ExtFS for Mac 11, single license [PRGN18032014-69] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара ExtFS for Mac 11, single license [PRGN18032014-69] (электронный ключ)
Описание
Записывайте файлы на устройства Linux с Вашего Mac
Не можете открыть, копировать, редактировать или удалить файлы с карты памяти формата Linux ExtFS на Вашем Mac? Это происходит потому, что Apple macOS не поддерживает работу с устройствами файловых систем ОС Linux. Paragon ExtFS for Mac 11 обеспечит полный доступ к разделам или устройствам формата Linux Ext2, Ext3, Ext4, твердотельным накопителям SSD, или флеш-накопителям с файловой системой Linux на высокой скорости!
Любая операция за один клик!
Благодаря удобной утилите для основного меню.
Получите доступ к устройствам формата Linux Ext2, Ext3, или Ext4 и осуществите нужные операции монтирования, отключения или проверки разделов.
Утилита для основного меню позволяет легко воспользоваться основным функционалом драйвера и гармонично вписывается как в светлый, так и темный стиль темы macOS.
Удовольствие от использования
Превосходный дизайн
Если Вы когда-либо использовали Apple Disk Utility, тогда Вы без труда справитесь с Paragon ExtFS For Mac. Если же нет, знакомство займет всего несколько минут.
Paragon ExtFS For Mac унаследовал лучшее от Apple Disk Utility и перешел на следующий уровень, увеличив количество операций с разделами Linux Ext2, Ext3, Ext4 и расширив возможности монтирования.
Полный контроль над монтированием разделов
Благодаря расширенным возможностям
Включить индексацию Spotlight: Выберите эту опцию для включения поиска Spotlight, или если Вы хотите просмотреть подробную информацию об объеме используемого пространства: сколько места занимают приложения, музыка, видео, фотографии и т. д.
Монтирование в режиме чтения: Выберите эту опцию, если Вам не нужно ничего править и Вы хотите быть уверенными в сохранности данных.
Отключите автоматическое монтирование: Выберите эту опцию, если хотите подключать разделы вручную.
Полный перечень функцийПолный доступ к разделам Ext2/3/4 в macOS Быстрый доступ на чтение и запись разделов ExtFS в macOS. Поддержка операционных систем
- macOS High Sierra
- macOS Sierra
- OS X El Capitan
- OS X Yosemite
* Обратите внимание, что в настоящее время ExtFS for Mac не поддерживает следующие функции: bigalloc, journal_dev, meta_bg.Улучшенные характеристики работы и стабильность Теперь драйвер работает гораздо быстрее, даже если на томах Linux недостаточно свободного места. Скорость передачи большого массива мелких файлов увеличилась почти в 2 раза. Скорость операций чтения/записи, выполняемых в произвольном порядке, также заметно возросла. Удобная утилита для основного меню Доступ к основным инструментам работы с ExtFS-разделами (монтирование, отключение, проверка) в один клик. Простота установки, удобство использования Установите Paragon ExtFS for Mac, перезагрузите Ваш Mac и готово! Все разделы Linux ExtFS подключаться к Вашему Mac автоматически и будут доступны для работы в Finder. Поддержка LVM (Logical Volume Management) Поддержка LVM (Logical Volume Management) с возможностями чтения/записи. Создание, удаление, форматирование, подключение/отключение и проверка разделов (включая Linux Ext2, Ext3, Ext4) Так же, как в Disk Utility. Функции, гарантирующие целостность данных Улучшенная поддержка функций файловых систем Ext2/3/4, гарантирующих целостность данных (жёсткие ссылки – hard links, символьные ссылки – symlinks). Поддержка больших томов ExtFS for Mac 11 быстро монтирует даже тома большого размера (> 2 ТБ). Автоматическое обновление продукта. Как только будет выпущено обновление, Вы сразу получите уведомление и сможете установить его в один клик. Поддержка нелатинских символов Имена файлов/папок на национальных языках, включая китайский, корейский, японский и русский шрифты. Поддерживаемые накопители
- Сверхъемкие жесткие диски (2TБ и более)
- Жесткие диски IDE, SCSI и SATA
- FireWire (IEEE1394), жесткие диски с USB 1.0, USB 2.0, USB 3.0
- Устройства хранения PC Card (все типы флеш-памяти и т.п.)
Требования к системеПоддержка операционных систем
- macOS High Sierra
- macOS Sierra
- OS X El Capitan
- OS X Yosemite
Информация по установке
Ссылка на дистрибутив: скачать
Активация продукта:
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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Описание
Записывайте файлы на устройства Linux с Вашего Mac
Не можете открыть, копировать, редактировать или удалить файлы с карты памяти формата Linux ExtFS на Вашем Mac? Это происходит потому, что Apple macOS не поддерживает работу с устройствами файловых систем ОС Linux. Paragon ExtFS for Mac 11 обеспечит полный доступ к разделам или устройствам формата Linux Ext2, Ext3, Ext4, твердотельным накопителям SSD, или флеш-накопителям с файловой системой Linux на высокой скорости!
Любая операция за один клик!
Благодаря удобной утилите для основного меню.
Получите доступ к устройствам формата Linux Ext2, Ext3, или Ext4 и осуществите нужные операции монтирования, отключения или проверки разделов.
Утилита для основного меню позволяет легко воспользоваться основным функционалом драйвера и гармонично вписывается как в светлый, так и темный стиль темы macOS.
Удовольствие от использования
Превосходный дизайн
Если Вы когда-либо использовали Apple Disk Utility, тогда Вы без труда справитесь с Paragon ExtFS For Mac. Если же нет, знакомство займет всего несколько минут.
Paragon ExtFS For Mac унаследовал лучшее от Apple Disk Utility и перешел на следующий уровень, увеличив количество операций с разделами Linux Ext2, Ext3, Ext4 и расширив возможности монтирования.
Полный контроль над монтированием разделов
Благодаря расширенным возможностям
Включить индексацию Spotlight: Выберите эту опцию для включения поиска Spotlight, или если Вы хотите просмотреть подробную информацию об объеме используемого пространства: сколько места занимают приложения, музыка, видео, фотографии и т. д.
Монтирование в режиме чтения: Выберите эту опцию, если Вам не нужно ничего править и Вы хотите быть уверенными в сохранности данных.
Отключите автоматическое монтирование: Выберите эту опцию, если хотите подключать разделы вручную.
Полный перечень функцийПолный доступ к разделам Ext2/3/4 в macOS Быстрый доступ на чтение и запись разделов ExtFS в macOS. Поддержка операционных систем
- macOS High Sierra
- macOS Sierra
- OS X El Capitan
- OS X Yosemite
* Обратите внимание, что в настоящее время ExtFS for Mac не поддерживает следующие функции: bigalloc, journal_dev, meta_bg.Улучшенные характеристики работы и стабильность Теперь драйвер работает гораздо быстрее, даже если на томах Linux недостаточно свободного места. Скорость передачи большого массива мелких файлов увеличилась почти в 2 раза. Скорость операций чтения/записи, выполняемых в произвольном порядке, также заметно возросла. Удобная утилита для основного меню Доступ к основным инструментам работы с ExtFS-разделами (монтирование, отключение, проверка) в один клик. Простота установки, удобство использования Установите Paragon ExtFS for Mac, перезагрузите Ваш Mac и готово! Все разделы Linux ExtFS подключаться к Вашему Mac автоматически и будут доступны для работы в Finder. Поддержка LVM (Logical Volume Management) Поддержка LVM (Logical Volume Management) с возможностями чтения/записи. Создание, удаление, форматирование, подключение/отключение и проверка разделов (включая Linux Ext2, Ext3, Ext4) Так же, как в Disk Utility. Функции, гарантирующие целостность данных Улучшенная поддержка функций файловых систем Ext2/3/4, гарантирующих целостность данных (жёсткие ссылки – hard links, символьные ссылки – symlinks). Поддержка больших томов ExtFS for Mac 11 быстро монтирует даже тома большого размера (> 2 ТБ). Автоматическое обновление продукта. Как только будет выпущено обновление, Вы сразу получите уведомление и сможете установить его в один клик. Поддержка нелатинских символов Имена файлов/папок на национальных языках, включая китайский, корейский, японский и русский шрифты. Поддерживаемые накопители
- Сверхъемкие жесткие диски (2TБ и более)
- Жесткие диски IDE, SCSI и SATA
- FireWire (IEEE1394), жесткие диски с USB 1.0, USB 2.0, USB 3.0
- Устройства хранения PC Card (все типы флеш-памяти и т.п.)
Требования к системеПоддержка операционных систем
- macOS High Sierra
- macOS Sierra
- OS X El Capitan
- OS X Yosemite
Информация по установке
Ссылка на дистрибутив: скачать
Активация продукта:
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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