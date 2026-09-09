Игра для ПК Assassin's Creed Freedom Cry - Standalone Edition [UB_3480] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 300352
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1
Описание товара Игра для ПК Assassin's Creed Freedom Cry - Standalone Edition [UB_3480] (электронный ключ)
ОписаниеАссасина Адевале, рожденного рабом и получившего свободу на пиратском корабле, судьба забросила к берегам Сан-Доминго. Цель Адевале – подарить свободу рабам. Вас ждет более 3 часов одиночной игры! Для игры в Assassin’s Creed® Крик свободы не требуется копия Assassin’s Creed®IV Черный флаг™
© 2013 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassin’s Creed, Black Flag, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.
Требования к системеОперационная система Windows 7 SP1 / Windows 8 / Windows Vista SP2 Процессор Intel Core2Quad Q8400 @ 2.6 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 2 ГБ Видеокарта Nvidia Geforce GTX 260 or AMD Radeon HD 4870 (512MB VRAM with shader Model 4.0 or higher) DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 30 ГБ
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
ОписаниеАссасина Адевале, рожденного рабом и получившего свободу на пиратском корабле, судьба забросила к берегам Сан-Доминго. Цель Адевале – подарить свободу рабам. Вас ждет более 3 часов одиночной игры! Для игры в Assassin’s Creed® Крик свободы не требуется копия Assassin’s Creed®IV Черный флаг™
© 2013 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassin’s Creed, Black Flag, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.
Требования к системеОперационная система Windows 7 SP1 / Windows 8 / Windows Vista SP2 Процессор Intel Core2Quad Q8400 @ 2.6 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 2 ГБ Видеокарта Nvidia Geforce GTX 260 or AMD Radeon HD 4870 (512MB VRAM with shader Model 4.0 or higher) DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 30 ГБ
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
Игра для ПК Assassin's Creed Freedom Cry - Standalone Edition [UB_3480] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Игра для ПК Assassin's Creed Freedom Cry - Standalone Edition [UB_3480] (электронный ключ)