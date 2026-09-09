Описание товара ExtFS for Mac 11, single license [PRGN18032014-69] (электронный ключ)

Описание

Записывайте файлы на устройства Linux с Вашего Mac

Не можете открыть, копировать, редактировать или удалить файлы с карты памяти формата Linux ExtFS на Вашем Mac? Это происходит потому, что Apple macOS не поддерживает работу с устройствами файловых систем ОС Linux. Paragon ExtFS for Mac 11 обеспечит полный доступ к разделам или устройствам формата Linux Ext2, Ext3, Ext4, твердотельным накопителям SSD, или флеш-накопителям с файловой системой Linux на высокой скорости!

Любая операция за один клик!

Благодаря удобной утилите для основного меню.

Получите доступ к устройствам формата Linux Ext2, Ext3, или Ext4 и осуществите нужные операции монтирования, отключения или проверки разделов.

Утилита для основного меню позволяет легко воспользоваться основным функционалом драйвера и гармонично вписывается как в светлый, так и темный стиль темы macOS.

Удовольствие от использования

Превосходный дизайн

Если Вы когда-либо использовали Apple Disk Utility, тогда Вы без труда справитесь с Paragon ExtFS For Mac. Если же нет, знакомство займет всего несколько минут.

Paragon ExtFS For Mac унаследовал лучшее от Apple Disk Utility и перешел на следующий уровень, увеличив количество операций с разделами Linux Ext2, Ext3, Ext4 и расширив возможности монтирования.

Полный контроль над монтированием разделов

Благодаря расширенным возможностям

Включить индексацию Spotlight: Выберите эту опцию для включения поиска Spotlight, или если Вы хотите просмотреть подробную информацию об объеме используемого пространства: сколько места занимают приложения, музыка, видео, фотографии и т. д.

Монтирование в режиме чтения: Выберите эту опцию, если Вам не нужно ничего править и Вы хотите быть уверенными в сохранности данных.

Отключите автоматическое монтирование: Выберите эту опцию, если хотите подключать разделы вручную.

Полный перечень функций

macOS High Sierra

macOS Sierra

OS X El Capitan

OS X Yosemite

Полный доступ к разделам Ext2/3/4 в macOS Быстрый доступ на чтение и запись разделов ExtFS в macOS. Поддержка операционных системПоддержка новых функций Ext4 Драйвер поддерживает большинство новейших функций Ext4, последней версии файловой системы Linux: 64bit, dir_index, extent, extra_isize, ext_attr, flex_bg, has_journal и т.д.*

* Обратите внимание, что в настоящее время ExtFS for Mac не поддерживает следующие функции: bigalloc, journal_dev, meta_bg.

Сверхъемкие жесткие диски (2TБ и более)

Жесткие диски IDE, SCSI и SATA

FireWire (IEEE1394), жесткие диски с USB 1.0, USB 2.0, USB 3.0

Устройства хранения PC Card (все типы флеш-памяти и т.п.)

Требования к системе

macOS High Sierra

macOS Sierra

OS X El Capitan

OS X Yosemite

Информация по установке

Улучшенные характеристики работы и стабильность Теперь драйвер работает гораздо быстрее, даже если на томах Linux недостаточно свободного места. Скорость передачи большого массива мелких файлов увеличилась почти в 2 раза. Скорость операций чтения/записи, выполняемых в произвольном порядке, также заметно возросла. Удобная утилита для основного меню Доступ к основным инструментам работы с ExtFS-разделами (монтирование, отключение, проверка) в один клик. Простота установки, удобство использования Установите Paragon ExtFS for Mac, перезагрузите Ваш Mac и готово! Все разделы Linux ExtFS подключаться к Вашему Mac автоматически и будут доступны для работы в Finder. Поддержка LVM (Logical Volume Management) Поддержка LVM (Logical Volume Management) с возможностями чтения/записи. Создание, удаление, форматирование, подключение/отключение и проверка разделов (включая Linux Ext2, Ext3, Ext4) Так же, как в Disk Utility. Функции, гарантирующие целостность данных Улучшенная поддержка функций файловых систем Ext2/3/4, гарантирующих целостность данных (жёсткие ссылки – hard links, символьные ссылки – symlinks). Поддержка больших томов ExtFS for Mac 11 быстро монтирует даже тома большого размера (> 2 ТБ). Автоматическое обновление продукта. Как только будет выпущено обновление, Вы сразу получите уведомление и сможете установить его в один клик. Поддержка нелатинских символов Имена файлов/папок на национальных языках, включая китайский, корейский, японский и русский шрифты. Поддерживаемые накопителиПоддержка операционных систем

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Активация продукта:

После получения лицензионного ключа, для получения установочного файла, необходимо пройти регистрацию на сайте www.paragon.ru. Если вы уже имеете аккаунт на нашем сайте, достаточно пройти авторизацию.

В личном кабинете необходимо активировать серийный ключ, для этого используйте меню «активация продукта».

После ввода серийного номера, лицензия продукта будет доступна к загрузке.

Скачайте, запустите установочный файл и следуйте рекомендациям Мастера установки, перезагрузите машину.

При установке программы, мастер установки потребует ввод ключа продукта/серийного номера, которые необходимо взять в личном кабинете, либо в письме о покупке продукта.