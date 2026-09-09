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Игра для ПК BioShock Infinite : Clash in the Clouds [2K_1540] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК BioShock Infinite : Clash in the Clouds [2K_1540] (электронный ключ)

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Игра для ПК BioShock Infinite : Clash in the Clouds [2K_1540] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300375
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК BioShock Infinite : Clash in the Clouds [2K_1540] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Для запуска дополнения требуется установленная игра «Bioshock Infinite». Эти материалы входят в Season Pass и будут доступны покупателям Season Pass сразу же после выхода. Не покупайте эти материалы, если вы являетесь обладателем Season Pass! Данное первое дополнение сосредоточено на боевой составляющей BioShock Infinite. Комбинируйте оружие, энергетики, шестеренки, разрывы и аэротрассы самыми немыслимыми способами и выходите из самых трудных положений. Вас ждет 60 испытаний на 4 совершенно новых картах. Пройдите испытания "Голубая лента" и откройте эскизы, голософоны, кинетоскопы и т. д. в Колумбийском археологическом обществе.

 

©2002 – 2013 Take-Two interactive Software, Inc. Developed by Irrational Games. BioShock, BioShock Infinite, BioShock Infinite: Industrial Revolution, Irrational Games, 2K Games and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All other trademarks are property of their respective owners.

 

Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем:http://www.take2games.com/eula/

Требования к системе

Операционная система Vista SP2 (32 bit) Процессор Intel Core 2 DUO с тактовой частотой 2,4 ГГц или AMD Athlon X2 с тактовой частотой 2,7 ГГц Оперативная память 2Гб Видеокарта поддерживающая DirectX 10, ATI Radeon HD 3870 или NVIDIA 8800 GT или Intel HD 3000 DirectX 10.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 5,64 Гб

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК BioShock Infinite : Clash in the Clouds [2K_1540] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Внимание! Для запуска дополнения требуется установленная игра «Bioshock Infinite». Эти материалы входят в Season Pass и будут доступны покупателям Season Pass сразу же после выхода. Не покупайте эти материалы, если вы являетесь обладателем Season Pass! Данное первое дополнение сосредоточено на боевой составляющей BioShock Infinite. Комбинируйте оружие, энергетики, шестеренки, разрывы и аэротрассы самыми немыслимыми способами и выходите из самых трудных положений. Вас ждет 60 испытаний на 4 совершенно новых картах. Пройдите испытания "Голубая лента" и откройте эскизы, голософоны, кинетоскопы и т. д. в Колумбийском археологическом обществе.

     

    ©2002 – 2013 Take-Two interactive Software, Inc. Developed by Irrational Games. BioShock, BioShock Infinite, BioShock Infinite: Industrial Revolution, Irrational Games, 2K Games and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All other trademarks are property of their respective owners.

     

    Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем:http://www.take2games.com/eula/

    Требования к системе

    Операционная система Vista SP2 (32 bit) Процессор Intel Core 2 DUO с тактовой частотой 2,4 ГГц или AMD Athlon X2 с тактовой частотой 2,7 ГГц Оперативная память 2Гб Видеокарта поддерживающая DirectX 10, ATI Radeon HD 3870 или NVIDIA 8800 GT или Intel HD 3000 DirectX 10.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 5,64 Гб

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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    Отзывы


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