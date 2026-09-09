Игра для ПК Assassin’s Creed Одиссея Season Pass [UB_4953] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Assassin’s Creed Одиссея Season Pass [UB_4953] (электронный ключ)
Описание
Продолжите путешествие, насладившись двумя историями, доступными в рамках SEASON PASS, каждая из которых включает три эпизода.
Больше впечатлений от Assassin’s Creed® Одиссея благодаря SEASON PASS.
2 новые истории по 3 эпизода:
- НАСЛЕДИЕ ПЕРВОГО КЛИНКА: Сражайтесь вместе с легендарным обладателем первого скрытого клинка и измените ход истории.
- СУДЬБА АТЛАНТИДЫ: Сразитесь с богоподобными существами и узнайте тайны легендарного затонувшего города.
Также в рамках SEASON PASS доступно:
- Assassin's Creed III REMASTERED и Assassin's Creed Liberation REMASTERED.
- Дополнительное задание первого дня "Тайны Греции".
© 2018 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassin’s Creed, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.
Требования к системеОперационная система Windows 10 64 bits / Windows 7 SP1 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор AMD FX 6300 @ 3.8 GHz, Ryzen 3 - 1200, Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz Оперативная память 8 ГБ Видеокарта AMD Radeon R9 285, NVIDIA GeForce GTX 660 (2GB VRAM with Shader Model 5.0) DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 46 ГБ
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Описание
Продолжите путешествие, насладившись двумя историями, доступными в рамках SEASON PASS, каждая из которых включает три эпизода.
Больше впечатлений от Assassin’s Creed® Одиссея благодаря SEASON PASS.
2 новые истории по 3 эпизода:
- НАСЛЕДИЕ ПЕРВОГО КЛИНКА: Сражайтесь вместе с легендарным обладателем первого скрытого клинка и измените ход истории.
- СУДЬБА АТЛАНТИДЫ: Сразитесь с богоподобными существами и узнайте тайны легендарного затонувшего города.
Также в рамках SEASON PASS доступно:
- Assassin's Creed III REMASTERED и Assassin's Creed Liberation REMASTERED.
- Дополнительное задание первого дня "Тайны Греции".
© 2018 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassin’s Creed, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.
Требования к системеОперационная система Windows 10 64 bits / Windows 7 SP1 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор AMD FX 6300 @ 3.8 GHz, Ryzen 3 - 1200, Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz Оперативная память 8 ГБ Видеокарта AMD Radeon R9 285, NVIDIA GeForce GTX 660 (2GB VRAM with Shader Model 5.0) DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 46 ГБ
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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