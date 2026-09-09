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Игра для ПК Anno 2205 Ultimate Edition [UB_1143] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК Anno 2205 Ultimate Edition [UB_1143] (электронный ключ)

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Игра для ПК Anno 2205 Ultimate Edition [UB_1143] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300335
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Anno 2205 Ultimate Edition [UB_1143] (электронный ключ)

Описание

Получите полную версию Anno 2205, включая обновления и контент всех дополнений. Развивайте свою корпорацию на Земле, Луне и в космосе, чтобы не отставать от конкурентов в гонке за ресурсы и влияние. Приобретите Ultimate Edition, чтобы помочь человечеству совершить очередной шаг в будущее!

Издание Ultimate Edition включает 3 бесплатных DLC – «Дикий залив», «Набор ветерана» и «Большая пятерка», а также 3 платных DLC :

Тундра:

  • Откройте новую игровую механику: осушайте болота, чтобы строить новые здания.
  • Создайте новые производственные цепочки и разблокируйте космический модуль, который повышает производительность ферм и предприятий во всех регионах.

Орбита:

  • Осваивайте космос: управляйте орбитальной станцией, стройте новые модули и оптимизируйте работу лабораторий.
  • Не останавливайтесь на достигнутом: развивайте Центр технологий – исследовательскую станцию под управлением мощного ИИ, который координирует работу новых модулей.
    •  

Новый рубеж:

  • Установите контакт с синтетами: новой фракцией разумных андроидов
  • Исследуйте три новых сектора
  • Отражайте вражеские вторжения в ваши мирные секторы
  • Разблокируйте новые возможности персонализации

Требования к системе

Операционная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5-750 Оперативная память 4 Гб Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 460 или AMD Radeon HD 5850 DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 35 Гб свободного места на жестком диске

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Anno 2205 Ultimate Edition [UB_1143] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Получите полную версию Anno 2205, включая обновления и контент всех дополнений. Развивайте свою корпорацию на Земле, Луне и в космосе, чтобы не отставать от конкурентов в гонке за ресурсы и влияние. Приобретите Ultimate Edition, чтобы помочь человечеству совершить очередной шаг в будущее!

    Издание Ultimate Edition включает 3 бесплатных DLC – «Дикий залив», «Набор ветерана» и «Большая пятерка», а также 3 платных DLC :

    Тундра:

    • Откройте новую игровую механику: осушайте болота, чтобы строить новые здания.
    • Создайте новые производственные цепочки и разблокируйте космический модуль, который повышает производительность ферм и предприятий во всех регионах.

    Орбита:

    • Осваивайте космос: управляйте орбитальной станцией, стройте новые модули и оптимизируйте работу лабораторий.
    • Не останавливайтесь на достигнутом: развивайте Центр технологий – исследовательскую станцию под управлением мощного ИИ, который координирует работу новых модулей.
      •  

    Новый рубеж:

    • Установите контакт с синтетами: новой фракцией разумных андроидов
    • Исследуйте три новых сектора
    • Отражайте вражеские вторжения в ваши мирные секторы
    • Разблокируйте новые возможности персонализации

    Требования к системе

    Операционная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5-750 Оперативная память 4 Гб Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 460 или AMD Radeon HD 5850 DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 35 Гб свободного места на жестком диске

    Интернет

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
    • Самовывоз
    Доставка
    Отзывы


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