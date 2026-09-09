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Игра для ПК Assassins Creed: Откровения [UB_357] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК Assassins Creed: Откровения [UB_357] (электронный ключ)

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Игра для ПК Assassins Creed: Откровения [UB_357] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300367
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Assassins Creed: Откровения [UB_357] (электронный ключ)

Описание

Когда человек выиграл во всех своих битвах и победил всех своих врагов, чего ему еще добиваться? Эцио Аудиторе должен посвятить свою жизнь поиску ответов, поиску истины. В игре Assassin’s Creed® Revelations, ассасин Эцио Аудиторе пойдет по стопам легендарного Альтаира, в путешествие, полное открытий и разоблачений. Это опасный путь — Эцио отправится в Константинополь, в самое сердце Османской империи, где растущая армия тамплиеров угрожает дестабилизировать ситуацию в регионе. В дополнение к удостоенной многими наградами истории Эцио, в игру возвращается расширенный и улучшенный многопользовательский режим с множеством карт и персонажей, в котором можно проверить свои навыки убийцы в противостоянии с другими игроками со всего мира.

 

Особенности игры:

 

  • СТАНЬТЕ СМЕРТОНОСНЫМ УБИЙЦЕЙ. Овладейте смертоносными навыками мудрого, еще более эффективного и опасного ассасина Эцио. Быстро устраняйте противников, используя обновленный арсенал оружия и способностей. Испытайте новый уровень кастомизации геймплея — возможность создания бомб и «Орлиное чутьё», помогающее избежать лишних стычек с врагом.
  • ПРОВЕРЬТЕ СВОИ НАВЫКИ В БОРЬБЕ С ЛУЧШИМИ. Одобренный критиками многопользовательский режим стал еще лучше и реиграбельнее, добавив абсолютно новые командные режимы.
  • ИСПЫТАЙТЕ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ГЕЙМПЛЕЙ. Исследуйте самые дальние уголки Анимуса, раскрывая тайны прошлого Дезмонда и получая информацию, которая пригодится в будущем.
    •  
  •  

Требования к системе

Операционная система 7 / Vista / XP Процессор 1.8 GHz Intel Core 2 Duo E4300 или 2.4 GHz AMD Athlon 64 X2 4600+ Оперативная память 2Гб Видеокарта совместимая с DirectX® 9.0, с 256 МБ видеопамяти, поддержкой шейдеров версии 4.0 и выше DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 12 Гб свободного места на жестком диске

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Assassins Creed: Откровения [UB_357] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Когда человек выиграл во всех своих битвах и победил всех своих врагов, чего ему еще добиваться? Эцио Аудиторе должен посвятить свою жизнь поиску ответов, поиску истины. В игре Assassin’s Creed® Revelations, ассасин Эцио Аудиторе пойдет по стопам легендарного Альтаира, в путешествие, полное открытий и разоблачений. Это опасный путь — Эцио отправится в Константинополь, в самое сердце Османской империи, где растущая армия тамплиеров угрожает дестабилизировать ситуацию в регионе. В дополнение к удостоенной многими наградами истории Эцио, в игру возвращается расширенный и улучшенный многопользовательский режим с множеством карт и персонажей, в котором можно проверить свои навыки убийцы в противостоянии с другими игроками со всего мира.

     

    Особенности игры:

     

    • СТАНЬТЕ СМЕРТОНОСНЫМ УБИЙЦЕЙ. Овладейте смертоносными навыками мудрого, еще более эффективного и опасного ассасина Эцио. Быстро устраняйте противников, используя обновленный арсенал оружия и способностей. Испытайте новый уровень кастомизации геймплея — возможность создания бомб и «Орлиное чутьё», помогающее избежать лишних стычек с врагом.
    • ПРОВЕРЬТЕ СВОИ НАВЫКИ В БОРЬБЕ С ЛУЧШИМИ. Одобренный критиками многопользовательский режим стал еще лучше и реиграбельнее, добавив абсолютно новые командные режимы.
    • ИСПЫТАЙТЕ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ГЕЙМПЛЕЙ. Исследуйте самые дальние уголки Анимуса, раскрывая тайны прошлого Дезмонда и получая информацию, которая пригодится в будущем.
      •  
    •  

    Требования к системе

    Операционная система 7 / Vista / XP Процессор 1.8 GHz Intel Core 2 Duo E4300 или 2.4 GHz AMD Athlon 64 X2 4600+ Оперативная память 2Гб Видеокарта совместимая с DirectX® 9.0, с 256 МБ видеопамяти, поддержкой шейдеров версии 4.0 и выше DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 12 Гб свободного места на жестком диске

    Интернет

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
    • Самовывоз
    Доставка
    Отзывы


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