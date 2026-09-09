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Microsoft NTFS for Linux by Paragon Software [PSG-715-PRE-PL] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Microsoft NTFS for Linux by Paragon Software [PSG-715-PRE-PL] (электронный ключ)

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Microsoft NTFS for Linux by Paragon Software [PSG-715-PRE-PL] (электронный ключ)
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Характеристики
Тип товара
Офисные приложения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
1 040 руб.  1 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300201
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Характеристики

Бренд
Paragon
Тип товара
Офисные приложения

Описание товара Microsoft NTFS for Linux by Paragon Software [PSG-715-PRE-PL] (электронный ключ)

Описание

Paragon NTFS & HFS+ for Linux – единственное в своем роде решение, которое основано на уникальной технологии компании Paragon, на колоссальном опыте разработок в области программного обеспечения и глубоких знаниях данной отрасли. Драйвер обеспечивает полный доступ (чтение/запись) к NTFS-разделам под Linux тем самым решая проблему несовместимости файловых систем Windows и Linux. Paragon NTFS & HFS+ for Linux обеспечивает полную прозрачность, высокую производительность и стабильность на различных операционных системах, что делает систему Linux более гибкой и настраиваемой.

 

Новые функции

Поддержка ядер Linux

 

Поддержка ядер ОС Linux от 2.6.36 до 4.12.x. Автоматическая пересборка драйвера под новые ядра при помощи библиотеки DKMS.

 

Поддержка методов сжатия NTFS, применяемых в Windows 10/Server 2016 (только чтение)

 

Поддерживаемые функции NTFS (см. также раздел «Совместимость»):

  • Версии NTFS 1.2, 3.0 и 3.1 (Windows NT 4.0, 2000, XP, 2003, Vista, 7, 8.1, 10, Server 2016);
  • Сжатые (compressed) файлы;
  • Разреженные (sparse) файлы.

Повышена стабильность при некорректном извлечении устройств

 

Улучшен алгоритм работы драйвера в случаях неожиданного отключения замонтированных дисков, что позволило свести к минимуму возникновение ошибок целевой файловой системой.

 

Оптимизирован размер установочного пакета утилит файловых систем

 

Используется унифицированная утилита ‘ufsd’ вместо отдельных mk*fs и chk*fs, которые по сути являлись «жесткими ссылками» на утилиту ‘ufsd’.

 

Улучшен скрипт автомонтирования

 

Улучшено распознавание имен томов с пробелами в скрипте автозапуска (только для Профессиональной версии).

 

Основные функции

Улучшенная поддержка HFS+

 

Поддерживаемые функции HFS+ (см. также раздел «Совместимость»):

  • Совместимость с macOS Sierra HFS+
  • Полная поддержка журнала HFS+.

Улучшенная поддержка очень больших томов (16+ТБ)

 

Внесены изменения в драйвер и утилиты с целью повышения удобства пользователя при работе с очень большими томами (16ТБ и более). В испытательной лаборатории Paragon Software подтверждена успешная работа драйвера на физических томах размером 20ТБ и виртуальных томах размером 25ТБ.

 

Поддержка функции TRIM для SSD

 

Для включения поддержки команды TRIM в драйвере, используйте опцию ‘discard’ при монтировании твердотельных накопителей.

 

Полный доступ на чтение и запись к разделам NTFS/HFS+

 

Модули ядра поддерживают файловые системы Microsoft NTFS и Apple HFS+.

 

Поддержка 32/64-битной архитектуры

 

Поддерживаются процессоры с архитектурой x86 и x64.

 

Расширенная поддержка SMP

 

Поддерживается архитектура симметричной мультипроцессорности (Symmetric Multiprocessing).

 

Обмен данными по сети

 

Возможность сетевого доступа к томам, замонтированным Microsoft NTFS for Linux by Paragon Software, по протоколу SAMBA.

 

Низкая нагрузка на процессор при операциях с файлами

 

Минимальное использование ресурсов процессора и памяти под нагрузкой.

 

Автоматическое монтирование томов NTFS/HFS+ в Linux

 

NTFS и HFS+ монтируются в системе автоматически как обычные разделы ОС Linux.

 

Отсутствие ограничений на размер файлов и разделов

 

Ограничения на максимальный размер файлов и разделов накладываются не внутренней архитектурой драйвера, а используемыми файловыми системами NTFS/HFS+ и ядром Linux.

 

Поддержка нелатинских символов и языков

 

Файлы и папки можно называть на национальных языках, в т.ч. восточных. Кодовая страница для перевода имени файлов указывается при монтировании.

 

Дополнительные функции

Утилиты NTFS:

  • mkntfs для форматирования разделов в NTFS;
  • chkntfs для проверки и исправления ошибок на разделах NTFS.

Утилиты HFS+:

  • mkhfs для форматирования разделов в HFS+;
  • chkhfs для проверки и исправления ошибок на разделах HFS+.
Совместимость

Функции NTFS:

  • Полная поддержка чтения и записи сжатых файлов как в последовательном, так и в случайном порядке.
  • Зашифрованные файлы читаются как зашифрованные. В процессе копирования файловые потоки копируются в зашифрованном виде с потерей возможности последующей дешифровки.
  • При копировании файлов с тома NTFS на том с файловой системой Linux не копируются дополнительные потоки, включая флаг сжатия и атрибуты безопасности.
  • Любая ссылка при копировании преобразуется в полноценный файл с собственным содержимым, а информация о ссылке удаляется.
  • NTFS хранит информацию об именах файлов в кодировке UTF-16. Это может привести к ошибкам при использовании очень длинных имен файлов с нелатинскими символами и установке кодовой страницы ядра по умолчанию в UTF-8.

Функции HFS+:

  • Поддерживаются оба типа файловой системы HFS+, различающие и не различающие регистр.
  • При копировании файлов в Linux с помощью командры cp, копируются только ветви данных.

 

Требования к системе

Поддерживаемые технологии

Поддерживаемые архитектуры

  • Настоящий продукт поддерживает архитектуры x86 и x64.
  • Кроме того, компания Paragon Software Group предлагает драйверы и для других архитектур, в которых может использоваться Linux. Например:

     

    • ARM
    • MIPS
    • SuperH (SH4)
    • Ubicom32
    • Power PC

 

 

Системные требования

  • Процессор: Intel Pentium, 300 МГц и выше или сопоставимый
  • Поддержка 32- и 64-битных процессоров
  • ОЗУ: 32 МБ
  • HDD: 10 МБ

(Уникальная технология драйвера обеспечивает эффективную работу при минимальных системных ресурсах. Например, драйверу необходимо всего лишь 650 кБ оперативной памяти для работы с разделами NTFS, размер которых превышает 250 ГБ. Сами модули драйвера для ядра занимают около 800 кБ оперативной памяти.)

 

Поддерживаемые ядра Linux

 

Настоящий продукт поддерживает ядра Linux версий 2.6.36 — 4.12.x.

Так как ОС Linux постоянно обновляется, для работы на новых ядрах может потребоваться обновление и нашего драйвера. Поэтому мы не можем с уверенностью утверждать, что драйвер будет корректно функционировать с ядрами, вышедшими после 4.12.х, а также с ядрами высокой степени кастомизации. Пользователи нестандартных ядер могут перед покупкой профессиональной версии проверить свою систему на совместимость, установив бесплатную Express-версию.

Поддерживаемые дистрибутивы Linux

 

В тестовой лаборатории Paragon Software были успешно проведены испытания на совместимость следующих дистрибутивов Linux:

  • Ubuntu 17.10
  • Debian 9.1
  • Fedora 26
  • OpenSuse 42.3
  • CentOS 7

Среда разработки

 

Для сборки драйвера требуются следующие компоненты среды разработки:

  • исходный код ядра (рекомендуется) или заголовочные файлы ядра (не всегда работает);
  • компилятор GNU C (gcc)
  • компилятор GNU C++ (g++/gcc-c++)
  • библиотеки GNU Glibc-static
  • GNU Make
  • GNU ld (binutils)
  • Modutils (module-init tools)
  • библиотека DKMS

Информация по установке

Для электронных ключей:

Активация продукта:

  • После получения лицензионного ключа, для получения установочного файла, необходимо пройти регистрацию на сайте https://my.paragon-software.com/#/login. Если вы уже имеете аккаунт, достаточно пройти авторизацию.
  • В личном кабинете необходимо активировать серийный ключ, для этого используйте меню «активация продукта».
  • После ввода серийного номера, лицензия продукта будет доступна к загрузке.
  • Скачайте, запустите установочный файл и следуйте рекомендациям Мастера установки, перезагрузите машину.
  • При установке программы, мастер установки потребует ввод ключа продукта/серийного номера, которые необходимо взять в личном кабинете, либо в письме о покупке продукта.

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    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    Paragon
    Тип товара
    Офисные приложения
    Описание

    Описание

    Paragon NTFS & HFS+ for Linux – единственное в своем роде решение, которое основано на уникальной технологии компании Paragon, на колоссальном опыте разработок в области программного обеспечения и глубоких знаниях данной отрасли. Драйвер обеспечивает полный доступ (чтение/запись) к NTFS-разделам под Linux тем самым решая проблему несовместимости файловых систем Windows и Linux. Paragon NTFS & HFS+ for Linux обеспечивает полную прозрачность, высокую производительность и стабильность на различных операционных системах, что делает систему Linux более гибкой и настраиваемой.

     

    Новые функции

    Поддержка ядер Linux

     

    Поддержка ядер ОС Linux от 2.6.36 до 4.12.x. Автоматическая пересборка драйвера под новые ядра при помощи библиотеки DKMS.

     

    Поддержка методов сжатия NTFS, применяемых в Windows 10/Server 2016 (только чтение)

     

    Поддерживаемые функции NTFS (см. также раздел «Совместимость»):

    • Версии NTFS 1.2, 3.0 и 3.1 (Windows NT 4.0, 2000, XP, 2003, Vista, 7, 8.1, 10, Server 2016);
    • Сжатые (compressed) файлы;
    • Разреженные (sparse) файлы.

    Повышена стабильность при некорректном извлечении устройств

     

    Улучшен алгоритм работы драйвера в случаях неожиданного отключения замонтированных дисков, что позволило свести к минимуму возникновение ошибок целевой файловой системой.

     

    Оптимизирован размер установочного пакета утилит файловых систем

     

    Используется унифицированная утилита ‘ufsd’ вместо отдельных mk*fs и chk*fs, которые по сути являлись «жесткими ссылками» на утилиту ‘ufsd’.

     

    Улучшен скрипт автомонтирования

     

    Улучшено распознавание имен томов с пробелами в скрипте автозапуска (только для Профессиональной версии).

     

    Основные функции

    Улучшенная поддержка HFS+

     

    Поддерживаемые функции HFS+ (см. также раздел «Совместимость»):

    • Совместимость с macOS Sierra HFS+
    • Полная поддержка журнала HFS+.

    Улучшенная поддержка очень больших томов (16+ТБ)

     

    Внесены изменения в драйвер и утилиты с целью повышения удобства пользователя при работе с очень большими томами (16ТБ и более). В испытательной лаборатории Paragon Software подтверждена успешная работа драйвера на физических томах размером 20ТБ и виртуальных томах размером 25ТБ.

     

    Поддержка функции TRIM для SSD

     

    Для включения поддержки команды TRIM в драйвере, используйте опцию ‘discard’ при монтировании твердотельных накопителей.

     

    Полный доступ на чтение и запись к разделам NTFS/HFS+

     

    Модули ядра поддерживают файловые системы Microsoft NTFS и Apple HFS+.

     

    Поддержка 32/64-битной архитектуры

     

    Поддерживаются процессоры с архитектурой x86 и x64.

     

    Расширенная поддержка SMP

     

    Поддерживается архитектура симметричной мультипроцессорности (Symmetric Multiprocessing).

     

    Обмен данными по сети

     

    Возможность сетевого доступа к томам, замонтированным Microsoft NTFS for Linux by Paragon Software, по протоколу SAMBA.

     

    Низкая нагрузка на процессор при операциях с файлами

     

    Минимальное использование ресурсов процессора и памяти под нагрузкой.

     

    Автоматическое монтирование томов NTFS/HFS+ в Linux

     

    NTFS и HFS+ монтируются в системе автоматически как обычные разделы ОС Linux.

     

    Отсутствие ограничений на размер файлов и разделов

     

    Ограничения на максимальный размер файлов и разделов накладываются не внутренней архитектурой драйвера, а используемыми файловыми системами NTFS/HFS+ и ядром Linux.

     

    Поддержка нелатинских символов и языков

     

    Файлы и папки можно называть на национальных языках, в т.ч. восточных. Кодовая страница для перевода имени файлов указывается при монтировании.

     

    Дополнительные функции

    Утилиты NTFS:

    • mkntfs для форматирования разделов в NTFS;
    • chkntfs для проверки и исправления ошибок на разделах NTFS.

    Утилиты HFS+:

    • mkhfs для форматирования разделов в HFS+;
    • chkhfs для проверки и исправления ошибок на разделах HFS+.
    Совместимость

    Функции NTFS:

    • Полная поддержка чтения и записи сжатых файлов как в последовательном, так и в случайном порядке.
    • Зашифрованные файлы читаются как зашифрованные. В процессе копирования файловые потоки копируются в зашифрованном виде с потерей возможности последующей дешифровки.
    • При копировании файлов с тома NTFS на том с файловой системой Linux не копируются дополнительные потоки, включая флаг сжатия и атрибуты безопасности.
    • Любая ссылка при копировании преобразуется в полноценный файл с собственным содержимым, а информация о ссылке удаляется.
    • NTFS хранит информацию об именах файлов в кодировке UTF-16. Это может привести к ошибкам при использовании очень длинных имен файлов с нелатинскими символами и установке кодовой страницы ядра по умолчанию в UTF-8.

    Функции HFS+:

    • Поддерживаются оба типа файловой системы HFS+, различающие и не различающие регистр.
    • При копировании файлов в Linux с помощью командры cp, копируются только ветви данных.

     

    Требования к системе

    Поддерживаемые технологии

    Поддерживаемые архитектуры

    • Настоящий продукт поддерживает архитектуры x86 и x64.
    • Кроме того, компания Paragon Software Group предлагает драйверы и для других архитектур, в которых может использоваться Linux. Например:

       

      • ARM
      • MIPS
      • SuperH (SH4)
      • Ubicom32
      • Power PC

     

     

    Системные требования

    • Процессор: Intel Pentium, 300 МГц и выше или сопоставимый
    • Поддержка 32- и 64-битных процессоров
    • ОЗУ: 32 МБ
    • HDD: 10 МБ

    (Уникальная технология драйвера обеспечивает эффективную работу при минимальных системных ресурсах. Например, драйверу необходимо всего лишь 650 кБ оперативной памяти для работы с разделами NTFS, размер которых превышает 250 ГБ. Сами модули драйвера для ядра занимают около 800 кБ оперативной памяти.)

     

    Поддерживаемые ядра Linux

     

    Настоящий продукт поддерживает ядра Linux версий 2.6.36 — 4.12.x.

    Так как ОС Linux постоянно обновляется, для работы на новых ядрах может потребоваться обновление и нашего драйвера. Поэтому мы не можем с уверенностью утверждать, что драйвер будет корректно функционировать с ядрами, вышедшими после 4.12.х, а также с ядрами высокой степени кастомизации. Пользователи нестандартных ядер могут перед покупкой профессиональной версии проверить свою систему на совместимость, установив бесплатную Express-версию.

    Поддерживаемые дистрибутивы Linux

     

    В тестовой лаборатории Paragon Software были успешно проведены испытания на совместимость следующих дистрибутивов Linux:

    • Ubuntu 17.10
    • Debian 9.1
    • Fedora 26
    • OpenSuse 42.3
    • CentOS 7

    Среда разработки

     

    Для сборки драйвера требуются следующие компоненты среды разработки:

    • исходный код ядра (рекомендуется) или заголовочные файлы ядра (не всегда работает);
    • компилятор GNU C (gcc)
    • компилятор GNU C++ (g++/gcc-c++)
    • библиотеки GNU Glibc-static
    • GNU Make
    • GNU ld (binutils)
    • Modutils (module-init tools)
    • библиотека DKMS

    Информация по установке

    Для электронных ключей:

    Активация продукта:

  • После получения лицензионного ключа, для получения установочного файла, необходимо пройти регистрацию на сайте https://my.paragon-software.com/#/login. Если вы уже имеете аккаунт, достаточно пройти авторизацию.
  • В личном кабинете необходимо активировать серийный ключ, для этого используйте меню «активация продукта».
  • После ввода серийного номера, лицензия продукта будет доступна к загрузке.
  • Скачайте, запустите установочный файл и следуйте рекомендациям Мастера установки, перезагрузите машину.
  • При установке программы, мастер установки потребует ввод ключа продукта/серийного номера, которые необходимо взять в личном кабинете, либо в письме о покупке продукта.
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