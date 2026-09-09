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Игра для ПК Assassins Creed IV Black Flag. Special Edition [UB_373] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК Assassins Creed IV Black Flag. Special Edition [UB_373] (электронный ключ)

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Игра для ПК Assassins Creed IV Black Flag. Special Edition [UB_373] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300355
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Assassins Creed IV Black Flag. Special Edition [UB_373] (электронный ключ)

Описание

Состав Special Edition:

  • Потерянные секреты: Найдите потерянные сокровища капитана Дрэйка, среди которых золотые кременёвые мушкеты и абордажная сабля. Все это хранится на Острове Жертв. 
  • Наследие капитана Кенуэя: Дополнительные предметы для одиночного и многопользовательского режимов.

1715 год, Карибские острова. Пираты стали истинными владыками моря и суши, организовав собственную республику беззакония, жадности и жестокости.

Среди этих разбойников заметен юный капитан Эдвард Кенуэй. Репутация драчуна и искателя приключений позволила ему завоевать уважение таких легенд, как Черная борода, но так же и втянула в древнюю войну между ассасинами и тамплиерами, в войну, которая может уничтожить все, что создали пираты.

Добро пожаловать в золотой век пиратства!

Особенности игры:

  • ОТВАЖНЫЙ БУНТАРЬ АССАСИН Станьте Эдвардом Кенуэйем, харизматичным и жестоким капитаном пиратов, прошедшим обучение Ассасинов. Эдвард умело использует скрытый клинок ордена Ассасинов и новые виды оружия, включая двойные абордажные сабли и набор из четырёх пистолетов
  • ИССЛЕДУЙТЕ САМЫЙ ШИРОКИЙ И РАЗНООБРАЗНЫЙ ИЗ КОГДА-ЛИБО СОЗДАННЫХ МИРОВ ASSASSIN’S CREED Посетите 50 уникальных мест от Кингстона до Нассау и проживите жизнь настоящего пирата, а именно :
  • СТАНЬТЕ САМЫМ ОПАСНЫМ ПИРАТОМ КАРИБОВ Управляйте вашим кораблем “the Jackdaw” и внушайте страх во всех, кто встретит вас на своем пути. Мародёрствуйте и подсчитывайте награбленное, улучшайте ваш корабль, покупайте больше аммуниции и припасов, которые понадобятся вам для будущих морских сражений. Улучшения корабля чрезвычайно важны для морских успехов Эдварда на протяжении всей игры. Атакуйте и берите на абордаж массивные галлеоны, наберите команду преданных матросов и отправляйтесь навстречу приключениям.
  • УЗНАЙТЕ ВСЕ О НАСТОЯЩЕЙ ПИРАТСКОЙ ЖИЗНИ Окажитесь среди таких легендарных персонажей, как Черная борода, Калико Джек, Бенджамин Хорниголд и установите республику беззакония на Багамских островах, что в итоге станет началом Золотой эпохи пиратства.
  • УЛУЧШЕННЫЙ МУЛЬТИПЛЕЙЕРНЫЙ РЕЖИМ Сражайтесь против или вместе с вашими друзьями в беспощадном многопользовательском режиме. Выберите одного из множества разнообразных персонажей и сражайтесь насмерть на прекрасных экзотических картах.

Требования к системе

Операционная система 7 SP1 / 8 / Vista SP2 Процессор Intel Core2Quad Q8400 @ 2.6 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 2Гб Видеокарта Nvidia Geforce GTX 260 or AMD Radeon HD 4870 (512MB VRAM with shader Model 4.0 or higher) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 30 Гб свободного места на жестком диске

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Assassins Creed IV Black Flag. Special Edition [UB_373] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Состав Special Edition:

    • Потерянные секреты: Найдите потерянные сокровища капитана Дрэйка, среди которых золотые кременёвые мушкеты и абордажная сабля. Все это хранится на Острове Жертв. 
    • Наследие капитана Кенуэя: Дополнительные предметы для одиночного и многопользовательского режимов.

    1715 год, Карибские острова. Пираты стали истинными владыками моря и суши, организовав собственную республику беззакония, жадности и жестокости.

    Среди этих разбойников заметен юный капитан Эдвард Кенуэй. Репутация драчуна и искателя приключений позволила ему завоевать уважение таких легенд, как Черная борода, но так же и втянула в древнюю войну между ассасинами и тамплиерами, в войну, которая может уничтожить все, что создали пираты.

    Добро пожаловать в золотой век пиратства!

    Особенности игры:

    • ОТВАЖНЫЙ БУНТАРЬ АССАСИН Станьте Эдвардом Кенуэйем, харизматичным и жестоким капитаном пиратов, прошедшим обучение Ассасинов. Эдвард умело использует скрытый клинок ордена Ассасинов и новые виды оружия, включая двойные абордажные сабли и набор из четырёх пистолетов
    • ИССЛЕДУЙТЕ САМЫЙ ШИРОКИЙ И РАЗНООБРАЗНЫЙ ИЗ КОГДА-ЛИБО СОЗДАННЫХ МИРОВ ASSASSIN’S CREED Посетите 50 уникальных мест от Кингстона до Нассау и проживите жизнь настоящего пирата, а именно :
    • СТАНЬТЕ САМЫМ ОПАСНЫМ ПИРАТОМ КАРИБОВ Управляйте вашим кораблем “the Jackdaw” и внушайте страх во всех, кто встретит вас на своем пути. Мародёрствуйте и подсчитывайте награбленное, улучшайте ваш корабль, покупайте больше аммуниции и припасов, которые понадобятся вам для будущих морских сражений. Улучшения корабля чрезвычайно важны для морских успехов Эдварда на протяжении всей игры. Атакуйте и берите на абордаж массивные галлеоны, наберите команду преданных матросов и отправляйтесь навстречу приключениям.
    • УЗНАЙТЕ ВСЕ О НАСТОЯЩЕЙ ПИРАТСКОЙ ЖИЗНИ Окажитесь среди таких легендарных персонажей, как Черная борода, Калико Джек, Бенджамин Хорниголд и установите республику беззакония на Багамских островах, что в итоге станет началом Золотой эпохи пиратства.
    • УЛУЧШЕННЫЙ МУЛЬТИПЛЕЙЕРНЫЙ РЕЖИМ Сражайтесь против или вместе с вашими друзьями в беспощадном многопользовательском режиме. Выберите одного из множества разнообразных персонажей и сражайтесь насмерть на прекрасных экзотических картах.

    Требования к системе

    Операционная система 7 SP1 / 8 / Vista SP2 Процессор Intel Core2Quad Q8400 @ 2.6 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 2Гб Видеокарта Nvidia Geforce GTX 260 or AMD Radeon HD 4870 (512MB VRAM with shader Model 4.0 or higher) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 30 Гб свободного места на жестком диске

    Интернет

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
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    Отзывы


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