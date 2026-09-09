Описание товара Игра для ПК Assassins Creed Syndicate Gold Edition [UB_1167] (электронный ключ)

Описание

Состав издания:

Assassins Creed Syndicate

Assassins Creed Syndicate Season Pass

Лондон, 1868 год. Индустриальная революция, эпоха невероятных изобретений. Немыслимые ранее технологии меняют жизнь миллионов. Люди устремляются в Лондон, вдохновленные новыми возможностями, жаждущие стать частью нового мира, над которым будут не властны короли, императоры, политики и священники, мира, где деньги сравняют всех.

Однако,не все считают такой мир благом. Рабочие, приводящие в движение могучий локомотив Британской империи, немногим отличаются от рабов. В то время как другие пожинают плоды их труда, рабочие живут в бедности и умирают молодыми. Недовольные своим положением представители низших классов объединяются в банды, начиная борьбу за жизнь. И к этой борьбе присоединяются ассасины, готовые вновь разжечь давно тлеющий конфликт с теми, в чьих руках власть над Лондоном. Эта битва прокатится по всему городу, изменяя историю.

Познакомьтесь с Джейкобом Фраем, ассасином, которому суждено с помощью своей сестры Иви изменить жизнь миллионов людей в новой игре Assassin’sCreed® Синдикат. Подчините себе преступный мир и возглавьте его, чтобы освободить Лондон. Интриги, приключения, жестокие схватки – все это ждет вас в новой игре!

Особенности игры:

ПЕРВЫЙ АССАСИН НА ЗАРЕ НОВОЙ ЭРЫ — Играйте за дерзкого и отважного Джейкоба Фрая. Будьте готовы помахать кулаками, не забывайте о контратаках и молниеносных ударах, сражающих врагов одного за другим. Убивайте скрытно, используйте новое оружие: кукри, кастет и клинок-трость. Шэнбяо теперь поможет вам взбираться на здания за считанные секунды. Устройте врагам смертоносный сюрприз!

ИССЛЕДУЙТЕ СТРЕМИТЕЛЬНО РАЗВИВАЮЩИЙСЯ ЛОНДОН —Вас ждет открытый мир викторианского Лондона, от Букингемского дворца до трущоб Уайтчепела. Выслеживайте врагов или скрывайтесь от преследования, прыгая по мчащимся каретам. Угоняйте кэбы и участвуйте в гонках без правил по лондонским улицам. Не забудьте про Темзу, ведь теперь есть паровые катера!

ПОДЧИНИТЕ СЕБЕ ПРЕСТУПНЫЙ МИР ЛОНДОНА Помогите Джейкобу стать главарем самой грозной банды Великобритании. Только так можно бороться с конкурирующими бандами и богатеями у власти, неся свободу угнетенным народным массам. Проникайте в логова врагов, используя все доступное оружие, станьте во главе преступного мира Лондона. Грабьте поезда, освобождайте детей, которых заставляют работать – не останавливайтесь ни перед чем, неся правосудие улицам Лондона.

Внимание! Этот продукт предназначен для использования только на территории стран: Российская Федерация, Республика Армения, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина. Вы не сможете активировать данный продукт за пределами указанных стран.

Требования к системе

Информация по установке

Операционная система 10 (64 bit) / 7 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5 2400s @ 2.5 GHz или AMD FX 6350 @ 3.9 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 660 или AMD Radeon R9 270 (2GB VRAM с Shader Model 5.0) DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 50 Гб свободного места на жестком диске Интернет

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.

Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».

Введите код активации.

После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.