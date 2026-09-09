Игра для ПК Assassins Creed: Откровения [UB_357] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Assassins Creed: Откровения [UB_357] (электронный ключ)
Описание
Когда человек выиграл во всех своих битвах и победил всех своих врагов, чего ему еще добиваться? Эцио Аудиторе должен посвятить свою жизнь поиску ответов, поиску истины. В игре Assassin’s Creed® Revelations, ассасин Эцио Аудиторе пойдет по стопам легендарного Альтаира, в путешествие, полное открытий и разоблачений. Это опасный путь — Эцио отправится в Константинополь, в самое сердце Османской империи, где растущая армия тамплиеров угрожает дестабилизировать ситуацию в регионе. В дополнение к удостоенной многими наградами истории Эцио, в игру возвращается расширенный и улучшенный многопользовательский режим с множеством карт и персонажей, в котором можно проверить свои навыки убийцы в противостоянии с другими игроками со всего мира.
Особенности игры:
- СТАНЬТЕ СМЕРТОНОСНЫМ УБИЙЦЕЙ. Овладейте смертоносными навыками мудрого, еще более эффективного и опасного ассасина Эцио. Быстро устраняйте противников, используя обновленный арсенал оружия и способностей. Испытайте новый уровень кастомизации геймплея — возможность создания бомб и «Орлиное чутьё», помогающее избежать лишних стычек с врагом.
- ПРОВЕРЬТЕ СВОИ НАВЫКИ В БОРЬБЕ С ЛУЧШИМИ. Одобренный критиками многопользовательский режим стал еще лучше и реиграбельнее, добавив абсолютно новые командные режимы.
- ИСПЫТАЙТЕ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ГЕЙМПЛЕЙ. Исследуйте самые дальние уголки Анимуса, раскрывая тайны прошлого Дезмонда и получая информацию, которая пригодится в будущем.
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Требования к системеОперационная система 7 / Vista / XP Процессор 1.8 GHz Intel Core 2 Duo E4300 или 2.4 GHz AMD Athlon 64 X2 4600+ Оперативная память 2Гб Видеокарта совместимая с DirectX® 9.0, с 256 МБ видеопамяти, поддержкой шейдеров версии 4.0 и выше DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 12 Гб свободного места на жестком диске
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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Описание
Когда человек выиграл во всех своих битвах и победил всех своих врагов, чего ему еще добиваться? Эцио Аудиторе должен посвятить свою жизнь поиску ответов, поиску истины. В игре Assassin’s Creed® Revelations, ассасин Эцио Аудиторе пойдет по стопам легендарного Альтаира, в путешествие, полное открытий и разоблачений. Это опасный путь — Эцио отправится в Константинополь, в самое сердце Османской империи, где растущая армия тамплиеров угрожает дестабилизировать ситуацию в регионе. В дополнение к удостоенной многими наградами истории Эцио, в игру возвращается расширенный и улучшенный многопользовательский режим с множеством карт и персонажей, в котором можно проверить свои навыки убийцы в противостоянии с другими игроками со всего мира.
Особенности игры:
- СТАНЬТЕ СМЕРТОНОСНЫМ УБИЙЦЕЙ. Овладейте смертоносными навыками мудрого, еще более эффективного и опасного ассасина Эцио. Быстро устраняйте противников, используя обновленный арсенал оружия и способностей. Испытайте новый уровень кастомизации геймплея — возможность создания бомб и «Орлиное чутьё», помогающее избежать лишних стычек с врагом.
- ПРОВЕРЬТЕ СВОИ НАВЫКИ В БОРЬБЕ С ЛУЧШИМИ. Одобренный критиками многопользовательский режим стал еще лучше и реиграбельнее, добавив абсолютно новые командные режимы.
- ИСПЫТАЙТЕ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ГЕЙМПЛЕЙ. Исследуйте самые дальние уголки Анимуса, раскрывая тайны прошлого Дезмонда и получая информацию, которая пригодится в будущем.
-
Требования к системеОперационная система 7 / Vista / XP Процессор 1.8 GHz Intel Core 2 Duo E4300 или 2.4 GHz AMD Athlon 64 X2 4600+ Оперативная память 2Гб Видеокарта совместимая с DirectX® 9.0, с 256 МБ видеопамяти, поддержкой шейдеров версии 4.0 и выше DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 12 Гб свободного места на жестком диске
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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