Игра для ПК Assassins Creed Единство [UB_479] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Assassins Creed Единство [UB_479] (электронный ключ)
Описание
Париж, 1789 год. Французская революция превратила некогда прекрасный город в царство страха и хаоса. По улицам текут реки крови простолюдинов, осмелившихся воспротивиться тирании аристократии. И пока французская нация ведет братоубийственную войну, молодой человек по имени Арно узнает, какие силы на самом деле стоят за революцией. Путешествие приведет его в самый центр битвы за судьбы нации и сделает из него настоящего мастера-ассасина.
Мы представляем вашему вниманию Assassin’sCreed® Единство– следующую игру в популярной серии на совершенно новом движкеAnvil, полностью переделанном для нового поколения консолей. Вы окажетесь в самом сердце Французской революции, увидитевсе самые важные события того времени, от взятия Бастилии до казни короля Людовика XVI, и поможете народу Франции выбрать для себя новую судьбу.
Особенности игры:
БЕЗЖАЛОСТНЫЙ ГЕРОЙ В МИРЕ, НЕ ЗНАЮЩЕМ ЖАЛОСТИ: вы играете за Арно, этот ассасин намного опаснее своих предшественников. В вашем распоряжении будет огромное количество новых видов оружия, к примеру, Призрачный клинок - потаенный клинок, который может использоваться как арбалет.
НОВАЯ ИГРОВАЯ МЕХАНИКА ДЛЯ ПАРКУРА, БОЕВ И СКРЫТНЫХ ДЕЙСТВИЙ: невероятный уровень свободы вашего ассасина благодаря новому движку Anvil. - Полный контроль движений: новая механика паркура, позволяющая передвигаться по городу без каких-либо помех - Обновленная система боя учитывает ваши навыки, скорость и технику - Улучшенная система скрытных действий – новый режим скрытности и способы управления толпой. Спрячьтесь, выследите свою добычу и незаметно нанесите удар
ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАТЬ УНИКАЛЬНОГО МАСТЕРА-АССАСИНА: выбирайте комфортный стиль игры – в вашем распоряжении огромный ассортимент оружия, одежды, снаряжения и специализированных навыков. Создавайте уникальные комбинации, всесторонне развивайте своего персонажа, используя новое дерево навыков. Станьте лучшим мастером-ассасином.
ПУТЕШЕСТВУЙТЕ ПО РЕВОЛЮЦИОННОМУ ПАРИЖУ: огромный открытый мир, один из красивейших городов, с максимальной достоверностью воплощенный в игре при помощи нового движка Anvil.
- Исследуйте дома, замки и потайные подземные катакомбы
- Участвуйте в Заданиях Предтеч, Охоте за сокровищами, Расследовании Убийств и Выполнении контрактов
- Станьте очевидцем Французской революции, слушайте, о чем говорят люди на улицах – в игре более 5000 персонажей
УНИКАЛЬНЫЙ РЕЖИМ СОВМЕСТНОЙ ИГРЫ: пройдите уникальную одиночную кампанию илипригласите троих друзей, чтобы отправиться вместе с ними в путешествие по Парижу 18-го века. Раскрывайте преступления, выполняйте задания, созданные специально для режима совместной игры. Помешайтеказни. Защититекороля. Убейте агента тамплиеров. Но победить будет не так легко – вашей команде придется максимально точно координировать действия и использовать различные приемы, только так вам удастся выполнить свою задачу.
Требования к системеОперационная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5-2500K @ 3.3 GHz or AMD FX-8350 @ 4.0 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 680 or AMD Radeon HD 7970 (2 GB VRAM) DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 50 Гб свободного места на жестком диске Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Описание
Париж, 1789 год. Французская революция превратила некогда прекрасный город в царство страха и хаоса. По улицам текут реки крови простолюдинов, осмелившихся воспротивиться тирании аристократии. И пока французская нация ведет братоубийственную войну, молодой человек по имени Арно узнает, какие силы на самом деле стоят за революцией. Путешествие приведет его в самый центр битвы за судьбы нации и сделает из него настоящего мастера-ассасина.
Мы представляем вашему вниманию Assassin’sCreed® Единство– следующую игру в популярной серии на совершенно новом движкеAnvil, полностью переделанном для нового поколения консолей. Вы окажетесь в самом сердце Французской революции, увидитевсе самые важные события того времени, от взятия Бастилии до казни короля Людовика XVI, и поможете народу Франции выбрать для себя новую судьбу.
Особенности игры:
БЕЗЖАЛОСТНЫЙ ГЕРОЙ В МИРЕ, НЕ ЗНАЮЩЕМ ЖАЛОСТИ: вы играете за Арно, этот ассасин намного опаснее своих предшественников. В вашем распоряжении будет огромное количество новых видов оружия, к примеру, Призрачный клинок - потаенный клинок, который может использоваться как арбалет.
НОВАЯ ИГРОВАЯ МЕХАНИКА ДЛЯ ПАРКУРА, БОЕВ И СКРЫТНЫХ ДЕЙСТВИЙ: невероятный уровень свободы вашего ассасина благодаря новому движку Anvil. - Полный контроль движений: новая механика паркура, позволяющая передвигаться по городу без каких-либо помех - Обновленная система боя учитывает ваши навыки, скорость и технику - Улучшенная система скрытных действий – новый режим скрытности и способы управления толпой. Спрячьтесь, выследите свою добычу и незаметно нанесите удар
ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАТЬ УНИКАЛЬНОГО МАСТЕРА-АССАСИНА: выбирайте комфортный стиль игры – в вашем распоряжении огромный ассортимент оружия, одежды, снаряжения и специализированных навыков. Создавайте уникальные комбинации, всесторонне развивайте своего персонажа, используя новое дерево навыков. Станьте лучшим мастером-ассасином.
ПУТЕШЕСТВУЙТЕ ПО РЕВОЛЮЦИОННОМУ ПАРИЖУ: огромный открытый мир, один из красивейших городов, с максимальной достоверностью воплощенный в игре при помощи нового движка Anvil.
- Исследуйте дома, замки и потайные подземные катакомбы
- Участвуйте в Заданиях Предтеч, Охоте за сокровищами, Расследовании Убийств и Выполнении контрактов
- Станьте очевидцем Французской революции, слушайте, о чем говорят люди на улицах – в игре более 5000 персонажей
УНИКАЛЬНЫЙ РЕЖИМ СОВМЕСТНОЙ ИГРЫ: пройдите уникальную одиночную кампанию илипригласите троих друзей, чтобы отправиться вместе с ними в путешествие по Парижу 18-го века. Раскрывайте преступления, выполняйте задания, созданные специально для режима совместной игры. Помешайтеказни. Защититекороля. Убейте агента тамплиеров. Но победить будет не так легко – вашей команде придется максимально точно координировать действия и использовать различные приемы, только так вам удастся выполнить свою задачу.
Требования к системеОперационная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5-2500K @ 3.3 GHz or AMD FX-8350 @ 4.0 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 680 or AMD Radeon HD 7970 (2 GB VRAM) DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 50 Гб свободного места на жестком диске Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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