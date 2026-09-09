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Paragon Hard Disk Manager Advanced [PSG-790-PEU_ESD] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Paragon Hard Disk Manager Advanced [PSG-790-PEU_ESD] (электронный ключ)

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Paragon Hard Disk Manager Advanced [PSG-790-PEU_ESD] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные приложения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
2 770 руб.  3 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300204
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Paragon
Тип товара
Офисные приложения

Описание товара Paragon Hard Disk Manager Advanced [PSG-790-PEU_ESD] (электронный ключ)

Описание

  • Передовые технологии обеспечения безопасности данных для новичков и профессионалов
    • Обслуживание, оптимизация и безопасная утилизация дисков
    • Миграция системы без перезагрузки на диск меньшего объема
    • Профессиональные инструменты для защиты ОС, приложений и данных
    • Минимальное время простоя на восстановление системы после сбоя

 

ункции

      Поддержка ОС Windows    

Windows 7, 8, 8.1, 10

    Базовые операции с дисками    

Создать, форматировать, удалить/восстановить удаленный, скрыть/сделать видимым, сделать активным/неактивным, назначить/снять букву диска, изменить метку тома, конвертировать файловую систему (FAT — NTFS, HFS — NTFS, ReFS — NTFS), проверить целостность ФС

    Дополнительные операции с дисками    

Разделить раздел на два/объединить разделы, перераспределить свободное пространство, изменить размер кластера, конвертировать в логический/первичный, редактировать сектора, сжать/дефрагментировать MFT, конвертировать в MBR/GPT, изменить очередность разделов, изменить серийный номер, подключить виртуальный диск, проверить поверхность диска

    Затирание данных    

Trim SSD, Secure Erase, затереть диск/раздел, очистить свободное место, 10 алгоритмов затирания HDD, отчеты затирания

    Миграция данных    

Копировать разделы, диски, операционную систему

    Резервное копирование и восстановление    

Создать/восстановить резервную копию ОС, отдельных разделов или файлов, создать инкрементное обновление, зашифровать данные, перенести данные на другой диск, восстановить загрузку

    Автоматизация резервного копирования    

Настройка регулярного резервного копирования, установка времени хранения и количества точек восстановления, создание собственных политик

    Мастер создания загрузочного носителя    

Гибридная 32/64-разрядная среда на базе WinPE или Linux (uEFI и BIOS-совместимая), загрузочный флэш-накопитель или ISO-образ, добавление драйверов устройств и подключение сетевых папок на этапе создания

   

 

Поддерживаемые технологии

Компьютерные интерфейсы Полная поддержка uEFI (интерфейс расширяемой прошивки) Parallel ATA (параллельный интерфейс подключения накопителей) SATA (последовательный интерфейс подключения накопителей) eSATA (интерфейс подключения внешних устройств) SCSI (интерфейс малых вычислительных систем), протокол iSCSI USB 1.x/2.0/3.0 (универсальная последовательная шина) IEEE 1394/FireWire/i-Link (последовательная высокоскоростная шина) Все типы RAID (программные и аппаратные) PC/PCMCIA Card (периферия карточного типа для портативных устройств) Устройства хранения данных Жесткие диски HDD, включая 2,2 TB+ Твердотельные накопители SSD и NVMe SSD (Solid State Drive) Диски AFD (Advanced Format Drive) Диски с размером сектора, отличным от 512 байт CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD+/-R (DL) BD-R, BD-RE Схемы разметки Дисковые пространства Windows Динамические диски Microsoft MBR (Master Boot Record) GPT (GUID-Partition Table) Файловые системы NTFS (v1.2, v3.0, v3.1) ReFS (v1.2 , v3) FAT16, FAT32 Linux Ext2FS, Linux Ext3FS, Linux Ext4FS, Linux Swap XFS BtrFS Apple HFS+ Другие (в посекторном режиме)

Требования к системе

  • Windows 7 SP1 или более новая версия. Пожалуйста, имейте в виду, что список поддерживаемых версий Windows может различаться для вашего продукта.
  • Открытые порты в Firewall:  входящие и исходящие 80, 443
  • 1 Гб места на жестком диске

 

Для загрузочной среды WinPE:

  • Intel Pentium III CPU 1000 MHz или эквивалентное.
  • Минимум 1 GB ОЗУ
  • SVGA видеоадаптер и монитор  
  • Клавиатура
  • Мышь

Дополнительные требования:

  • Сетевая карта для отправки/получения данных на/с сетевого компьютера
  • Записываемый CD/DVD
  • Внешний жесткий диск USB для хранения данных

Информация по установке

Активация продукта:

  • После получения лицензионного ключа, для получения установочного файла, необходимо пройти регистрацию на сайте https://my.paragon-software.com/#/login. Если вы уже имеете аккаунт, достаточно пройти авторизацию.
  • В личном кабинете необходимо активировать серийный ключ, для этого используйте меню «активация продукта».
  • После ввода серийного номера, лицензия продукта будет доступна к загрузке.
  • Скачайте, запустите установочный файл и следуйте рекомендациям Мастера установки, перезагрузите машину.
  • При установке программы, мастер установки потребует ввод ключа продукта/серийного номера, которые необходимо взять в личном кабинете, либо в письме о покупке продукта.

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    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    Paragon
    Тип товара
    Офисные приложения
    Описание

    Описание

    • Передовые технологии обеспечения безопасности данных для новичков и профессионалов
      • Обслуживание, оптимизация и безопасная утилизация дисков
      • Миграция системы без перезагрузки на диск меньшего объема
      • Профессиональные инструменты для защиты ОС, приложений и данных
      • Минимальное время простоя на восстановление системы после сбоя

     

    ункции

          Поддержка ОС Windows    

    Windows 7, 8, 8.1, 10

        Базовые операции с дисками    

    Создать, форматировать, удалить/восстановить удаленный, скрыть/сделать видимым, сделать активным/неактивным, назначить/снять букву диска, изменить метку тома, конвертировать файловую систему (FAT — NTFS, HFS — NTFS, ReFS — NTFS), проверить целостность ФС

        Дополнительные операции с дисками    

    Разделить раздел на два/объединить разделы, перераспределить свободное пространство, изменить размер кластера, конвертировать в логический/первичный, редактировать сектора, сжать/дефрагментировать MFT, конвертировать в MBR/GPT, изменить очередность разделов, изменить серийный номер, подключить виртуальный диск, проверить поверхность диска

        Затирание данных    

    Trim SSD, Secure Erase, затереть диск/раздел, очистить свободное место, 10 алгоритмов затирания HDD, отчеты затирания

        Миграция данных    

    Копировать разделы, диски, операционную систему

        Резервное копирование и восстановление    

    Создать/восстановить резервную копию ОС, отдельных разделов или файлов, создать инкрементное обновление, зашифровать данные, перенести данные на другой диск, восстановить загрузку

        Автоматизация резервного копирования    

    Настройка регулярного резервного копирования, установка времени хранения и количества точек восстановления, создание собственных политик

        Мастер создания загрузочного носителя    

    Гибридная 32/64-разрядная среда на базе WinPE или Linux (uEFI и BIOS-совместимая), загрузочный флэш-накопитель или ISO-образ, добавление драйверов устройств и подключение сетевых папок на этапе создания

       

     

    Поддерживаемые технологии

    Компьютерные интерфейсы Полная поддержка uEFI (интерфейс расширяемой прошивки) Parallel ATA (параллельный интерфейс подключения накопителей) SATA (последовательный интерфейс подключения накопителей) eSATA (интерфейс подключения внешних устройств) SCSI (интерфейс малых вычислительных систем), протокол iSCSI USB 1.x/2.0/3.0 (универсальная последовательная шина) IEEE 1394/FireWire/i-Link (последовательная высокоскоростная шина) Все типы RAID (программные и аппаратные) PC/PCMCIA Card (периферия карточного типа для портативных устройств) Устройства хранения данных Жесткие диски HDD, включая 2,2 TB+ Твердотельные накопители SSD и NVMe SSD (Solid State Drive) Диски AFD (Advanced Format Drive) Диски с размером сектора, отличным от 512 байт CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD+/-R (DL) BD-R, BD-RE Схемы разметки Дисковые пространства Windows Динамические диски Microsoft MBR (Master Boot Record) GPT (GUID-Partition Table) Файловые системы NTFS (v1.2, v3.0, v3.1) ReFS (v1.2 , v3) FAT16, FAT32 Linux Ext2FS, Linux Ext3FS, Linux Ext4FS, Linux Swap XFS BtrFS Apple HFS+ Другие (в посекторном режиме)

    Требования к системе

    • Windows 7 SP1 или более новая версия. Пожалуйста, имейте в виду, что список поддерживаемых версий Windows может различаться для вашего продукта.
    • Открытые порты в Firewall:  входящие и исходящие 80, 443
    • 1 Гб места на жестком диске

     

    Для загрузочной среды WinPE:

    • Intel Pentium III CPU 1000 MHz или эквивалентное.
    • Минимум 1 GB ОЗУ
    • SVGA видеоадаптер и монитор  
    • Клавиатура
    • Мышь

    Дополнительные требования:

    • Сетевая карта для отправки/получения данных на/с сетевого компьютера
    • Записываемый CD/DVD
    • Внешний жесткий диск USB для хранения данных

    Информация по установке

    Активация продукта:

  • После получения лицензионного ключа, для получения установочного файла, необходимо пройти регистрацию на сайте https://my.paragon-software.com/#/login. Если вы уже имеете аккаунт, достаточно пройти авторизацию.
  • В личном кабинете необходимо активировать серийный ключ, для этого используйте меню «активация продукта».
  • После ввода серийного номера, лицензия продукта будет доступна к загрузке.
  • Скачайте, запустите установочный файл и следуйте рекомендациям Мастера установки, перезагрузите машину.
  • При установке программы, мастер установки потребует ввод ключа продукта/серийного номера, которые необходимо взять в личном кабинете, либо в письме о покупке продукта.
    • Самовывоз
    Доставка
    Отзывы


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