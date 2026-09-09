ABBYY Lingvo x6 Многоязычная Обновление с Домашней до Профессиональной версии [AL16-06UVU001-0100] (электронный ключ)

Описание

Описание

- 105 общелексических и грамматических словарей - 115 тематических словарей для наиболее востребованных направлений - Более 12 500 000 словарных статей - Обновленные тематические словари по программированию, электронике, технике и деловой лексике - Обновленные словари Oxford® Dictionary of English, 3rd Edition и New Oxford® American Dictionary, 3rd Edition - 76 000 озвученных слов и фраз для английского, немецкого, французского, итальянского и испанского языков Перевод по наведению в любом приложении Усовершенствованная функция перевода по наведению. Появившаяся в одной из предыдущих версий словаря возможность быстрого перевода текста по наведению на него курсора, в ABBYY Lingvo x5 улучшена благодаря интеграции технологии распознавания текста. Теперь пользователи смогут переводить слова в PDF-файлах, Flash-роликах и даже субтитрах в фильмах. Онлайн-доступ к словарям приобретаемой версии Новая версия ABBYY Lingvo выходит за рамки установки программы на отдельный компьютер или в офисную сеть. Чтобы обеспечить пользователям постоянный доступ к словарям, актуальным для приобретенной ими версии, создан лингвистический онлайн-портал Lingvo.Pro. Доступ к порталу будет бесплатным в течение года с момента активации лицензии на ABBYY Lingvo x5. Изучение иностранного языка В ABBYY Lingvo есть все для полноценного восприятия языка. - Учите слова вместе с новыми упражнениями в программе ABBYY Lingvo Tutor - Запоминайте правильное произношение слов и фраз, озвученных носителем языка - Изучайте актуальные примеры употребления слов в Интернете и применяй это в устном общении - Изучайте таблицы спряжений и склонений в карточках форм слова - Совершенствуйте навыки общения с помощью примеров писем от Oxford® University Press - Расширяйте словарный запас с помощью 1000 иллюстраций в словаре New Oxford® American Dictionary - Смотрите познавательные видеоуроки от компании English Club TV® Доступ к базе примеров употребления слов При наличии интернет-подключения ABBYY Lingvo также впервые обеспечивает доступ к обширной онлайн-базе памяти переводов (ТМ – translation memory) для английского, немецкого и французского языков. Программа показывает примеры современного употребления слов и словосочетаний в предложениях из художественной и технической литературы, законодательных и юридических документов, с интернет-сайтов. С помощью этой базы пользователь сможет быстрее подобрать точный перевод слова, определить, действительно ли употребляется в речи оборот, найти новые варианты перевода и примеры их употребления. База памяти переводов уже сейчас содержит более 1 миллиона предложений и постоянно растет. Пользовательские словари для работы и учебы В дополнение к имеющимся словарям, ABBYY Lingvo позволяет создавать собственные словари для учебы и работы. Учебные, чтобы закрепить пройденный материал и расширить словарный запас, а профессиональные – для сохранения единства терминологии при переводе корпоративных материалов и специализированной документации. При создании собственных словарей есть возможность добавлять иллюстрации в словарную карточку. Это поможет добиться более качественного перевода узкоспециализированных и многозначных терминов в тематических текстах и придаст интерактивности учебному процессу, сделав его более увлекательным. Пользователи предыдущих версий продукта смогут перенести ранее созданные словари в новую версию программы.

Требования к системе

Информация по установке

Операционная система Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 7/Microsoft Windows Vista/Microsoft Windows Server 2003/Microsoft Windows XP (Service Pack 2 и выше), Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 R2.Операционная система обязательно должна поддерживать кириллицу. Необходим компонент Windows Installer версии 3.0 и выше. Процессор Intel Pentium/Celeron/Xeon, AMD K6/Athlon/Duron или совместимым с ними процессором, тактовая частота которого составляет 1 ГГц и выше. Требования к оперативной памяти Не менее 512 МБ оперативной памяти. Свободное место на жёстком диске От 150 МБ до 5 ГБ на жестком диске (в зависимости от количества установленных словарей). Дисковод для DVD дисков для установки программы. Звуковая плата, наушники или колонки Для работы со звуковыми файлами Браузер Microsoft Internet Explorer 9.0, 8.0, 7.0, 6.0

Порядок активации продукта:

1. Скачайте продукт по ссылке: http://www.abbyy.ru/download/lingvo/

2. Установите программу на ваш компьютер. 3. Запустите программу. Появится окно с полями для ввода серийного номера. 4. Введите серийный номер и нажмите ОК. 5. Подробную информацию по активации вы можете найти на сайте www.ABBYY.ru/activation.