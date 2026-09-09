Игра для ПК Army Men: Toys In Space [2K_4042] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Army Men: Toys In Space [2K_4042] (электронный ключ)
Описание
Наконец-то мы уверены: в космосе действительно есть маленькие зеленые человечки!Орда инопланетных игрушек наводнила Землю. Объединив усилия с Коричневой армией (Tan Army), они собираются покорить галактику. У человечества есть лишь одна, последняя надежда: зеленый пластиковый солдат Сержант (Sarge).
Знакомьтесь — Тина Туморроу (Tina Tomorrow) и ее батальон Звездных гвардейцев (Space Troopers). Вместе с бойцами Зеленой армии (Green Army) они будут замораживать, сжигать, испарять и взрывать врагов, чтобы пробиться из ванной (bathroom) во внеземное пространство и покончить с демоническим альянсом раз и навсегда.Ключевые Особенности:
- Два дополнительных набора игрушек: Галактическая армия Оглушителей (Stunners), Парализаторов (Paralyzers), Канониров (Gunners) и Сжигателей (Incinerators), а также Инопланетная армия Личинок (Larvae), Пауков (Spiders), Трутней (Drones) и Полководцев (Commanders).
- Неизведанные миры: город на далекой планете (city on a space planet), ванная (bathroom), песочница (sandbox) и пикник на дворе (backyard picnic).
- Крутой выбор оружия (weapons): винтовки с глушителями (silenced rifles), зажигательные гранаты (incendiary grenades), напалм (napalm), тяжелые парашютисты (heavy paratroopers), замораживающие лучи (freeze rays), лазерные пушки (laser guns), мухобойки (fly-swatters) и даже клей (glue).
©2016 Take-Two Interactive Software, Inc. Take-Two Interactive Software, Inc., 2K, а также их соответствующие логотипы являются товарными знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. Все права сохранены.Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Windows 10 / Windows 7 / Windows 8 / Windows Vista / Windows XP Процессор 1.4 GHz Оперативная память 512 МБ Видеокарта 3D graphics card compatible with DirectX 9.0 DirectX 9.0 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 550 МБ Дополнительно Мультиплеер не поддерживается.
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
Наконец-то мы уверены: в космосе действительно есть маленькие зеленые человечки!Орда инопланетных игрушек наводнила Землю. Объединив усилия с Коричневой армией (Tan Army), они собираются покорить галактику. У человечества есть лишь одна, последняя надежда: зеленый пластиковый солдат Сержант (Sarge).
Знакомьтесь — Тина Туморроу (Tina Tomorrow) и ее батальон Звездных гвардейцев (Space Troopers). Вместе с бойцами Зеленой армии (Green Army) они будут замораживать, сжигать, испарять и взрывать врагов, чтобы пробиться из ванной (bathroom) во внеземное пространство и покончить с демоническим альянсом раз и навсегда.Ключевые Особенности:
- Два дополнительных набора игрушек: Галактическая армия Оглушителей (Stunners), Парализаторов (Paralyzers), Канониров (Gunners) и Сжигателей (Incinerators), а также Инопланетная армия Личинок (Larvae), Пауков (Spiders), Трутней (Drones) и Полководцев (Commanders).
- Неизведанные миры: город на далекой планете (city on a space planet), ванная (bathroom), песочница (sandbox) и пикник на дворе (backyard picnic).
- Крутой выбор оружия (weapons): винтовки с глушителями (silenced rifles), зажигательные гранаты (incendiary grenades), напалм (napalm), тяжелые парашютисты (heavy paratroopers), замораживающие лучи (freeze rays), лазерные пушки (laser guns), мухобойки (fly-swatters) и даже клей (glue).
©2016 Take-Two Interactive Software, Inc. Take-Two Interactive Software, Inc., 2K, а также их соответствующие логотипы являются товарными знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. Все права сохранены.Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Windows 10 / Windows 7 / Windows 8 / Windows Vista / Windows XP Процессор 1.4 GHz Оперативная память 512 МБ Видеокарта 3D graphics card compatible with DirectX 9.0 DirectX 9.0 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 550 МБ Дополнительно Мультиплеер не поддерживается.
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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