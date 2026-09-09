Cloud Identity Manager. 1 лицензия на организацию. на 1 год [CIM_1] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Cloud Identity Manager. 1 лицензия на организацию. на 1 год [CIM_1] (электронный ключ)
Описание
VIAcode Cloud Identity Manager позволяет пользователю управлять учетными данными пользователей международных облачных сервисов на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 N 242-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях".
В соответствии с законом, приложение обеспечивает сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение и извлечение учетных записей пользователей и их персональных данных на сервере или персональном компьютере организации, размещённом на территории Российской Федерации. При этом данные пользователей автоматически реплицируются в облачный реестр пользователей Azure Active Directory для обеспечения доступа пользователей к ресурсам международных облачных сервисов.
Приложение поддерживает транзакционность всех изменений обеспечивая целостность данных в основном (локальном) и облачном реестрах пользователей.
Требования к системе
Для корректной работы Приложения необходимо следующее программное обеспечение:
- Операционная система Windows 7 (или выше) или Windows Server 2008 (или выше)
- Программная платформа .NET Framework версии 4.5 (или выше)
Информация по установке
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Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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Описание
VIAcode Cloud Identity Manager позволяет пользователю управлять учетными данными пользователей международных облачных сервисов на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 N 242-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях".
В соответствии с законом, приложение обеспечивает сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение и извлечение учетных записей пользователей и их персональных данных на сервере или персональном компьютере организации, размещённом на территории Российской Федерации. При этом данные пользователей автоматически реплицируются в облачный реестр пользователей Azure Active Directory для обеспечения доступа пользователей к ресурсам международных облачных сервисов.
Приложение поддерживает транзакционность всех изменений обеспечивая целостность данных в основном (локальном) и облачном реестрах пользователей.
Требования к системе
Для корректной работы Приложения необходимо следующее программное обеспечение:
- Операционная система Windows 7 (или выше) или Windows Server 2008 (или выше)
- Программная платформа .NET Framework версии 4.5 (или выше)
Информация по установке
Ссылка на дистрибутив: скачать
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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