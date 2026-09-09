Игра для ПК Borderlands : The Pre-Sequel - Claptastic Voyage and Ultimate Vault Hunter Upgrade Pack 2 [2K_1548] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара Игра для ПК Borderlands : The Pre-Sequel - Claptastic Voyage and Ultimate Vault Hunter Upgrade Pack 2 [2K_1548] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Если у вас уже есть Season Pass для Borderlands: The Pre-Sequel, НЕ ПРИОБРЕТАЙТЕ эти материалы. Требуется оригинальная игра Borderlands: The Pre-Sequel.
Красавчик Джек обнаружил на задворках разума CL4P-TP нечто невероятно мощное. А кто же откажется от дармового могущества? Джек оцифровывает искателей Хранилища и отправляет их в разум Железяки. Их задача - отыскать таинственный код ""Исходник-Г"", выбраться из головы робота и при этом умудриться не свихнуться! В первом дополнении-кампании Borderlands: The Pre-Sequel нашим антигероям предстоит сразиться с потаенными страхами Железяки, вирусами и цифровым воплощением терзающего его одиночества! А в качестве бонуса вы получите набор обновлений ""Величайший искатель Хранилища 2"". Максимальный уровень персонажей повышается здесь на 10, и они получают возможность заработать еще 10 очков навыков.
Требования к системеОперационная система XP SP3 Процессор Dual Core 2.4GHz Оперативная память 2Гб Видеокарта ATI Radeon HD 2600 / NVIDIA GeForce 8500 DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 13 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Описание
Внимание! Если у вас уже есть Season Pass для Borderlands: The Pre-Sequel, НЕ ПРИОБРЕТАЙТЕ эти материалы. Требуется оригинальная игра Borderlands: The Pre-Sequel.
Красавчик Джек обнаружил на задворках разума CL4P-TP нечто невероятно мощное. А кто же откажется от дармового могущества? Джек оцифровывает искателей Хранилища и отправляет их в разум Железяки. Их задача - отыскать таинственный код ""Исходник-Г"", выбраться из головы робота и при этом умудриться не свихнуться! В первом дополнении-кампании Borderlands: The Pre-Sequel нашим антигероям предстоит сразиться с потаенными страхами Железяки, вирусами и цифровым воплощением терзающего его одиночества! А в качестве бонуса вы получите набор обновлений ""Величайший искатель Хранилища 2"". Максимальный уровень персонажей повышается здесь на 10, и они получают возможность заработать еще 10 очков навыков.
Требования к системеОперационная система XP SP3 Процессор Dual Core 2.4GHz Оперативная память 2Гб Видеокарта ATI Radeon HD 2600 / NVIDIA GeForce 8500 DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 13 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
Отзывы о товаре Игра для ПК Borderlands : The Pre-Sequel - Claptastic Voyage and Ultimate Vault Hunter Upgrade Pack 2 [2K_1548] (электронный ключ)