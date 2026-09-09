Paragon Hard Disk Manager Advanced [PSG-790-PEU_ESD] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара Paragon Hard Disk Manager Advanced [PSG-790-PEU_ESD] (электронный ключ)
Описание
-
Передовые технологии обеспечения безопасности данных для новичков и профессионалов
- Обслуживание, оптимизация и безопасная утилизация дисков
- Миграция системы без перезагрузки на диск меньшего объема
- Профессиональные инструменты для защиты ОС, приложений и данных
- Минимальное время простоя на восстановление системы после сбоя
ункции Поддержка ОС Windows
Windows 7, 8, 8.1, 10Базовые операции с дисками
Создать, форматировать, удалить/восстановить удаленный, скрыть/сделать видимым, сделать активным/неактивным, назначить/снять букву диска, изменить метку тома, конвертировать файловую систему (FAT — NTFS, HFS — NTFS, ReFS — NTFS), проверить целостность ФСДополнительные операции с дисками
Разделить раздел на два/объединить разделы, перераспределить свободное пространство, изменить размер кластера, конвертировать в логический/первичный, редактировать сектора, сжать/дефрагментировать MFT, конвертировать в MBR/GPT, изменить очередность разделов, изменить серийный номер, подключить виртуальный диск, проверить поверхность дискаЗатирание данных
Trim SSD, Secure Erase, затереть диск/раздел, очистить свободное место, 10 алгоритмов затирания HDD, отчеты затиранияМиграция данных
Копировать разделы, диски, операционную системуРезервное копирование и восстановление
Создать/восстановить резервную копию ОС, отдельных разделов или файлов, создать инкрементное обновление, зашифровать данные, перенести данные на другой диск, восстановить загрузкуАвтоматизация резервного копирования
Настройка регулярного резервного копирования, установка времени хранения и количества точек восстановления, создание собственных политикМастер создания загрузочного носителя
Гибридная 32/64-разрядная среда на базе WinPE или Linux (uEFI и BIOS-совместимая), загрузочный флэш-накопитель или ISO-образ, добавление драйверов устройств и подключение сетевых папок на этапе создания
Поддерживаемые технологии
Компьютерные интерфейсы
Полная поддержка uEFI (интерфейс расширяемой прошивки)
Parallel ATA (параллельный интерфейс подключения накопителей)
SATA (последовательный интерфейс подключения накопителей)
eSATA (интерфейс подключения внешних устройств)
SCSI (интерфейс малых вычислительных систем), протокол iSCSI
USB 1.x/2.0/3.0 (универсальная последовательная шина)
IEEE 1394/FireWire/i-Link (последовательная высокоскоростная шина)
Все типы RAID (программные и аппаратные)
PC/PCMCIA Card (периферия карточного типа для портативных устройств)
Устройства хранения данных
Жесткие диски HDD, включая 2,2 TB+
Твердотельные накопители SSD и NVMe SSD (Solid State Drive)
Диски AFD (Advanced Format Drive)
Диски с размером сектора, отличным от 512 байт
CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD+/-R (DL)
BD-R, BD-RE
Схемы разметки
Дисковые пространства Windows
Динамические диски Microsoft
MBR (Master Boot Record)
GPT (GUID-Partition Table)
Файловые системы
NTFS (v1.2, v3.0, v3.1)
ReFS (v1.2 , v3)
FAT16, FAT32
Linux Ext2FS, Linux Ext3FS, Linux Ext4FS, Linux Swap
XFS
BtrFS
Apple HFS+
Другие (в посекторном режиме)
Требования к системе
- Windows 7 SP1 или более новая версия. Пожалуйста, имейте в виду, что список поддерживаемых версий Windows может различаться для вашего продукта.
- Открытые порты в Firewall: входящие и исходящие 80, 443
- 1 Гб места на жестком диске
Для загрузочной среды WinPE:
- Intel Pentium III CPU 1000 MHz или эквивалентное.
- Минимум 1 GB ОЗУ
- SVGA видеоадаптер и монитор
- Клавиатура
- Мышь
Дополнительные требования:
- Сетевая карта для отправки/получения данных на/с сетевого компьютера
- Записываемый CD/DVD
- Внешний жесткий диск USB для хранения данных
Информация по установке
Активация продукта:
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Описание
-
Передовые технологии обеспечения безопасности данных для новичков и профессионалов
- Обслуживание, оптимизация и безопасная утилизация дисков
- Миграция системы без перезагрузки на диск меньшего объема
- Профессиональные инструменты для защиты ОС, приложений и данных
- Минимальное время простоя на восстановление системы после сбоя
ункции Поддержка ОС Windows
Windows 7, 8, 8.1, 10Базовые операции с дисками
Создать, форматировать, удалить/восстановить удаленный, скрыть/сделать видимым, сделать активным/неактивным, назначить/снять букву диска, изменить метку тома, конвертировать файловую систему (FAT — NTFS, HFS — NTFS, ReFS — NTFS), проверить целостность ФСДополнительные операции с дисками
Разделить раздел на два/объединить разделы, перераспределить свободное пространство, изменить размер кластера, конвертировать в логический/первичный, редактировать сектора, сжать/дефрагментировать MFT, конвертировать в MBR/GPT, изменить очередность разделов, изменить серийный номер, подключить виртуальный диск, проверить поверхность дискаЗатирание данных
Trim SSD, Secure Erase, затереть диск/раздел, очистить свободное место, 10 алгоритмов затирания HDD, отчеты затиранияМиграция данных
Копировать разделы, диски, операционную системуРезервное копирование и восстановление
Создать/восстановить резервную копию ОС, отдельных разделов или файлов, создать инкрементное обновление, зашифровать данные, перенести данные на другой диск, восстановить загрузкуАвтоматизация резервного копирования
Настройка регулярного резервного копирования, установка времени хранения и количества точек восстановления, создание собственных политикМастер создания загрузочного носителя
Гибридная 32/64-разрядная среда на базе WinPE или Linux (uEFI и BIOS-совместимая), загрузочный флэш-накопитель или ISO-образ, добавление драйверов устройств и подключение сетевых папок на этапе создания
Поддерживаемые технологии
Компьютерные интерфейсы
Полная поддержка uEFI (интерфейс расширяемой прошивки)
Parallel ATA (параллельный интерфейс подключения накопителей)
SATA (последовательный интерфейс подключения накопителей)
eSATA (интерфейс подключения внешних устройств)
SCSI (интерфейс малых вычислительных систем), протокол iSCSI
USB 1.x/2.0/3.0 (универсальная последовательная шина)
IEEE 1394/FireWire/i-Link (последовательная высокоскоростная шина)
Все типы RAID (программные и аппаратные)
PC/PCMCIA Card (периферия карточного типа для портативных устройств)
Устройства хранения данных
Жесткие диски HDD, включая 2,2 TB+
Твердотельные накопители SSD и NVMe SSD (Solid State Drive)
Диски AFD (Advanced Format Drive)
Диски с размером сектора, отличным от 512 байт
CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD+/-R (DL)
BD-R, BD-RE
Схемы разметки
Дисковые пространства Windows
Динамические диски Microsoft
MBR (Master Boot Record)
GPT (GUID-Partition Table)
Файловые системы
NTFS (v1.2, v3.0, v3.1)
ReFS (v1.2 , v3)
FAT16, FAT32
Linux Ext2FS, Linux Ext3FS, Linux Ext4FS, Linux Swap
XFS
BtrFS
Apple HFS+
Другие (в посекторном режиме)
Требования к системе
- Windows 7 SP1 или более новая версия. Пожалуйста, имейте в виду, что список поддерживаемых версий Windows может различаться для вашего продукта.
- Открытые порты в Firewall: входящие и исходящие 80, 443
- 1 Гб места на жестком диске
Для загрузочной среды WinPE:
- Intel Pentium III CPU 1000 MHz или эквивалентное.
- Минимум 1 GB ОЗУ
- SVGA видеоадаптер и монитор
- Клавиатура
- Мышь
Дополнительные требования:
- Сетевая карта для отправки/получения данных на/с сетевого компьютера
- Записываемый CD/DVD
- Внешний жесткий диск USB для хранения данных
Информация по установке
Активация продукта:
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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