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Игра для ПК Assassin's Creed Freedom Cry - Standalone Edition [UB_3480] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК Assassin's Creed Freedom Cry - Standalone Edition [UB_3480] (электронный ключ)

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Игра для ПК Assassin&#039;s Creed Freedom Cry - Standalone Edition [UB_3480] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300352
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Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Assassin's Creed Freedom Cry - Standalone Edition [UB_3480] (электронный ключ)

Описание

Ассасина Адевале, рожденного рабом и получившего свободу на пиратском корабле, судьба забросила к берегам Сан-Доминго. Цель Адевале – подарить свободу рабам. Вас ждет более 3 часов одиночной игры! Для игры в Assassin’s Creed® Крик свободы не требуется копия Assassin’s Creed®IV Черный флаг™

© 2013 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassin’s Creed, Black Flag, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.

Требования к системе

Операционная система Windows 7 SP1 / Windows 8 / Windows Vista SP2 Процессор Intel Core2Quad Q8400 @ 2.6 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 2 ГБ Видеокарта Nvidia Geforce GTX 260 or AMD Radeon HD 4870 (512MB VRAM with shader Model 4.0 or higher) DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 30 ГБ

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

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    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Ассасина Адевале, рожденного рабом и получившего свободу на пиратском корабле, судьба забросила к берегам Сан-Доминго. Цель Адевале – подарить свободу рабам. Вас ждет более 3 часов одиночной игры! Для игры в Assassin’s Creed® Крик свободы не требуется копия Assassin’s Creed®IV Черный флаг™

    © 2013 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassin’s Creed, Black Flag, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.

    Требования к системе

    Операционная система Windows 7 SP1 / Windows 8 / Windows Vista SP2 Процессор Intel Core2Quad Q8400 @ 2.6 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 2 ГБ Видеокарта Nvidia Geforce GTX 260 or AMD Radeon HD 4870 (512MB VRAM with shader Model 4.0 or higher) DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 30 ГБ

    Интернет

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
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    Отзывы


    Игра для ПК Assassin's Creed Freedom Cry - Standalone Edition [UB_3480] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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