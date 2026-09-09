Описание товара Игра для ПК Assassins Creed Единство [UB_479] (электронный ключ)

Описание

Париж, 1789 год. Французская революция превратила некогда прекрасный город в царство страха и хаоса. По улицам текут реки крови простолюдинов, осмелившихся воспротивиться тирании аристократии. И пока французская нация ведет братоубийственную войну, молодой человек по имени Арно узнает, какие силы на самом деле стоят за революцией. Путешествие приведет его в самый центр битвы за судьбы нации и сделает из него настоящего мастера-ассасина.

Мы представляем вашему вниманию Assassin’sCreed® Единство– следующую игру в популярной серии на совершенно новом движкеAnvil, полностью переделанном для нового поколения консолей. Вы окажетесь в самом сердце Французской революции, увидитевсе самые важные события того времени, от взятия Бастилии до казни короля Людовика XVI, и поможете народу Франции выбрать для себя новую судьбу.

Особенности игры:

БЕЗЖАЛОСТНЫЙ ГЕРОЙ В МИРЕ, НЕ ЗНАЮЩЕМ ЖАЛОСТИ: вы играете за Арно, этот ассасин намного опаснее своих предшественников. В вашем распоряжении будет огромное количество новых видов оружия, к примеру, Призрачный клинок - потаенный клинок, который может использоваться как арбалет.

НОВАЯ ИГРОВАЯ МЕХАНИКА ДЛЯ ПАРКУРА, БОЕВ И СКРЫТНЫХ ДЕЙСТВИЙ: невероятный уровень свободы вашего ассасина благодаря новому движку Anvil. - Полный контроль движений: новая механика паркура, позволяющая передвигаться по городу без каких-либо помех - Обновленная система боя учитывает ваши навыки, скорость и технику - Улучшенная система скрытных действий – новый режим скрытности и способы управления толпой. Спрячьтесь, выследите свою добычу и незаметно нанесите удар

ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАТЬ УНИКАЛЬНОГО МАСТЕРА-АССАСИНА: выбирайте комфортный стиль игры – в вашем распоряжении огромный ассортимент оружия, одежды, снаряжения и специализированных навыков. Создавайте уникальные комбинации, всесторонне развивайте своего персонажа, используя новое дерево навыков. Станьте лучшим мастером-ассасином.

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ ПО РЕВОЛЮЦИОННОМУ ПАРИЖУ: огромный открытый мир, один из красивейших городов, с максимальной достоверностью воплощенный в игре при помощи нового движка Anvil.

Исследуйте дома, замки и потайные подземные катакомбы

Участвуйте в Заданиях Предтеч, Охоте за сокровищами, Расследовании Убийств и Выполнении контрактов

Станьте очевидцем Французской революции, слушайте, о чем говорят люди на улицах – в игре более 5000 персонажей

УНИКАЛЬНЫЙ РЕЖИМ СОВМЕСТНОЙ ИГРЫ: пройдите уникальную одиночную кампанию илипригласите троих друзей, чтобы отправиться вместе с ними в путешествие по Парижу 18-го века. Раскрывайте преступления, выполняйте задания, созданные специально для режима совместной игры. Помешайтеказни. Защититекороля. Убейте агента тамплиеров. Но победить будет не так легко – вашей команде придется максимально точно координировать действия и использовать различные приемы, только так вам удастся выполнить свою задачу.

Требования к системе

Информация по установке

Операционная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5-2500K @ 3.3 GHz or AMD FX-8350 @ 4.0 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 680 or AMD Radeon HD 7970 (2 GB VRAM) DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 50 Гб свободного места на жестком диске Интернет

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.

Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».

Введите код активации.

После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.