athena the Gladiator.
  • Впервые в серии — сыграй за боевого прототипа Клэптрепа.
  • Испытайте серую мораль работая на Красавчика Джека.
 

© 2014 IPerion LLC. Published and distributed by 2K. Gearbox and Borderlands, and the Gearbox Software and Borderlands logos, are registered trademarks in the U.S. and/or other countries, all used courtesy of Gearbox Software, LLC. 2K and the 2K logo are trademarks of 2K in the US and/or other countries. All other trademarks are property of their respective owners. All rights reserved.

Требования к системе

Операционная система XP SP3 Процессор Dual Core 2.4GHz Оперативная память 2Гб Видеокарта ATI Radeon HD 2600 / NVIDIA GeForce 8500 DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 13 Гб

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Borderlands : The Pre-Sequel [2K_1547] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Отправляйся во вселенную Borderlands и воруй-убивай всё на своем пути в этом совершенно новом приключении, которое запустит тебя на луну Пандоры в игре Borderlands: The Pre-Sequel! Раскрой все тайны и секреты главного злодея Borderlands 2 Красавчика Джека вместе с новыми играбельными персонажами, включая робота Клэптрапа и других культовых злодеев серии. The Pre-Sequel даст игрокам совершенно новый игровой опыт, основанный на фирменной смеси экшена и элементов ролевых игр, которая так полюбилась игрокам. Прыгай в условиях низкой гравитации и расстреливай врагов в воздухе из новеньких «ледовых» и лазерных пушек. Запрыгивайте на борт новой техники и исследуйте лунные пейзажи ,чтобы принести больше разрушительного безумия. Так что хватайте друга (или двух, или трёх), пристегивайтесь к ракете и отправляйтесь в совершенно новое приключение в мире Borderlands!

    Перенеси мочилово на луну!
    • Испытай условия низкой гравитации луны Пандоры с каждым шагом и прыжком.
    • Новое лазерное или «ледовое» оружие чтобы причинять как можно больше увечий.
    • Новые враги с уникальным космическим обликом.
      •  
     

    Восхождение Красавчика Джека

     
    • Узнай как Красавчик Джек пришел к власти.
    • Раскрой все тайны происхождения культовых злодеев мира Borderlands.
    • Посмотри на историю Красавчика Джека с его стороны.
      •  
    Новый класс антигероев
    • Сыграй за одного из четырех новых классов персонажей, таких как Wilhelm the Enforcer, Nisha the Lawbringer, и Athena the Gladiator.
    • Впервые в серии — сыграй за боевого прототипа Клэптрепа.
    • Испытайте серую мораль работая на Красавчика Джека.
     

    © 2014 IPerion LLC. Published and distributed by 2K. Gearbox and Borderlands, and the Gearbox Software and Borderlands logos, are registered trademarks in the U.S. and/or other countries, all used courtesy of Gearbox Software, LLC. 2K and the 2K logo are trademarks of 2K in the US and/or other countries. All other trademarks are property of their respective owners. All rights reserved.

    Требования к системе

    Операционная система XP SP3 Процессор Dual Core 2.4GHz Оперативная память 2Гб Видеокарта ATI Radeon HD 2600 / NVIDIA GeForce 8500 DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 13 Гб

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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