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Linux File Systems for Windows by Paragon Software [PSG-1050-PEU-PL] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Linux File Systems for Windows by Paragon Software [PSG-1050-PEU-PL] (электронный ключ)

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Linux File Systems for Windows by Paragon Software [PSG-1050-PEU-PL] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные приложения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
1 040 руб.  1 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300200
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Характеристики

Бренд
Paragon
Тип товара
Офисные приложения

Описание товара Linux File Systems for Windows by Paragon Software [PSG-1050-PEU-PL] (электронный ключ)

Описание

Полный перечень функций

Особенности

Преимущества

Новые возможности

Новое  Добавлена поддержка Btrfs и XFS в режиме чтения Теперь Вам доступна информация Btrfs и XFS разделов в режиме чтения.  Запись доступна в разделах Ext2/3/4. Новое  Улучшенные характеристики работы и стабильность

Теперь драйвер работает гораздо быстрее, даже если на томах Linux недостаточно свободного места. Скорость передачи большого массива мелких файлов увеличилась почти в 2 раза. Скорость операций чтения/записи, выполняемых в произвольном порядке, также заметно возросла.

Основные функции

Утилиты проверки и форматирования разделов
  • Утилита проверки Linux-разделов: проверяет целостность Linux-разделов и устраняет ошибки, создает и показывает отчет о состоянии файловой системы;
  • Утилита форматирования Linux-разделов: преобразует любой раздел в формат Ext2/3/4 в ОС Windows.
Поддержка новых функций Ext4

Драйвер поддерживает большинство новейших функций Ext4, последней версии файловой системы Linux: 64bit, dir_index, extent, extra_isize, ext_attr, flex_bg, has_journal и т.д.*

 

* Обратите внимание, что в настоящее время Paragon  Linux File Systems for Windows не поддерживает следующие функции: bigalloc, journal_dev, meta_bg.

Поддержка больших томов Paragon  Linux File Systems for Windows быстро монтирует даже тома большого размера (> 2 ТБ). Легкость использования

Драйвер имеет простой и удобный интерфейс. Установка программы занимает несколько минут, и Вы сразу получаете доступ к разделам Linux в любое время.

Автоматическое подключение разделов

По умолчанию все разделы Ext2/3/4, Btrfs, XFS  подключаются к Windows автоматически.

Подключение сразу нескольких разделов

Драйвер дает возможность работать с несколькими разделами Ext2/3/4, Btrfs, XFS одновременно.

Поддержка Ext4

Полная поддержка современной файловой системы Ext4 для Linux.

Поддержка чтения/записи для LVM (Logical Volume Management - менеджер логических томов в Linux)

С драйвером Paragon Linux File Systems for Windows менеджер логических томов Linux не утратит своих функций: он будет работать в обычном порядке и выполнять все положенные функции.

Требования к системе

Поддерживаемые технологии

Поддерживаемые ОС
  • Windows 10 (32/64-bit)
  • Windows 8/8.1  (32/64-bit)
  • Windows 7 SP1 (32/64-bit)
  • Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bit)
  • Windows Server 2012 (64-bit)
  • Windows Server 2016 (64-bit)
Поддерживаемые файловые системы Чтение/запись:
  • Ext2
  • Ext3
  • Ext4
Только чтение:
  • Btrfs
  • XFS
Поддерживаемые устройства
  • Диски большой емкости (2 TB и более);
  • Диски IDE, SCSI и SATA;
  • Диски FireWire (т.е. IEEE1394), USB 1.0, USB 2.0, USB 3.0;
  • Все типы флеш-накопителей и пр.

Ограничения

Язык

Руководство пользователя доступно на английском языке.

 

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив: скачать

Отзывы о товаре Linux File Systems for Windows by Paragon Software [PSG-1050-PEU-PL] (электронный ключ)




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Характеристики
Бренд
Paragon
Тип товара
Офисные приложения
Описание

Описание

Полный перечень функций

Особенности

Преимущества

Новые возможности

Новое  Добавлена поддержка Btrfs и XFS в режиме чтения Теперь Вам доступна информация Btrfs и XFS разделов в режиме чтения.  Запись доступна в разделах Ext2/3/4. Новое  Улучшенные характеристики работы и стабильность

Теперь драйвер работает гораздо быстрее, даже если на томах Linux недостаточно свободного места. Скорость передачи большого массива мелких файлов увеличилась почти в 2 раза. Скорость операций чтения/записи, выполняемых в произвольном порядке, также заметно возросла.

Основные функции

Утилиты проверки и форматирования разделов
  • Утилита проверки Linux-разделов: проверяет целостность Linux-разделов и устраняет ошибки, создает и показывает отчет о состоянии файловой системы;
  • Утилита форматирования Linux-разделов: преобразует любой раздел в формат Ext2/3/4 в ОС Windows.
Поддержка новых функций Ext4

Драйвер поддерживает большинство новейших функций Ext4, последней версии файловой системы Linux: 64bit, dir_index, extent, extra_isize, ext_attr, flex_bg, has_journal и т.д.*

 

* Обратите внимание, что в настоящее время Paragon  Linux File Systems for Windows не поддерживает следующие функции: bigalloc, journal_dev, meta_bg.

Поддержка больших томов Paragon  Linux File Systems for Windows быстро монтирует даже тома большого размера (> 2 ТБ). Легкость использования

Драйвер имеет простой и удобный интерфейс. Установка программы занимает несколько минут, и Вы сразу получаете доступ к разделам Linux в любое время.

Автоматическое подключение разделов

По умолчанию все разделы Ext2/3/4, Btrfs, XFS  подключаются к Windows автоматически.

Подключение сразу нескольких разделов

Драйвер дает возможность работать с несколькими разделами Ext2/3/4, Btrfs, XFS одновременно.

Поддержка Ext4

Полная поддержка современной файловой системы Ext4 для Linux.

Поддержка чтения/записи для LVM (Logical Volume Management - менеджер логических томов в Linux)

С драйвером Paragon Linux File Systems for Windows менеджер логических томов Linux не утратит своих функций: он будет работать в обычном порядке и выполнять все положенные функции.

Требования к системе

Поддерживаемые технологии

Поддерживаемые ОС
  • Windows 10 (32/64-bit)
  • Windows 8/8.1  (32/64-bit)
  • Windows 7 SP1 (32/64-bit)
  • Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bit)
  • Windows Server 2012 (64-bit)
  • Windows Server 2016 (64-bit)
Поддерживаемые файловые системы Чтение/запись:
  • Ext2
  • Ext3
  • Ext4
Только чтение:
  • Btrfs
  • XFS
Поддерживаемые устройства
  • Диски большой емкости (2 TB и более);
  • Диски IDE, SCSI и SATA;
  • Диски FireWire (т.е. IEEE1394), USB 1.0, USB 2.0, USB 3.0;
  • Все типы флеш-накопителей и пр.

Ограничения

Язык

Руководство пользователя доступно на английском языке.

 

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив: скачать

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Отзывы


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