Описание товара Microsoft NTFS for Mac by Paragon Software [PRGN18032014-68] (электронный ключ)

Описание

Ваш Mac все еще не дружит с NTFS?

Не можете записать, скопировать, редактировать или удалить файлы с NTFS-носителя на Вашем Mac? К сожалению, на данный момент Apple macOS имеет ограниченную поддержку томов ОС Windows, поэтому Вы сможете только открыть файлы с USB-флешки или внешнего жесткого диска формата NTFS, но не сможете ничего записать или удалить. Paragon NTFS for Mac 15 предоставляет неограниченный доступ на чтение/запись разделов NTFS на непревзойденной скорости!

Любая операция за один клик!

Благодаря удобной утилите для основного меню.Получите доступ к устройствам формата NTFS и осуществите нужные операции монтирования, отключения или проверки разделов.

Быстрая перезагрузка Вашего Mac в Windows через основное меню (при условии, что она уже установлена на подключенном NTFS-устройстве)

Удовольствие от использования

Превосходный дизайн. Если Вы когда-либо использовали Apple Disk Utility, тогда Вы без труда справитесь с Paragon NTFS for Mac 15. Если же нет, знакомство займет всего несколько минут.

Paragon NTFS for Mac 15 унаследовал лучшее от Apple Disk Utility и перешел на следующий уровень, увеличив количество операций с разделами NTFS и расширенные параметры монтирования.

Полный контроль над монтированием разделов

Благодаря расширенным возможностям

Включить право собственности: Выберите этот параметр, если Вы хотите указать, какие пользователи имеют доступ к каждому созданному файлу или папке, а также установите их права на чтение / запись / запуск.

Сохранить последнее время доступа: Выберите этот параметр, если Вам нужно, чтобы macOS показал каждый файл, который использовался на выбранном томе.

Включить индексацию Spotlight: Выберите эту опцию для включения поиска Spotlight, или если Вы хотите просмотреть подробную информацию об объеме используемого пространства: сколько места занимают приложения, музыка, видео, фотографии и т. д.

Монтирование в режиме чтения: Выберите эту опцию, если Вам не нужно ничего править и Вы хотите быть уверенными в сохранности данных.

Отключите автоматическое монтирование: Выберите эту опцию, если хотите подключать разделы вручную.

Полный перечень функций

Полный доступ к NTFS на чтение/запись

C помощью Paragon NTFS for Mac можно получить полный доступ с чтением/записью к любой версии системы NTFS в среде Mac OS

Поддерживаемые операционные системы

macOS High Sierra

macOS Sierra

OS X El Capitan

OS X Yosemite

Многоязычный интерфейс

Поддержка следующих языков: английский, русский, немецкий, французский, испанский, итальянский, и многих других.

Беспрецедентно высокая производительность NTFS

Скорость передачи данных сравнима со скоростью файловой системы HFS+!

Удобная утилита для основного меню

Доступ к основным инструментам работы с NTFS-разделами (монтирование, отключение, проверка) в один клик.

Легкость установки, удовольствие от использования

Установите Paragon NTFS for Mac и перезагрузите Ваш Mac. Это все, что необходимо, чтобы разделы NTFS начали автоматически подключаться к системе и были доступны в Finder.

Перезагрузка Вашего Mac в Windows

Если Windows установлена на подключеном NTFS-устройстве.

Создание, удаление, форматирование, подключение/отключение и проверка разделов (включая NTFS)

Так же, как в Disk Utility.

Автоматическое обновление продукта

Как только будет выпущено обновление, Вы сразу получите уведомление и сможете установить его в один клик.

Нелатинские символы и языки

Имена файлов и папок в кодировках национальных языков, включая Китайский, Корейский, Японский, Русский.

Никаких ограничений по размеру файла/раздела

В пределах системных ограничений Mac OS и NTFS

Поддержка функций NTFS

Поддержка всех версий NTFS (от Windows NT 3.1 до Windows 10)

Сжатые файлы и папки

Разреженные файлы

Файлы и папки с допусками по безопасности

Требования к системе

Системные требования

Поддерживаемые операционные системы

macOS High Sierra

macOS Sierra

OS X El Capitan

OS X Yosemite

Поддержка функций NTFS

Поддержка всех версий NTFS (от Windows NT 3.1 до Windows 10)

Сжатые файлы и папки

Разреженные файлы

Файлы и папки с допусками по безопасности

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив: скачать

Активация продукта Paragon NTFS for Mac:

После получения лицензионного ключа, для получения установочного файла, необходимо пройти регистрацию на сайте www.paragon.ru. Если вы уже имеете аккаунт на нашем сайте, достаточно пройти авторизацию.

В личном кабинете необходимо активировать серийный ключ, для этого используйте меню «активация продукта».

После ввода серийного номера, копия драйвера NTFS будет доступна к загрузке.

Скачайте, запустите установочный файл и следуйте рекомендациям Мастера установки, перезагрузите машину.

После установки зайдите в личный кабинет в браузере, а также запустите драйвер NTFS из настроек.

Для активации лицензии нажмите «Настройки-> Активировать” (без ввода серийного номера). Откроется форма авторизации в личном кабинете.

Введите свои регистрационные данные.

Введите в поле активации серийный номер продукта, скопировав его из файла либо из личного кабинета. Активация выполнена.