Игра для ПК Anno 2205 Standard Edition [UB_567] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Anno 2205 Standard Edition [UB_567] (электронный ключ)
Описание
Anno 2205™ – полюбившийся игрокам симулятор городского строительства покоряет новые пространтсва – выходит в космос!
В Anno 2205 вы поможете человечеству сделать очередной шаг в светлое будущее. Покорив Землю, вы построите богатые, кипящие жизнью, города и огромные промышленные комплексы. Но для того, чтобы по-настоящему обеспечить благополучие человечества, вам необходимо освоить космос.
Научный прорыв в исследованиях термоядерного синтеза может навсегда изменить все сферы общественной жизни. Увы, необходимый для этого изотоп гелий-3 можно добывать в необходимых количествах только на Луне. Ваша миссия – построить космопорт и основать лунную колонию, чтобы принять участие в захватывающей борьбе за ресурсы и влияние.
Anno возвращается, чтобы вывести жанр экономической стратегии на новую высоту и продолжить строительство городов в космосе!
Особенности игры:
- ЗНАМЕНИТЫЙ СИМУЛЯТОР ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДОТЯНУЛСЯ ДО ЗВЕЗД. Anno 2205, шестая игра в отмеченной наградами серии симуляторов градостроительства, покоряет новые пространства. Основывайте колонии на разных континентах Земли, стройте базы на Луне и добывайте лунные ресурсы, чтобы превратить свои города в процветающие мегаполисы.
- НЕОГРАНИЧЕННОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ. Тысячи часов непростого, но увлекательного игрового процесса позволят вам выйти за рамки сюжетной линии и построить огромные города с множеством зданий. Вы будете руководить быстро развивающейся корпорацией, которая действует одновременно в разных частях Земли и на Луне. Новый сессионный режим позволит вам управлять поселениями на островах, каждый из которых в пять раз больше, чем в предыдущих частях игры. Anno 2205 – самая масштабная игра серии, предлагающая неограниченные возможности для повторного прохождения!
- ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЖИВОЙ ГОРОД. Новый игровой движок покажет ваши города во всем их величии и позволит вам погрузиться в игровой процесси насладиться деталями. Вы увидите жизнь своего города: летающие машины, миллионы спешащих по своим делам горожан, работающие заводы, действующие шахты и удивительная природа. Полностью анимированный игровой мир будет меняться, реагируя на все ваши действия.
Требования к системеОперационная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5-750 Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1 Гб видеопамяти - Nvidia Geforce GTX 460 или AMD Radeon HD 5770 DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 35 Гб свободного места на жестком диске Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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Описание
Anno 2205™ – полюбившийся игрокам симулятор городского строительства покоряет новые пространтсва – выходит в космос!
В Anno 2205 вы поможете человечеству сделать очередной шаг в светлое будущее. Покорив Землю, вы построите богатые, кипящие жизнью, города и огромные промышленные комплексы. Но для того, чтобы по-настоящему обеспечить благополучие человечества, вам необходимо освоить космос.
Научный прорыв в исследованиях термоядерного синтеза может навсегда изменить все сферы общественной жизни. Увы, необходимый для этого изотоп гелий-3 можно добывать в необходимых количествах только на Луне. Ваша миссия – построить космопорт и основать лунную колонию, чтобы принять участие в захватывающей борьбе за ресурсы и влияние.
Anno возвращается, чтобы вывести жанр экономической стратегии на новую высоту и продолжить строительство городов в космосе!
Особенности игры:
- ЗНАМЕНИТЫЙ СИМУЛЯТОР ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДОТЯНУЛСЯ ДО ЗВЕЗД. Anno 2205, шестая игра в отмеченной наградами серии симуляторов градостроительства, покоряет новые пространства. Основывайте колонии на разных континентах Земли, стройте базы на Луне и добывайте лунные ресурсы, чтобы превратить свои города в процветающие мегаполисы.
- НЕОГРАНИЧЕННОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ. Тысячи часов непростого, но увлекательного игрового процесса позволят вам выйти за рамки сюжетной линии и построить огромные города с множеством зданий. Вы будете руководить быстро развивающейся корпорацией, которая действует одновременно в разных частях Земли и на Луне. Новый сессионный режим позволит вам управлять поселениями на островах, каждый из которых в пять раз больше, чем в предыдущих частях игры. Anno 2205 – самая масштабная игра серии, предлагающая неограниченные возможности для повторного прохождения!
- ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЖИВОЙ ГОРОД. Новый игровой движок покажет ваши города во всем их величии и позволит вам погрузиться в игровой процесси насладиться деталями. Вы увидите жизнь своего города: летающие машины, миллионы спешащих по своим делам горожан, работающие заводы, действующие шахты и удивительная природа. Полностью анимированный игровой мир будет меняться, реагируя на все ваши действия.
Требования к системеОперационная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5-750 Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1 Гб видеопамяти - Nvidia Geforce GTX 460 или AMD Radeon HD 5770 DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 35 Гб свободного места на жестком диске Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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