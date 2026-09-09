Описание товара ABBYY FineReader 14 Standard Full [AF14-1S1W01-102] (электронный ключ)

Описание

ABBYY FineReader 14 - универсальное решение для работы с бумажными и PDF-документами, которое позволяет менеджерам освободиться от ежедневных рутинных задач, повышая эффективность бизнеса.

ABBYY FineReader 14 предоставляет широкий спектр возможностей в одной программе, сочетая в себе лидирующие технологии распознавания ABBYY OCR и нужные инструменты для работы с различными типами PDF. Вы можете создавать, редактировать, согласовывать, сравнивать и защищать документы, а также конвертировать их в редактируемые форматы.

Основные преимущества:

Высокoе качество технологий для распознавания текста ABBYY OCR обеспечивает точную конвертацию бумажных документов (сканов, фотографий) и PDF-документов любого типа в редактируемые форматы.

Самые необходимые инструменты для работы PDF позволяют осуществлять ежедневные операции с PDF-документами – создавать, объединять, редактировать, комментировать, защищать и многое другое.

Сравнение документов в любых форматах, как бумажных, так и электронных, помогает быстро выявить значимые несоответствия в тексте и предотвратить подписание или публикацию некорректной версии документа.

Решая различные задачи сотрудников одной программой, которая объединяет наиболее востребованные операции с бумажными и PDF-документами в едином приложении, организации сокращают затраты на закупку и поддержку ПО, а также обучение персонала.

ABBYY FineReader 14 выпускается в 3-х редакциях.

Standard

Business

Enterprise

Профессиональные инструменты для распознавания текста

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Работа с PDF: просмотр, создание, объединение, редактирование, комментирование, конвертирование, защита

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Приложение ABBYY Hot Folder для автоматической обработки

5 000 стр/мес макс. 2 ядра процессора

10 000 стр/мес макс. 4 ядра процессора

Сравнение документов в различных форматах

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Лицензирование для использования в организациях

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ABBYY FineReader 14 Standard предоставляет широкий спектр возможностей в одной программе, сочетая в себе лидирующие технологии распознавания ABBYY OCR и нужные инструменты для работы с различными типами PDF. Вы можете создавать, редактировать, согласовывать и защищать документы, а также конвертировать их в редактируемые форматы.

Предназначается для использования дома или в небольших компаниях.

ABBYY FineReader 14 Business предоставляет широкий спектр возможностей в одной программе, сочетая в себе лидирующие технологии распознавания ABBYY OCR и нужные инструменты для работы с различными типами PDF. Вы можете создавать, редактировать, согласовывать и защищать документы, а также конвертировать их в редактируемые форматы.

Оптимальное решение для использования в небольших и средних компаниях. Имеет встроенное приложение ABBYY Hot Folder для автоматической обработки документов по расписанию (с возможностью обработки до 5 000 страниц ежемесячно), поддерживает работу в локальной сети. Организациям доступны различные типы многопользовательских лицензий: на рабочее место, на одновременный доступ, для работы на терминальном сервере.

ABBYY FineReader 14 Enterprise предоставляет широкий спектр возможностей в одной программе, сочетая в себе лидирующие технологии распознавания ABBYY OCR и нужные инструменты для работы с различными типами PDF. Вы можете создавать, редактировать, согласовывать, сравнивать и защищать документы, а также конвертировать их в редактируемые форматы.

Самая полная редакция программы для средних и крупных компаний. Имеет встроенное приложение ABBYY Hot Folder для автоматической обработки документов по расписанию (с возможностью обработки до 10 000 страниц ежемесячно), позволяет сравнивать документы в различных форматах, включая бумажные и электронные. Организациям доступны различные типы многопользовательских лицензий: на рабочее место, на одновременный доступ, для работы на терминальном сервере.

Требования к системе

Процессор x86 или x64 с тактовой частотой от 1 ГГц и поддержкой набора инструкций SSE2.

Операционная система: Microsoft® Windows® 10, 8/8.1, 7, Microsoft® Windows Server® 2016, 2012/2012 R2, 2008 R2.

Для работы с локализованным интерфейсом операционная система должна обеспечивать необходимую языковую поддержку.

Объем оперативной памяти: не менее 1 ГБ (рекомендовано - от 4 ГБ).

Свободное место на диске: 1,2 ГБ для обычной установки и 1,2 ГБ для работы программы.

Видеокарта и монитор с разрешением не менее 1024x768 точек.

TWAIN- или WIA-совместимый сканер (при использовании функции сканирования).

Интернет-соединение для активации серийного номера (рекомендовано).

Клавиатура, мышь или другое указательное устройство.

Информация по установке

Порядок активации продукта:

1. Скачайте продукт по ссылке: скачать

2. Установите программу на ваш компьютер. 3. Запустите программу. Появится окно с полями для ввода серийного номера. 4. Введите серийный номер и нажмите ОК. 5. Подробную информацию по активации вы можете найти на сайте www.ABBYY.ru/activation.