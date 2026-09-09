ABBYY FineReader Pro для Mac [AFPM-1S1W01-102] (электронный ключ)

Описание

Описание

Требования к системе

Свобода от переформатирования документов В ABBYY FineReader Pro для Maс встроена уникальная технология ADRT, которая анализирует логическую структуру всего документа и восстанавливает ее в электронной копии. Программа определяет размер шрифта, начертание и другие особенности форматирования, а также воссоздает структурные элементы – таблицы и диаграммы, колонки, заголовки, сноски, колонтитулы, номера страниц и т. п. И вы получаете электронную копию документа, идентичную оригиналу. Поддержка 189 мировых языков ABBYY FineReader Pro для Mac распознает документы на 189 языках на основе кириллического, латинского, греческого, армянского и иероглифического написаний, а также автоматически определяет языки документа. Помимо основных европейских языков программа поддерживает китайский, японский, корейский и любые их комбинации. Понятный интерфейс в стиле Mac OS X Удобный интерфейс позволит вам быстро настроить процесс распознавания для своего удобства. Для изучения функций программы не потребуется много времени: понятный интерфейс поможет вам в несколько кликов преобразовать документ в редактируемый формат. При открытии программа показывает окно «Задачи», в котором вы найдете набор наиболее частых пользовательских сценариев. Поддержка сохранения в популярные форматы документов и изображений Сохраняйте результаты распознавания в удобные для вас форматы – текстовые документы (DOCX, ODT, RTF), электронные таблицы (XLSX), презентации (PPTX), документы PDF и PDF /A с различными настройками сохранения, файлы HTML и форматы электронных книг (EPUB и FB2). Вы также можете отправить результат напрямую из ABBYY FineReader Pro для Mac в приложения Apple Pages, Numbers и другие. Поддержка изображений, полученных с цифровой камеры или камеры мобильного устройства С ABBYY FineReader Pro для Mac не обязательно всегда иметь доступ к сканеру – используйте цифровой фотоаппарат или камеру мобильного устройства, чтобы сфотографировать нужный вам документ или информацию в удобное время и в удобном месте, а потом просто загрузите фотографии в программу. ABBYY FineReader Pro для Mac содержит набор инструментов, позволяющих визуально повысить качество сфотографированных документов и улучшить результат их распознавания. Программа автоматически применяет необходимые инструменты предварительной обработки для разных типов изображений. А с помощью редактора изображений вы сможете вручную настроить яркость и контрастность фотографии, исправить перекос или трапециевидное искажение, убрать цифровой шум, обрезать лишние части изображения и многое другое. Сохранение в формат PDF для хранения и безопасного обмена документами Программа позволяет преобразовывать отсканированные документы или изображения документов в форматы PDF с возможностью поиска и PDF/A – удобный формат для долгосрочного хранения. Это особенно удобно, когда необходимо сохранить документ в первозданном виде, но при этом сделать его доступным для поиска и копирования информации. Благодаря встроенной технологии MRC-сжатия ваши PDF-документы не займут много места на диске. Создание личных электронных книг Распознавайте книги, научные статьи и учебные материалы и преобразовывайте их в удобный для вас формат электронных книг, чтобы просматривать их на портативных устройствах в любом удобном для вас месте.

Системные требования:

Компьютер Mac с процессором Intel. Операционная система: Mac OS X 10.7 Lion*, Mac OS X 10.8 Mountain Lion и Mac OS X 10.9 Mavericks Cканеры, камеры и смартфоны, совместимые с приложением «Захват изображений» (Image Capture Application) Свободное место на диске: 1,5 ГБ для обычной установки программы и 1 ГБ оперативной памяти для работы программы Клавиатура, мышь или другое указательное устройство.

Поддерживаемые форматы:

Входные форматы файлов: PDF, TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNG, BMP, GIF,PCX, DCX, JBIG, JBIG2.

Форматы сохранения файлов:

Документы: DOCX, RTF, ODT, TXT, XLSX, PPTX, PDF, PDF/A, HTML, EPUB, FB2, CSV.

Изображения: TIFF JPEG, JPEG 2000, PNG, BMP, PCX, DCX, JBIG2.

Языки интерфейса: Русский Английский Немецкий

Языки распознавания.

ABBYY FineReader Pro для Mac распознает документы на 189 языках на основе кириллического, латинского, греческого, армянского и иероглифического написаний, благодаря которому поддерживаются китайский, японский и корейский языки.

Типы штрих-кодов:

Информация по установке

Code 3 of 9 Check Code 3 of 9 Code 3 of 9 without asterisk Codabar Code 93 Code 128 EAN 8 EAN 13 IATA 2 of 5 Interleaved 2 of 5 QR Code Check Interleaved 2 of 5 Matrix 2 of 5 Popstnet Industrial 2 of 5 UCC-128 UPC-A UPC-E PDF417 Aztec Code Data Matrix Patch Code *Не поддерживается в версии, распространяемой через Mac App Store

Порядок активации продукта:

1. Скачайте продукт по ссылке: go.abbyy.com/key/frmac

2. Установите программу на ваш компьютер. 3. Запустите программу. Появится окно с полями для ввода серийного номера. 4. Введите серийный номер и нажмите ОК. 5. Подробную информацию по активации вы можете найти на сайте www.ABBYY.ru/activation.