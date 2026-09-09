Игра для ПК Assassins Creed Syndicate Gold Edition [UB_1167] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Assassins Creed Syndicate Gold Edition [UB_1167] (электронный ключ)
Описание
Состав издания:
- Assassins Creed Syndicate
- Assassins Creed Syndicate Season Pass
Лондон, 1868 год. Индустриальная революция, эпоха невероятных изобретений. Немыслимые ранее технологии меняют жизнь миллионов. Люди устремляются в Лондон, вдохновленные новыми возможностями, жаждущие стать частью нового мира, над которым будут не властны короли, императоры, политики и священники, мира, где деньги сравняют всех.
Однако,не все считают такой мир благом. Рабочие, приводящие в движение могучий локомотив Британской империи, немногим отличаются от рабов. В то время как другие пожинают плоды их труда, рабочие живут в бедности и умирают молодыми. Недовольные своим положением представители низших классов объединяются в банды, начиная борьбу за жизнь. И к этой борьбе присоединяются ассасины, готовые вновь разжечь давно тлеющий конфликт с теми, в чьих руках власть над Лондоном. Эта битва прокатится по всему городу, изменяя историю.
Познакомьтесь с Джейкобом Фраем, ассасином, которому суждено с помощью своей сестры Иви изменить жизнь миллионов людей в новой игре Assassin’sCreed® Синдикат. Подчините себе преступный мир и возглавьте его, чтобы освободить Лондон. Интриги, приключения, жестокие схватки – все это ждет вас в новой игре!
Особенности игры:
- ПЕРВЫЙ АССАСИН НА ЗАРЕ НОВОЙ ЭРЫ — Играйте за дерзкого и отважного Джейкоба Фрая. Будьте готовы помахать кулаками, не забывайте о контратаках и молниеносных ударах, сражающих врагов одного за другим. Убивайте скрытно, используйте новое оружие: кукри, кастет и клинок-трость. Шэнбяо теперь поможет вам взбираться на здания за считанные секунды. Устройте врагам смертоносный сюрприз!
- ИССЛЕДУЙТЕ СТРЕМИТЕЛЬНО РАЗВИВАЮЩИЙСЯ ЛОНДОН —Вас ждет открытый мир викторианского Лондона, от Букингемского дворца до трущоб Уайтчепела. Выслеживайте врагов или скрывайтесь от преследования, прыгая по мчащимся каретам. Угоняйте кэбы и участвуйте в гонках без правил по лондонским улицам. Не забудьте про Темзу, ведь теперь есть паровые катера!
- ПОДЧИНИТЕ СЕБЕ ПРЕСТУПНЫЙ МИР ЛОНДОНА Помогите Джейкобу стать главарем самой грозной банды Великобритании. Только так можно бороться с конкурирующими бандами и богатеями у власти, неся свободу угнетенным народным массам. Проникайте в логова врагов, используя все доступное оружие, станьте во главе преступного мира Лондона. Грабьте поезда, освобождайте детей, которых заставляют работать – не останавливайтесь ни перед чем, неся правосудие улицам Лондона.
Внимание! Этот продукт предназначен для использования только на территории стран: Российская Федерация, Республика Армения, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина. Вы не сможете активировать данный продукт за пределами указанных стран.
Требования к системеОперационная система 10 (64 bit) / 7 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5 2400s @ 2.5 GHz или AMD FX 6350 @ 3.9 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 660 или AMD Radeon R9 270 (2GB VRAM с Shader Model 5.0) DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 50 Гб свободного места на жестком диске Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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Описание
Состав издания:
- Assassins Creed Syndicate
- Assassins Creed Syndicate Season Pass
Лондон, 1868 год. Индустриальная революция, эпоха невероятных изобретений. Немыслимые ранее технологии меняют жизнь миллионов. Люди устремляются в Лондон, вдохновленные новыми возможностями, жаждущие стать частью нового мира, над которым будут не властны короли, императоры, политики и священники, мира, где деньги сравняют всех.
Однако,не все считают такой мир благом. Рабочие, приводящие в движение могучий локомотив Британской империи, немногим отличаются от рабов. В то время как другие пожинают плоды их труда, рабочие живут в бедности и умирают молодыми. Недовольные своим положением представители низших классов объединяются в банды, начиная борьбу за жизнь. И к этой борьбе присоединяются ассасины, готовые вновь разжечь давно тлеющий конфликт с теми, в чьих руках власть над Лондоном. Эта битва прокатится по всему городу, изменяя историю.
Познакомьтесь с Джейкобом Фраем, ассасином, которому суждено с помощью своей сестры Иви изменить жизнь миллионов людей в новой игре Assassin’sCreed® Синдикат. Подчините себе преступный мир и возглавьте его, чтобы освободить Лондон. Интриги, приключения, жестокие схватки – все это ждет вас в новой игре!
Особенности игры:
- ПЕРВЫЙ АССАСИН НА ЗАРЕ НОВОЙ ЭРЫ — Играйте за дерзкого и отважного Джейкоба Фрая. Будьте готовы помахать кулаками, не забывайте о контратаках и молниеносных ударах, сражающих врагов одного за другим. Убивайте скрытно, используйте новое оружие: кукри, кастет и клинок-трость. Шэнбяо теперь поможет вам взбираться на здания за считанные секунды. Устройте врагам смертоносный сюрприз!
- ИССЛЕДУЙТЕ СТРЕМИТЕЛЬНО РАЗВИВАЮЩИЙСЯ ЛОНДОН —Вас ждет открытый мир викторианского Лондона, от Букингемского дворца до трущоб Уайтчепела. Выслеживайте врагов или скрывайтесь от преследования, прыгая по мчащимся каретам. Угоняйте кэбы и участвуйте в гонках без правил по лондонским улицам. Не забудьте про Темзу, ведь теперь есть паровые катера!
- ПОДЧИНИТЕ СЕБЕ ПРЕСТУПНЫЙ МИР ЛОНДОНА Помогите Джейкобу стать главарем самой грозной банды Великобритании. Только так можно бороться с конкурирующими бандами и богатеями у власти, неся свободу угнетенным народным массам. Проникайте в логова врагов, используя все доступное оружие, станьте во главе преступного мира Лондона. Грабьте поезда, освобождайте детей, которых заставляют работать – не останавливайтесь ни перед чем, неся правосудие улицам Лондона.
Внимание! Этот продукт предназначен для использования только на территории стран: Российская Федерация, Республика Армения, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина. Вы не сможете активировать данный продукт за пределами указанных стран.
Требования к системеОперационная система 10 (64 bit) / 7 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5 2400s @ 2.5 GHz или AMD FX 6350 @ 3.9 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 660 или AMD Radeon R9 270 (2GB VRAM с Shader Model 5.0) DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 50 Гб свободного места на жестком диске Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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