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Игра для ПК Assassins Creed IV Black Flag. Deluxe Edition [UB_372] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК Assassins Creed IV Black Flag. Deluxe Edition [UB_372] (электронный ключ)

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Игра для ПК Assassins Creed IV Black Flag. Deluxe Edition [UB_372] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300354
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Assassins Creed IV Black Flag. Deluxe Edition [UB_372] (электронный ключ)

Описание

Cостав Deluxe Edition:

  • 3 одиночные миссии - Sacrificed Secrets, Black Island и Hidden Mystery, где вы найдете костюмы, оружие, носовые фигуры и паруса. Получите эксклюзивные наряды, портреты, титулы, реликвии и эмблемы для сетевой игры!
  • The Castaway’s Prize - немецкие рапиры, а также портрет, титул, реликвию и эмблему Первооткрывателя.
  • DLC "Aveline" - вместе с Авелиной переживите удивительное приключение, состоящее из 3 заданий, и откройте таинственный артефакт Первой цивилизации…
    •  

1715 год. Флибустьеры создали своё государство, где властвует беззаконие и жестокость. Быть честным пиратом - непростая задача, но достижимая. Именно об этом игра Assassin’s Creed IV: Black Flag. Боритесь за любовь и справедливость, сразитесь с легендами морей, организуйте республику пиратов на Багамах и переживите события, определившие золотую эпоху пиратов.

Настоящие пираты должны вдоль и поперёк проплыть целый свет! Вместе с капитаном Эдвардом Кенуэйом вы побываете на Кубе, Ямайке и Багамах, станете участником морских сражений, будете путешествовать по зарослям джунглей и забираться в пещеры.

Вы можете купить игру Assassin’s Creed IV: Black Flag и стать обладателем собственного корабля. В новой части будет представлен открытый мир, состоящий из 50 ключевых локаций, включающих крупные города, мелкие поселения и руины индейцев Майя. Кстати, в игре будут показаны некоторые исторические события. Примите участие в удивительном и чарующем приключении Assassin’s Creed IV: Black Flag!

Особенности игры:

  • Исследуйте 50 уникальных локаций Assassin’s Creed IV: Black Flag от Кингстона до Нассау. Станьте капитаном и оборудуйте свой собственный корабль, отправляйтесь на поиски потерянных сокровищ, выслеживайте редких животных и грабьте затонувшие корабли.
  • Используйте новое оружие: четыре кремневых пистолета и обоюдоострые мечи, а также скрытым клинком ордена Ассасинов.
  • Случайно сгенерированные ситуации. В море может встретиться противник, который владеет более мощным судном. Заманите его в шторм или попробуйте «идти тараном».
  • Наблюдайте в подзорную трубу за горизонтом. Забирайтесь на чужие суда. Покидайте корабль на лодке в любой нужный вам момент. Возможность самому набрать команду корабля. 

Требования к системе

Операционная система 7 SP1 / 8 / Vista SP2 Процессор Intel Core2Quad Q8400 @ 2.6 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 2Гб Видеокарта Nvidia Geforce GTX 260 or AMD Radeon HD 4870 (512MB VRAM with shader Model 4.0 or higher) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 30 Гб свободного места на жестком диске

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Assassins Creed IV Black Flag. Deluxe Edition [UB_372] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Cостав Deluxe Edition:

    • 3 одиночные миссии - Sacrificed Secrets, Black Island и Hidden Mystery, где вы найдете костюмы, оружие, носовые фигуры и паруса. Получите эксклюзивные наряды, портреты, титулы, реликвии и эмблемы для сетевой игры!
    • The Castaway’s Prize - немецкие рапиры, а также портрет, титул, реликвию и эмблему Первооткрывателя.
    • DLC "Aveline" - вместе с Авелиной переживите удивительное приключение, состоящее из 3 заданий, и откройте таинственный артефакт Первой цивилизации…
      •  

    1715 год. Флибустьеры создали своё государство, где властвует беззаконие и жестокость. Быть честным пиратом - непростая задача, но достижимая. Именно об этом игра Assassin’s Creed IV: Black Flag. Боритесь за любовь и справедливость, сразитесь с легендами морей, организуйте республику пиратов на Багамах и переживите события, определившие золотую эпоху пиратов.

    Настоящие пираты должны вдоль и поперёк проплыть целый свет! Вместе с капитаном Эдвардом Кенуэйом вы побываете на Кубе, Ямайке и Багамах, станете участником морских сражений, будете путешествовать по зарослям джунглей и забираться в пещеры.

    Вы можете купить игру Assassin’s Creed IV: Black Flag и стать обладателем собственного корабля. В новой части будет представлен открытый мир, состоящий из 50 ключевых локаций, включающих крупные города, мелкие поселения и руины индейцев Майя. Кстати, в игре будут показаны некоторые исторические события. Примите участие в удивительном и чарующем приключении Assassin’s Creed IV: Black Flag!

    Особенности игры:

    • Исследуйте 50 уникальных локаций Assassin’s Creed IV: Black Flag от Кингстона до Нассау. Станьте капитаном и оборудуйте свой собственный корабль, отправляйтесь на поиски потерянных сокровищ, выслеживайте редких животных и грабьте затонувшие корабли.
    • Используйте новое оружие: четыре кремневых пистолета и обоюдоострые мечи, а также скрытым клинком ордена Ассасинов.
    • Случайно сгенерированные ситуации. В море может встретиться противник, который владеет более мощным судном. Заманите его в шторм или попробуйте «идти тараном».
    • Наблюдайте в подзорную трубу за горизонтом. Забирайтесь на чужие суда. Покидайте корабль на лодке в любой нужный вам момент. Возможность самому набрать команду корабля. 

    Требования к системе

    Операционная система 7 SP1 / 8 / Vista SP2 Процессор Intel Core2Quad Q8400 @ 2.6 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 2Гб Видеокарта Nvidia Geforce GTX 260 or AMD Radeon HD 4870 (512MB VRAM with shader Model 4.0 or higher) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 30 Гб свободного места на жестком диске

    Интернет

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
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    Отзывы


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