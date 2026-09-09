Описание товара Игра для ПК Assassins Creed IV Black Flag. Deluxe Edition [UB_372] (электронный ключ)

Описание

Cостав Deluxe Edition:

3 одиночные миссии - Sacrificed Secrets, Black Island и Hidden Mystery, где вы найдете костюмы, оружие, носовые фигуры и паруса. Получите эксклюзивные наряды, портреты, титулы, реликвии и эмблемы для сетевой игры!

The Castaway’s Prize - немецкие рапиры, а также портрет, титул, реликвию и эмблему Первооткрывателя.

DLC "Aveline" - вместе с Авелиной переживите удивительное приключение, состоящее из 3 заданий, и откройте таинственный артефакт Первой цивилизации…

1715 год. Флибустьеры создали своё государство, где властвует беззаконие и жестокость. Быть честным пиратом - непростая задача, но достижимая. Именно об этом игра Assassin’s Creed IV: Black Flag. Боритесь за любовь и справедливость, сразитесь с легендами морей, организуйте республику пиратов на Багамах и переживите события, определившие золотую эпоху пиратов.

Настоящие пираты должны вдоль и поперёк проплыть целый свет! Вместе с капитаном Эдвардом Кенуэйом вы побываете на Кубе, Ямайке и Багамах, станете участником морских сражений, будете путешествовать по зарослям джунглей и забираться в пещеры.

Вы можете купить игру Assassin’s Creed IV: Black Flag и стать обладателем собственного корабля. В новой части будет представлен открытый мир, состоящий из 50 ключевых локаций, включающих крупные города, мелкие поселения и руины индейцев Майя. Кстати, в игре будут показаны некоторые исторические события. Примите участие в удивительном и чарующем приключении Assassin’s Creed IV: Black Flag!

Особенности игры:

Исследуйте 50 уникальных локаций Assassin’s Creed IV: Black Flag от Кингстона до Нассау. Станьте капитаном и оборудуйте свой собственный корабль, отправляйтесь на поиски потерянных сокровищ, выслеживайте редких животных и грабьте затонувшие корабли.

Используйте новое оружие: четыре кремневых пистолета и обоюдоострые мечи, а также скрытым клинком ордена Ассасинов.

Случайно сгенерированные ситуации. В море может встретиться противник, который владеет более мощным судном. Заманите его в шторм или попробуйте «идти тараном».

Наблюдайте в подзорную трубу за горизонтом. Забирайтесь на чужие суда. Покидайте корабль на лодке в любой нужный вам момент. Возможность самому набрать команду корабля.

Требования к системе

Операционная система 7 SP1 / 8 / Vista SP2 Процессор Intel Core2Quad Q8400 @ 2.6 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 2Гб Видеокарта Nvidia Geforce GTX 260 or AMD Radeon HD 4870 (512MB VRAM with shader Model 4.0 or higher) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 30 Гб свободного места на жестком диске

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.

Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».

Введите код активации.

После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.