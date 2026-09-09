Игра для ПК Army Men RTS [2K_4044] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара Игра для ПК Army Men RTS [2K_4044] (электронный ключ)
Описание
Army Men RTS вернет вас в то время, когда масштабные сражения велись армиями пластиковых солдатиков, а полем битвы был ковер в детской комнате. Только сейчас эти маленькие зеленые вояки по-настоящему выполняют все ваши приказы!Добывайте ресурсы и отстраивайте базы, собирайте под свои знамена армады военной техники и целые взводы солдатиков, пока Tans (Коричневые) не придумали план контратаки! Правила игры просты, но глубоки, а удовольствие, которое дарят сражения пластиковых войск, нельзя сравнить ни с чем!
Режим многопользовательской игры не поддерживается.Ключевые Особенности:
- Динамичная RTS (стратегия в реальном времени): стройте здания, распределяйте ресурсы и разрабатывайте планы сражений.
- Возглавьте крошечное войско и приведите его к победе, пройдя с ним весь путь от backyard (заднего двора дома) до самой kitchen (кухни)!
- 3 режима игры: Campaign («Кампания»), Great Battles («Великие сражения») и Multiplayer («Сетевая игра»).
©2018 Take-Two Interactive Software, Inc. Take-Two Interactive Software, Inc., 2K и соответствующие логотипы являются товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. Все права сохранены.Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Windows 10 / Windows 7 / Windows Vista / Windows XP Процессор 1.4 GHz Оперативная память 512 МБ Видеокарта 3D graphics card compatible with DirectX 9.0 DirectX 9.0 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 350 МБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Описание
Army Men RTS вернет вас в то время, когда масштабные сражения велись армиями пластиковых солдатиков, а полем битвы был ковер в детской комнате. Только сейчас эти маленькие зеленые вояки по-настоящему выполняют все ваши приказы!Добывайте ресурсы и отстраивайте базы, собирайте под свои знамена армады военной техники и целые взводы солдатиков, пока Tans (Коричневые) не придумали план контратаки! Правила игры просты, но глубоки, а удовольствие, которое дарят сражения пластиковых войск, нельзя сравнить ни с чем!
Режим многопользовательской игры не поддерживается.Ключевые Особенности:
- Динамичная RTS (стратегия в реальном времени): стройте здания, распределяйте ресурсы и разрабатывайте планы сражений.
- Возглавьте крошечное войско и приведите его к победе, пройдя с ним весь путь от backyard (заднего двора дома) до самой kitchen (кухни)!
- 3 режима игры: Campaign («Кампания»), Great Battles («Великие сражения») и Multiplayer («Сетевая игра»).
©2018 Take-Two Interactive Software, Inc. Take-Two Interactive Software, Inc., 2K и соответствующие логотипы являются товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. Все права сохранены.Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Windows 10 / Windows 7 / Windows Vista / Windows XP Процессор 1.4 GHz Оперативная память 512 МБ Видеокарта 3D graphics card compatible with DirectX 9.0 DirectX 9.0 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 350 МБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
Отзывы о товаре Игра для ПК Army Men RTS [2K_4044] (электронный ключ)