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ExtFS for Mac 11, single license [PRGN18032014-69] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ExtFS for Mac 11, single license [PRGN18032014-69] (электронный ключ)

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ExtFS for Mac 11, single license [PRGN18032014-69] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные приложения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
1 040 руб.  1 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300198
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Paragon
Тип товара
Офисные приложения

Описание товара ExtFS for Mac 11, single license [PRGN18032014-69] (электронный ключ)

Описание

Записывайте файлы на устройства Linux с Вашего Mac

Не можете открыть, копировать, редактировать или удалить файлы с карты памяти формата Linux ExtFS на Вашем Mac? Это происходит потому, что Apple macOS не поддерживает работу с устройствами файловых систем ОС Linux. Paragon ExtFS for Mac 11 обеспечит полный доступ к разделам или устройствам формата Linux Ext2, Ext3, Ext4, твердотельным накопителям SSD, или флеш-накопителям с файловой системой Linux на высокой скорости!

Любая операция за один клик!

Благодаря удобной утилите для основного меню.

Получите доступ к устройствам формата Linux Ext2, Ext3, или Ext4 и осуществите нужные операции монтирования, отключения или проверки разделов.

Утилита для основного меню позволяет легко воспользоваться основным функционалом драйвера и гармонично вписывается как в светлый, так и темный стиль темы macOS.

Удовольствие от использования

Превосходный дизайн

Если Вы когда-либо использовали Apple Disk Utility, тогда Вы без труда справитесь с Paragon ExtFS For Mac. Если же нет, знакомство займет всего несколько минут.

Paragon ExtFS For Mac унаследовал лучшее от Apple Disk Utility и перешел на следующий уровень, увеличив количество операций с разделами Linux Ext2, Ext3, Ext4 и расширив возможности монтирования.

Полный контроль над монтированием разделов

Благодаря расширенным возможностям

Включить индексацию Spotlight: Выберите эту опцию для включения поиска Spotlight, или если Вы хотите просмотреть подробную информацию об объеме используемого пространства: сколько места занимают приложения, музыка, видео, фотографии и т. д.

Монтирование в режиме чтения: Выберите эту опцию, если Вам не нужно ничего править и Вы хотите быть уверенными в сохранности данных.

Отключите автоматическое монтирование: Выберите эту опцию, если хотите подключать разделы вручную.

Полный перечень функций

Полный доступ к разделам Ext2/3/4 в macOS Быстрый доступ на чтение и запись разделов ExtFS в macOS. Поддержка операционных систем
  • macOS High Sierra
  • macOS Sierra
  • OS X El Capitan
  • OS X Yosemite
Поддержка новых функций Ext4 Драйвер поддерживает большинство новейших функций Ext4, последней версии файловой системы Linux: 64bit, dir_index, extent, extra_isize, ext_attr, flex_bg, has_journal и т.д.*

 

* Обратите внимание, что в настоящее время ExtFS for Mac не поддерживает следующие функции: bigalloc, journal_dev, meta_bg.

Улучшенные характеристики работы и стабильность Теперь драйвер работает гораздо быстрее, даже если на томах Linux недостаточно свободного места. Скорость передачи большого массива мелких файлов увеличилась почти в 2 раза. Скорость операций чтения/записи, выполняемых в произвольном порядке, также заметно возросла. Удобная утилита для основного меню Доступ к основным инструментам работы с ExtFS-разделами (монтирование, отключение, проверка) в один клик. Простота установки, удобство использования Установите Paragon ExtFS for Mac, перезагрузите Ваш Mac и готово! Все разделы Linux ExtFS подключаться к Вашему Mac автоматически и будут доступны для работы в Finder. Поддержка LVM (Logical Volume Management) Поддержка LVM (Logical Volume Management) с возможностями чтения/записи. Создание, удаление, форматирование, подключение/отключение и проверка разделов (включая Linux Ext2, Ext3, Ext4) Так же, как в Disk Utility. Функции, гарантирующие целостность данных Улучшенная поддержка функций файловых систем Ext2/3/4, гарантирующих целостность данных (жёсткие ссылки – hard links, символьные ссылки – symlinks). Поддержка больших томов ExtFS for Mac 11 быстро монтирует даже тома большого размера (> 2 ТБ). Автоматическое обновление продукта. Как только будет выпущено обновление, Вы сразу получите уведомление и сможете установить его в один клик. Поддержка нелатинских символов Имена файлов/папок на национальных языках, включая китайский, корейский, японский и русский шрифты. Поддерживаемые накопители
  • Сверхъемкие жесткие диски (2TБ и более)
  • Жесткие диски IDE, SCSI и SATA
  • FireWire (IEEE1394), жесткие диски с USB 1.0, USB 2.0, USB 3.0
  • Устройства хранения PC Card (все типы флеш-памяти и т.п.)

Требования к системе

Поддержка операционных систем
  • macOS High Sierra
  • macOS Sierra
  • OS X El Capitan
  • OS X Yosemite

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив: скачать

Активация продукта:

  • После получения лицензионного ключа, для получения установочного файла, необходимо пройти регистрацию на сайте www.paragon.ru. Если вы уже имеете аккаунт на нашем сайте, достаточно пройти авторизацию.
  • В личном кабинете необходимо активировать серийный ключ, для этого используйте меню «активация продукта».
  • После ввода серийного номера, лицензия продукта будет доступна к загрузке.
  • Скачайте, запустите установочный файл и следуйте рекомендациям Мастера установки, перезагрузите машину.
  • При установке программы, мастер установки потребует ввод ключа продукта/серийного номера, которые необходимо взять в личном кабинете, либо в письме о покупке продукта.

    • Отзывы о товаре ExtFS for Mac 11, single license [PRGN18032014-69] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    Paragon
    Тип товара
    Офисные приложения
    Описание

    Описание

    Записывайте файлы на устройства Linux с Вашего Mac

    Не можете открыть, копировать, редактировать или удалить файлы с карты памяти формата Linux ExtFS на Вашем Mac? Это происходит потому, что Apple macOS не поддерживает работу с устройствами файловых систем ОС Linux. Paragon ExtFS for Mac 11 обеспечит полный доступ к разделам или устройствам формата Linux Ext2, Ext3, Ext4, твердотельным накопителям SSD, или флеш-накопителям с файловой системой Linux на высокой скорости!

    Любая операция за один клик!

    Благодаря удобной утилите для основного меню.

    Получите доступ к устройствам формата Linux Ext2, Ext3, или Ext4 и осуществите нужные операции монтирования, отключения или проверки разделов.

    Утилита для основного меню позволяет легко воспользоваться основным функционалом драйвера и гармонично вписывается как в светлый, так и темный стиль темы macOS.

    Удовольствие от использования

    Превосходный дизайн

    Если Вы когда-либо использовали Apple Disk Utility, тогда Вы без труда справитесь с Paragon ExtFS For Mac. Если же нет, знакомство займет всего несколько минут.

    Paragon ExtFS For Mac унаследовал лучшее от Apple Disk Utility и перешел на следующий уровень, увеличив количество операций с разделами Linux Ext2, Ext3, Ext4 и расширив возможности монтирования.

    Полный контроль над монтированием разделов

    Благодаря расширенным возможностям

    Включить индексацию Spotlight: Выберите эту опцию для включения поиска Spotlight, или если Вы хотите просмотреть подробную информацию об объеме используемого пространства: сколько места занимают приложения, музыка, видео, фотографии и т. д.

    Монтирование в режиме чтения: Выберите эту опцию, если Вам не нужно ничего править и Вы хотите быть уверенными в сохранности данных.

    Отключите автоматическое монтирование: Выберите эту опцию, если хотите подключать разделы вручную.

    Полный перечень функций

    Полный доступ к разделам Ext2/3/4 в macOS Быстрый доступ на чтение и запись разделов ExtFS в macOS. Поддержка операционных систем
    • macOS High Sierra
    • macOS Sierra
    • OS X El Capitan
    • OS X Yosemite
    Поддержка новых функций Ext4 Драйвер поддерживает большинство новейших функций Ext4, последней версии файловой системы Linux: 64bit, dir_index, extent, extra_isize, ext_attr, flex_bg, has_journal и т.д.*

     

    * Обратите внимание, что в настоящее время ExtFS for Mac не поддерживает следующие функции: bigalloc, journal_dev, meta_bg.

    Улучшенные характеристики работы и стабильность Теперь драйвер работает гораздо быстрее, даже если на томах Linux недостаточно свободного места. Скорость передачи большого массива мелких файлов увеличилась почти в 2 раза. Скорость операций чтения/записи, выполняемых в произвольном порядке, также заметно возросла. Удобная утилита для основного меню Доступ к основным инструментам работы с ExtFS-разделами (монтирование, отключение, проверка) в один клик. Простота установки, удобство использования Установите Paragon ExtFS for Mac, перезагрузите Ваш Mac и готово! Все разделы Linux ExtFS подключаться к Вашему Mac автоматически и будут доступны для работы в Finder. Поддержка LVM (Logical Volume Management) Поддержка LVM (Logical Volume Management) с возможностями чтения/записи. Создание, удаление, форматирование, подключение/отключение и проверка разделов (включая Linux Ext2, Ext3, Ext4) Так же, как в Disk Utility. Функции, гарантирующие целостность данных Улучшенная поддержка функций файловых систем Ext2/3/4, гарантирующих целостность данных (жёсткие ссылки – hard links, символьные ссылки – symlinks). Поддержка больших томов ExtFS for Mac 11 быстро монтирует даже тома большого размера (> 2 ТБ). Автоматическое обновление продукта. Как только будет выпущено обновление, Вы сразу получите уведомление и сможете установить его в один клик. Поддержка нелатинских символов Имена файлов/папок на национальных языках, включая китайский, корейский, японский и русский шрифты. Поддерживаемые накопители
    • Сверхъемкие жесткие диски (2TБ и более)
    • Жесткие диски IDE, SCSI и SATA
    • FireWire (IEEE1394), жесткие диски с USB 1.0, USB 2.0, USB 3.0
    • Устройства хранения PC Card (все типы флеш-памяти и т.п.)

    Требования к системе

    Поддержка операционных систем
    • macOS High Sierra
    • macOS Sierra
    • OS X El Capitan
    • OS X Yosemite

    Информация по установке

    Ссылка на дистрибутив: скачать

    Активация продукта:

  • После получения лицензионного ключа, для получения установочного файла, необходимо пройти регистрацию на сайте www.paragon.ru. Если вы уже имеете аккаунт на нашем сайте, достаточно пройти авторизацию.
  • В личном кабинете необходимо активировать серийный ключ, для этого используйте меню «активация продукта».
  • После ввода серийного номера, лицензия продукта будет доступна к загрузке.
  • Скачайте, запустите установочный файл и следуйте рекомендациям Мастера установки, перезагрузите машину.
  • При установке программы, мастер установки потребует ввод ключа продукта/серийного номера, которые необходимо взять в личном кабинете, либо в письме о покупке продукта.
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    Отзывы


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