Описание товара Игра для ПК BioShock : The Collection [2K_2342] (электронный ключ)

Описание

BioShock

BioShock – шутер, не похожий ни на один из тех, в которые вы играли, полный невообразимых видов оружия и тактик. В вашем распоряжении будет весь арсенал от обычных револьверов до гранатометов и распылителей химического оружия, а вдобавок вы сможете модифицировать свой ДНК чтобы создать еще более смертельное оружие: вас. Инъецируемые плазмиды дадут вам сверхчеловеческие силы: направьте электрический разряд в воду, чтобы поразить сразу несколько врагов, или заморозьте их и разбейте взмахом гаечного ключа.

Не существует двух одинаковых сражений, и не существует двух игроков, проходящих игру одним и тем же способом.

BioShock 2

С тех пор как завершились драматические события оригинальной игры BioShock, прошло десять лет. На побережье Атлантического океана происходит череда таинственных исчезновений маленьких девочек. Следы зловещего похитителя ведут не иначе как в подводный город Восторг. Время изменило это место: защитный купол подточила вода, некоторые районы полностью затоплены, здания обветшали. В отчаянной борьбе за право на жизнь уцелели лишь самые сильные, жестокие и коварные мутанты.

BioShock Infinite

1912 год. Соединенные Штаты добились мирового господства, а летающий город Колумбия, открытый с большой помпой под ликование восторженной публики, стал величественным символом американских идеалов. Однако многообещающее начинание вскоре обернулось катастрофой: по неизвестной причине город внезапно исчез в заоблачной дали. Величайшее достижение Америки улетучилось бесследно…

Системные требования оригинальных игр:

http://support.2k.com/hc/en-us/articles/226802827--PC-Original-BioShock-System-Requirements

Use of this product requires agreement to the following third party end user license agreement: http://www.take2games.com/eula/

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Требования к системе

Информация по установке

Операционная система 7 SP1 (64 bit) Процессор Intel E6750 Core 2 Duo 2.66 GHz / AMD Athlon X2 2.7 GHZ Оперативная память 4 Гб Видеокарта 2GB AMD Radeon HD 7770 / 2GB NVIDIA GeForce GTX 670 DirectX 11 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 25 ГБ

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .

Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».

Введите ключ активации.

После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.