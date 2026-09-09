Linux File Systems for Windows by Paragon Software [PSG-1050-PEU-PL] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара Linux File Systems for Windows by Paragon Software [PSG-1050-PEU-PL] (электронный ключ)
Описание
Полный перечень функций
Особенности
Преимущества
Новые возможностиНовое Добавлена поддержка Btrfs и XFS в режиме чтения Теперь Вам доступна информация Btrfs и XFS разделов в режиме чтения. Запись доступна в разделах Ext2/3/4. Новое Улучшенные характеристики работы и стабильность
Теперь драйвер работает гораздо быстрее, даже если на томах Linux недостаточно свободного места. Скорость передачи большого массива мелких файлов увеличилась почти в 2 раза. Скорость операций чтения/записи, выполняемых в произвольном порядке, также заметно возросла.
Основные функцииУтилиты проверки и форматирования разделов
- Утилита проверки Linux-разделов: проверяет целостность Linux-разделов и устраняет ошибки, создает и показывает отчет о состоянии файловой системы;
- Утилита форматирования Linux-разделов: преобразует любой раздел в формат Ext2/3/4 в ОС Windows.
Драйвер поддерживает большинство новейших функций Ext4, последней версии файловой системы Linux: 64bit, dir_index, extent, extra_isize, ext_attr, flex_bg, has_journal и т.д.*
* Обратите внимание, что в настоящее время Paragon Linux File Systems for Windows не поддерживает следующие функции: bigalloc, journal_dev, meta_bg.Поддержка больших томов Paragon Linux File Systems for Windows быстро монтирует даже тома большого размера (> 2 ТБ). Легкость использования
Драйвер имеет простой и удобный интерфейс. Установка программы занимает несколько минут, и Вы сразу получаете доступ к разделам Linux в любое время.Автоматическое подключение разделов
По умолчанию все разделы Ext2/3/4, Btrfs, XFS подключаются к Windows автоматически.Подключение сразу нескольких разделов
Драйвер дает возможность работать с несколькими разделами Ext2/3/4, Btrfs, XFS одновременно.Поддержка Ext4
Полная поддержка современной файловой системы Ext4 для Linux.Поддержка чтения/записи для LVM (Logical Volume Management - менеджер логических томов в Linux)
С драйвером Paragon Linux File Systems for Windows менеджер логических томов Linux не утратит своих функций: он будет работать в обычном порядке и выполнять все положенные функции.
Требования к системе
Поддерживаемые технологииПоддерживаемые ОС
- Windows 10 (32/64-bit)
- Windows 8/8.1 (32/64-bit)
- Windows 7 SP1 (32/64-bit)
- Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bit)
- Windows Server 2012 (64-bit)
- Windows Server 2016 (64-bit)
- Ext2
- Ext3
- Ext4
- Btrfs
- XFS
- Диски большой емкости (2 TB и более);
- Диски IDE, SCSI и SATA;
- Диски FireWire (т.е. IEEE1394), USB 1.0, USB 2.0, USB 3.0;
- Все типы флеш-накопителей и пр.
ОграниченияЯзык
Руководство пользователя доступно на английском языке.
Информация по установке
Ссылка на дистрибутив: скачать
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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Описание
Полный перечень функций
Особенности
Преимущества
Новые возможностиНовое Добавлена поддержка Btrfs и XFS в режиме чтения Теперь Вам доступна информация Btrfs и XFS разделов в режиме чтения. Запись доступна в разделах Ext2/3/4. Новое Улучшенные характеристики работы и стабильность
Теперь драйвер работает гораздо быстрее, даже если на томах Linux недостаточно свободного места. Скорость передачи большого массива мелких файлов увеличилась почти в 2 раза. Скорость операций чтения/записи, выполняемых в произвольном порядке, также заметно возросла.
Основные функцииУтилиты проверки и форматирования разделов
- Утилита проверки Linux-разделов: проверяет целостность Linux-разделов и устраняет ошибки, создает и показывает отчет о состоянии файловой системы;
- Утилита форматирования Linux-разделов: преобразует любой раздел в формат Ext2/3/4 в ОС Windows.
Драйвер поддерживает большинство новейших функций Ext4, последней версии файловой системы Linux: 64bit, dir_index, extent, extra_isize, ext_attr, flex_bg, has_journal и т.д.*
* Обратите внимание, что в настоящее время Paragon Linux File Systems for Windows не поддерживает следующие функции: bigalloc, journal_dev, meta_bg.Поддержка больших томов Paragon Linux File Systems for Windows быстро монтирует даже тома большого размера (> 2 ТБ). Легкость использования
Драйвер имеет простой и удобный интерфейс. Установка программы занимает несколько минут, и Вы сразу получаете доступ к разделам Linux в любое время.Автоматическое подключение разделов
По умолчанию все разделы Ext2/3/4, Btrfs, XFS подключаются к Windows автоматически.Подключение сразу нескольких разделов
Драйвер дает возможность работать с несколькими разделами Ext2/3/4, Btrfs, XFS одновременно.Поддержка Ext4
Полная поддержка современной файловой системы Ext4 для Linux.Поддержка чтения/записи для LVM (Logical Volume Management - менеджер логических томов в Linux)
С драйвером Paragon Linux File Systems for Windows менеджер логических томов Linux не утратит своих функций: он будет работать в обычном порядке и выполнять все положенные функции.
Требования к системе
Поддерживаемые технологииПоддерживаемые ОС
- Windows 10 (32/64-bit)
- Windows 8/8.1 (32/64-bit)
- Windows 7 SP1 (32/64-bit)
- Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bit)
- Windows Server 2012 (64-bit)
- Windows Server 2016 (64-bit)
- Ext2
- Ext3
- Ext4
- Btrfs
- XFS
- Диски большой емкости (2 TB и более);
- Диски IDE, SCSI и SATA;
- Диски FireWire (т.е. IEEE1394), USB 1.0, USB 2.0, USB 3.0;
- Все типы флеш-накопителей и пр.
ОграниченияЯзык
Руководство пользователя доступно на английском языке.
Информация по установке
Ссылка на дистрибутив: скачать
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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