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Игра для ПК Anno 1404 Gold Edition [UB_3473] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК Anno 1404 Gold Edition [UB_3473] (электронный ключ)

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Игра для ПК Anno 1404 Gold Edition [UB_3473] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300330
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Anno 1404 Gold Edition [UB_3473] (электронный ключ)

Описание

Anno 1404 и дополнение к ней – заслужившая награды игра, в которой сочетаются экономика, строительство, исследования, дипломатия и сражения. Возводите огромные города, развивая идеализированную историческую империю на Востоке и Венецию эпохи Возрождения. Игра поддерживает режим сетевой игры, так что вы сможете поделиться этим незабываемым опытом с друзьями.

Уникальное сочетание симулятора и стратегии в реальном времени позволит вам создать собственный народ, вместе с которым вы будете исследовать мир, торговать, изучать новые технологии и создавать великую империю, которая наверняка оставит след в истории.
  • Добро пожаловать на Восток! Постройте поселение и познакомьтесь с технологиями и культурой Востока.
  • Возводите огромные города! Постройте гавань на живописном побережье и заложите новый город с улицами, стенами и замками.
  • Играйте так, как вам нравится! Меняйте интерфейс по своему вкусу. Создавайте новые приключения в мире Anno при помощи мощных редакторов и делитесь ими с другими игроками.
  • Эта игра доступна и новичкам, и опытным игрокам! Интерфейс прост и понятен любому, а поклонники стратегий смогут настроить игру так, как им захочется. Захватывающая кампания познакомит новичков с миром Anno, а в режиме «песочницы» игроки смогут создать совершенно любое приключение. В журнале капитана можно увидеть особые титулы, медали, новые способности и другие награды.
  • В дополнении Anno 1404: Venice появилось новое место действия – Венеция. Богатый мир Anno 1404 пополнился Венецией и новыми возможностями для взаимодействия. В Венеции можно построить два новых типа кораблей: большие и малые торговые суда. Развивайте тайную дипломатию, посылайте шпионов к врагам, чтобы сдерживать их развитие. Расширяйте свое влияние на правительства вражеских городов и берите их под свой контроль.
© 2001 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries. Anno, Anno 1404, Sunflowers and Sunflowers logo are trademarks of Sunflowers GmbH in the U.S. and/or other countries. Sunflowers GmbH is a Ubisoft Entertainment company. Produced by Blue Byte. Blue Byte and the Blue Byte logo are trademarks of Red Storm Entertainment in the US and/or other countries. Red Storm Entertainment Inc is a Ubisoft Entertainment company. Artwork by Tobias Mannewitz

Требования к системе

Операционная система Windows Vista / Windows XP SP3 Процессор Intel Pentium 4 с тактовой частотой 3 ГГц Оперативная память 1 Гб Видеокарта DirectX® 9.0c совместимая, 128 Мб DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 6 ГБ Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Anno 1404 Gold Edition [UB_3473] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Anno 1404 и дополнение к ней – заслужившая награды игра, в которой сочетаются экономика, строительство, исследования, дипломатия и сражения. Возводите огромные города, развивая идеализированную историческую империю на Востоке и Венецию эпохи Возрождения. Игра поддерживает режим сетевой игры, так что вы сможете поделиться этим незабываемым опытом с друзьями.

    Уникальное сочетание симулятора и стратегии в реальном времени позволит вам создать собственный народ, вместе с которым вы будете исследовать мир, торговать, изучать новые технологии и создавать великую империю, которая наверняка оставит след в истории.
    • Добро пожаловать на Восток! Постройте поселение и познакомьтесь с технологиями и культурой Востока.
    • Возводите огромные города! Постройте гавань на живописном побережье и заложите новый город с улицами, стенами и замками.
    • Играйте так, как вам нравится! Меняйте интерфейс по своему вкусу. Создавайте новые приключения в мире Anno при помощи мощных редакторов и делитесь ими с другими игроками.
    • Эта игра доступна и новичкам, и опытным игрокам! Интерфейс прост и понятен любому, а поклонники стратегий смогут настроить игру так, как им захочется. Захватывающая кампания познакомит новичков с миром Anno, а в режиме «песочницы» игроки смогут создать совершенно любое приключение. В журнале капитана можно увидеть особые титулы, медали, новые способности и другие награды.
    • В дополнении Anno 1404: Venice появилось новое место действия – Венеция. Богатый мир Anno 1404 пополнился Венецией и новыми возможностями для взаимодействия. В Венеции можно построить два новых типа кораблей: большие и малые торговые суда. Развивайте тайную дипломатию, посылайте шпионов к врагам, чтобы сдерживать их развитие. Расширяйте свое влияние на правительства вражеских городов и берите их под свой контроль.
    © 2001 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries. Anno, Anno 1404, Sunflowers and Sunflowers logo are trademarks of Sunflowers GmbH in the U.S. and/or other countries. Sunflowers GmbH is a Ubisoft Entertainment company. Produced by Blue Byte. Blue Byte and the Blue Byte logo are trademarks of Red Storm Entertainment in the US and/or other countries. Red Storm Entertainment Inc is a Ubisoft Entertainment company. Artwork by Tobias Mannewitz

    Требования к системе

    Операционная система Windows Vista / Windows XP SP3 Процессор Intel Pentium 4 с тактовой частотой 3 ГГц Оперативная память 1 Гб Видеокарта DirectX® 9.0c совместимая, 128 Мб DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 6 ГБ Интернет

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
    • Самовывоз
    Доставка
    Отзывы


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