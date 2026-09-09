Top.Mail.Ru
Игра для ПК ANNO 2070 Расширенное издание [UB_351] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Игра для ПК ANNO 2070 Расширенное издание [UB_351] (электронный ключ)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Игра для ПК ANNO 2070 Расширенное издание [UB_351] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300332
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК ANNO 2070 Расширенное издание [UB_351] (электронный ключ)

Описание

2070-й год. Наш мир изменился. Поднявшийся уровень мирового океана нанес ущерб прибрежным городам, а изменения климата сделали непригодной для жизни большую часть суши.  Новая глава в получившей множество наград серии игр, Anno 2070™ предлагает новый мир, полный проблем, где вам будет необходимо научиться использовать ресурсы, дипломатию и торговлю, чтобы управлять самой обширной экономической системой в серии «Anno».  Постройте свое общество будущего, колонизируйте острова и выстройте мегаполисы с множеством доступных вариантов зданий, ресурсов и средств передвижения. Спроектируйте производственные цепочки, например, фабрики роботов, нефтеперерабатывающие заводы или алмазные рудники, и продавайте разнообразные товары или услуги.

 

Особенности игры:

  • Новая эпоха. Основанный на базовых понятиях серии «Anno», сделавших ее успешной, сценарий ближайшего будущего открывает множество новых возможностей в игровой механике, привнося архитектурные открытия и совершенно новые проблемы, требующие решения. Помимо этого, игроки смогут создать огромные города-мегаполисы, в невиданном для серии «Anno» масштабе! 
  • Станьте архитектором будущего. Столкнитесь с проблемами мира сегодняшнего, решение которых определит облик мира завтрашнего. Вы можете присоединиться к Магнатам, которые выступают за индустриализацию и эффективность производства, или же к Эко, идущим по более безопасному для среды и будущих поколений пути.
  • Развивающийся динамический мир. Принятые вами решения повлияют на климат, архитектурный стиль мира и на нужды населения. 
  • Откройте новые глубины и новые ресурсы. Тайны моря и неба ожидают быть раскрытыми. Воспользуйтесь преимуществами транспортных систем будущего, чтобы построить сильную экономику. 
  • Улучшенный «Anno» с новыми возможностями. Провозите товары между портами, не попадаясь на глаза береговой охране. Заключайте союзы с могущественными людьми, чтобы укрепить свое влияние.
    •  

Состав Расширенного издания:

  • ANNO 2070®
  • ANNO 2070® ГЛУБОКОВОДЬЕ
  • Комплект «Разработка» (сценарии)
  • Комплект «Хранитель» (постройки)
  • Комплект «Эдем» (декорации)
  • Комплект «Разработка» (сценарии)
  • Комплект «Хранитель» (постройки)
  • Комплект «Эдем» (декорации)
  • Комплект «Центральный статистический» (скины)
  • Комплект «Ответная реакция» (2 миссии)
  • Комплект «Недоверие» (декорации)
  • Комплект «Бесшумная работа» (подлодка и скины)
  • Комплект «Нордамарк» (постройки и скины)
  • Комплект «Е.В.А.» (изменения интерфейса)
  • Мировое событие «Освобождение Эдема»
  • Мировое событие «Конфликт в Нордамарке»
  • Мировое событие «Недоверие»
  • Полный саундтрек Anno 2070
  • Постер с обновленным деревом технологий

Требования к системе

Операционная система XP Процессор 2 GHz Intel® Core™2 Duo or AMD Athlon™ 64 X2 or better Оперативная память 2Гб Видеокарта 512 MB DirectX® 9.0c–compatible with Shader Model 3.0 or higher DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 5 Гб свободного места на жестком диске Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК ANNO 2070 Расширенное издание [UB_351] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    2070-й год. Наш мир изменился. Поднявшийся уровень мирового океана нанес ущерб прибрежным городам, а изменения климата сделали непригодной для жизни большую часть суши.  Новая глава в получившей множество наград серии игр, Anno 2070™ предлагает новый мир, полный проблем, где вам будет необходимо научиться использовать ресурсы, дипломатию и торговлю, чтобы управлять самой обширной экономической системой в серии «Anno».  Постройте свое общество будущего, колонизируйте острова и выстройте мегаполисы с множеством доступных вариантов зданий, ресурсов и средств передвижения. Спроектируйте производственные цепочки, например, фабрики роботов, нефтеперерабатывающие заводы или алмазные рудники, и продавайте разнообразные товары или услуги.

     

    Особенности игры:

    • Новая эпоха. Основанный на базовых понятиях серии «Anno», сделавших ее успешной, сценарий ближайшего будущего открывает множество новых возможностей в игровой механике, привнося архитектурные открытия и совершенно новые проблемы, требующие решения. Помимо этого, игроки смогут создать огромные города-мегаполисы, в невиданном для серии «Anno» масштабе! 
    • Станьте архитектором будущего. Столкнитесь с проблемами мира сегодняшнего, решение которых определит облик мира завтрашнего. Вы можете присоединиться к Магнатам, которые выступают за индустриализацию и эффективность производства, или же к Эко, идущим по более безопасному для среды и будущих поколений пути.
    • Развивающийся динамический мир. Принятые вами решения повлияют на климат, архитектурный стиль мира и на нужды населения. 
    • Откройте новые глубины и новые ресурсы. Тайны моря и неба ожидают быть раскрытыми. Воспользуйтесь преимуществами транспортных систем будущего, чтобы построить сильную экономику. 
    • Улучшенный «Anno» с новыми возможностями. Провозите товары между портами, не попадаясь на глаза береговой охране. Заключайте союзы с могущественными людьми, чтобы укрепить свое влияние.
      •  

    Состав Расширенного издания:

    • ANNO 2070®
    • ANNO 2070® ГЛУБОКОВОДЬЕ
    • Комплект «Разработка» (сценарии)
    • Комплект «Хранитель» (постройки)
    • Комплект «Эдем» (декорации)
    • Комплект «Разработка» (сценарии)
    • Комплект «Хранитель» (постройки)
    • Комплект «Эдем» (декорации)
    • Комплект «Центральный статистический» (скины)
    • Комплект «Ответная реакция» (2 миссии)
    • Комплект «Недоверие» (декорации)
    • Комплект «Бесшумная работа» (подлодка и скины)
    • Комплект «Нордамарк» (постройки и скины)
    • Комплект «Е.В.А.» (изменения интерфейса)
    • Мировое событие «Освобождение Эдема»
    • Мировое событие «Конфликт в Нордамарке»
    • Мировое событие «Недоверие»
    • Полный саундтрек Anno 2070
    • Постер с обновленным деревом технологий

    Требования к системе

    Операционная система XP Процессор 2 GHz Intel® Core™2 Duo or AMD Athlon™ 64 X2 or better Оперативная память 2Гб Видеокарта 512 MB DirectX® 9.0c–compatible with Shader Model 3.0 or higher DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 5 Гб свободного места на жестком диске Интернет

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
    • Самовывоз
    Доставка
    Отзывы


    Игра для ПК ANNO 2070 Расширенное издание [UB_351] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
    Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
    Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
    Загрузка...
    Загрузка...