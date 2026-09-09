Игра для ПК ANNO 2070 Расширенное издание [UB_351] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК ANNO 2070 Расширенное издание [UB_351] (электронный ключ)
Описание
2070-й год. Наш мир изменился. Поднявшийся уровень мирового океана нанес ущерб прибрежным городам, а изменения климата сделали непригодной для жизни большую часть суши. Новая глава в получившей множество наград серии игр, Anno 2070™ предлагает новый мир, полный проблем, где вам будет необходимо научиться использовать ресурсы, дипломатию и торговлю, чтобы управлять самой обширной экономической системой в серии «Anno». Постройте свое общество будущего, колонизируйте острова и выстройте мегаполисы с множеством доступных вариантов зданий, ресурсов и средств передвижения. Спроектируйте производственные цепочки, например, фабрики роботов, нефтеперерабатывающие заводы или алмазные рудники, и продавайте разнообразные товары или услуги.
Особенности игры:
- Новая эпоха. Основанный на базовых понятиях серии «Anno», сделавших ее успешной, сценарий ближайшего будущего открывает множество новых возможностей в игровой механике, привнося архитектурные открытия и совершенно новые проблемы, требующие решения. Помимо этого, игроки смогут создать огромные города-мегаполисы, в невиданном для серии «Anno» масштабе!
- Станьте архитектором будущего. Столкнитесь с проблемами мира сегодняшнего, решение которых определит облик мира завтрашнего. Вы можете присоединиться к Магнатам, которые выступают за индустриализацию и эффективность производства, или же к Эко, идущим по более безопасному для среды и будущих поколений пути.
- Развивающийся динамический мир. Принятые вами решения повлияют на климат, архитектурный стиль мира и на нужды населения.
- Откройте новые глубины и новые ресурсы. Тайны моря и неба ожидают быть раскрытыми. Воспользуйтесь преимуществами транспортных систем будущего, чтобы построить сильную экономику.
- Улучшенный «Anno» с новыми возможностями. Провозите товары между портами, не попадаясь на глаза береговой охране. Заключайте союзы с могущественными людьми, чтобы укрепить свое влияние.
Состав Расширенного издания:
- ANNO 2070®
- ANNO 2070® ГЛУБОКОВОДЬЕ
- Комплект «Разработка» (сценарии)
- Комплект «Хранитель» (постройки)
- Комплект «Эдем» (декорации)
- Комплект «Разработка» (сценарии)
- Комплект «Хранитель» (постройки)
- Комплект «Эдем» (декорации)
- Комплект «Центральный статистический» (скины)
- Комплект «Ответная реакция» (2 миссии)
- Комплект «Недоверие» (декорации)
- Комплект «Бесшумная работа» (подлодка и скины)
- Комплект «Нордамарк» (постройки и скины)
- Комплект «Е.В.А.» (изменения интерфейса)
- Мировое событие «Освобождение Эдема»
- Мировое событие «Конфликт в Нордамарке»
- Мировое событие «Недоверие»
- Полный саундтрек Anno 2070
- Постер с обновленным деревом технологий
Требования к системеОперационная система XP Процессор 2 GHz Intel® Core™2 Duo or AMD Athlon™ 64 X2 or better Оперативная память 2Гб Видеокарта 512 MB DirectX® 9.0c–compatible with Shader Model 3.0 or higher DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 5 Гб свободного места на жестком диске Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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Описание
2070-й год. Наш мир изменился. Поднявшийся уровень мирового океана нанес ущерб прибрежным городам, а изменения климата сделали непригодной для жизни большую часть суши. Новая глава в получившей множество наград серии игр, Anno 2070™ предлагает новый мир, полный проблем, где вам будет необходимо научиться использовать ресурсы, дипломатию и торговлю, чтобы управлять самой обширной экономической системой в серии «Anno». Постройте свое общество будущего, колонизируйте острова и выстройте мегаполисы с множеством доступных вариантов зданий, ресурсов и средств передвижения. Спроектируйте производственные цепочки, например, фабрики роботов, нефтеперерабатывающие заводы или алмазные рудники, и продавайте разнообразные товары или услуги.
Особенности игры:
- Новая эпоха. Основанный на базовых понятиях серии «Anno», сделавших ее успешной, сценарий ближайшего будущего открывает множество новых возможностей в игровой механике, привнося архитектурные открытия и совершенно новые проблемы, требующие решения. Помимо этого, игроки смогут создать огромные города-мегаполисы, в невиданном для серии «Anno» масштабе!
- Станьте архитектором будущего. Столкнитесь с проблемами мира сегодняшнего, решение которых определит облик мира завтрашнего. Вы можете присоединиться к Магнатам, которые выступают за индустриализацию и эффективность производства, или же к Эко, идущим по более безопасному для среды и будущих поколений пути.
- Развивающийся динамический мир. Принятые вами решения повлияют на климат, архитектурный стиль мира и на нужды населения.
- Откройте новые глубины и новые ресурсы. Тайны моря и неба ожидают быть раскрытыми. Воспользуйтесь преимуществами транспортных систем будущего, чтобы построить сильную экономику.
- Улучшенный «Anno» с новыми возможностями. Провозите товары между портами, не попадаясь на глаза береговой охране. Заключайте союзы с могущественными людьми, чтобы укрепить свое влияние.
Состав Расширенного издания:
- ANNO 2070®
- ANNO 2070® ГЛУБОКОВОДЬЕ
- Комплект «Разработка» (сценарии)
- Комплект «Хранитель» (постройки)
- Комплект «Эдем» (декорации)
- Комплект «Разработка» (сценарии)
- Комплект «Хранитель» (постройки)
- Комплект «Эдем» (декорации)
- Комплект «Центральный статистический» (скины)
- Комплект «Ответная реакция» (2 миссии)
- Комплект «Недоверие» (декорации)
- Комплект «Бесшумная работа» (подлодка и скины)
- Комплект «Нордамарк» (постройки и скины)
- Комплект «Е.В.А.» (изменения интерфейса)
- Мировое событие «Освобождение Эдема»
- Мировое событие «Конфликт в Нордамарке»
- Мировое событие «Недоверие»
- Полный саундтрек Anno 2070
- Постер с обновленным деревом технологий
Требования к системеОперационная система XP Процессор 2 GHz Intel® Core™2 Duo or AMD Athlon™ 64 X2 or better Оперативная память 2Гб Видеокарта 512 MB DirectX® 9.0c–compatible with Shader Model 3.0 or higher DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 5 Гб свободного места на жестком диске Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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