Описание товара Игра для ПК Assassins Creed Chronicles Китай [UB_534] (электронный ключ)

Описание

Последуйте за тремя легендарными ассасинами в поисках возмездия и справедливости.

Assassin’s Creed® Chronicles расскажет о трех переломных моментах истории: падении династии Мин в Китае, войнах Сикхской империи в Индии и Октябрьской революции в России.

Assassin’s Creed® Chronicles – игра для тех, кто постиг искусство скрытности и любит творить свою историю. Вы сможете примерить на себя роли Шао Цзюнь, Арбааза Мира и Николая Орлова в 2.5D воплощении вселенной Assassin’s Creed. Прячьтесь в тенях, освойте мастерство паркура и совершайте прыжки веры на фоне великолепных пейзажей.

Хроники Китая

События первой главы Assassin’s Creed Chronicles разворачиваются в Китае в 1526 году, в начале падения династии Мин. Вы играете за Шао Цзюнь – последнего ассасина из китайского братства. Пройдя обучение у легендарного Эцио Аудиторе, она решила вернуться на родину, отомстить всем, кто виновен в гибели ассасинов, и возродить братство.

Особенности игры:

Станьте свидетелем гибели империи. Путешествуйте по Китаю и любуйтесь достопримечательностями. Преследуйте врагов на крышах Запретного города, прячьтесь в тени Великой Стены, познакомьтесь с героями и злодеями прошлого.

Насладитесь уникальной прорисовкой. При создании дизайна игры были использованы китайские акварели XVI века, которые обрели новую жизнь благодаря современным штрихам. Путешествие Шао Цзюнь – серия восхитительных оживших полотен.

«Стелс» в новом измерении. Assassin’s Creed Chronicles открывает для ассасинов новые возможности, используя 2.5D. Добывайте необходимую информацию и следите, чтобы вас не обнаружили. Отвлекайте врагов, используя хитроумные устройства. Выследите своих врагов, убейте их и скройтесь в тенях.

Динамичный и увлекательный игровой процесс. Здесь, как и в каждой игре серии «Assassin’s Creed», одним из главных факторов является полная свобода передвижения. Убегайте от врагов, преодолевайте препятствия, прячьтесь – вы сами решаете, что и как вы будете делать в следующий момент.

Используйте арсенал Шао Цзюнь. Если вам не удалось скрыться, вы всегда можете победить своих врагов в бою – в вашем распоряжении уникальные боевые навыки Шао Цзюнь, ее острый меч и скрытый клинок в ботинке.

Используйте несколько планов. Перемещайтесь между дальним, средним и ближним планом, выбирайте различные пути в зависимости от своих целей. Выполняйте дополнительные задания, ищите сокровища или просто идите кратчайшим путем, чтобы устранить свою цель.

Внимание! Этот продукт предназначен для использования только на территории стран: Российская Федерация, Республика Армения, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина. Вы не сможете активировать данный продукт за пределами указанных стран.

Требования к системе

Операционная система 7 SP1 / 8 / 8.1 Процессор Intel Core 2 Duo E8200 @ 2.6 GHz or AMD Athlon II X2 240 @ 2.8 GHz Оперативная память 2Гб Видеокарта nVidia GeForce GTS450 or AMD Radeon HD5770 (1024MB VRAM with Shader Model 5.0) DirectX 10.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 4 Гб свободного места на жестком диске

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.

Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».

Введите код активации.

После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.