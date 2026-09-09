APFS for Windows by Paragon Software [PSG-716-PEU] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара APFS for Windows by Paragon Software [PSG-716-PEU] (электронный ключ)
Описание
Apple File System (APFS) — это новейшая файловая система для устройств Apple под управлением macOS и iOS. Если вы работаете в Windows и хотите открывать и редактировать файлы с отформатированных в APFS флэш-накопителей, HDD и SSD устройств хранения данных, APFS for Windows by Paragon Software — это ваш продукт.
- Новое! Текущая версия драйвера поддерживает разделы APFS, созданные в macOS 10.14 Mojave;
- Новое! Доступ на чтение и запись APFS разделов;
- Новое! Доступ на чтение и запись сжатых и клонированных файлов;
- Новое! Чтение зашифрованных томов.
Одна лицензия может быть активирована на трех компьютерах — сделайте подарок близким или друзьям.
Стабильность
Безотказная работа как узкоспециализированных приложений, так и приложений общего назначения на поддерживаемых аппаратных и программных комплексах
Безопасность
Защита данных от повреждений и потерь
Производительность
Стабильная и сбалансированная производительность с минимальными затратами системных ресурсов
Эффективность
Экономное использование ресурсов процессора, оперативной памяти и дисковой подсистемы
Требования к системеПоддерживаемые ОС
- Windows 10 (32/64-bit)
- Windows 8/8.1 (32/64-bit)
- Windows 7 SP1 (32/64-bit)
- Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bit)
- Windows Server 2012 (64-bit)
- Windows Server 2016 (64-bit)
Информация по установке
Для электронных ключей:
Активация продукта:
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Описание
Apple File System (APFS) — это новейшая файловая система для устройств Apple под управлением macOS и iOS. Если вы работаете в Windows и хотите открывать и редактировать файлы с отформатированных в APFS флэш-накопителей, HDD и SSD устройств хранения данных, APFS for Windows by Paragon Software — это ваш продукт.
- Новое! Текущая версия драйвера поддерживает разделы APFS, созданные в macOS 10.14 Mojave;
- Новое! Доступ на чтение и запись APFS разделов;
- Новое! Доступ на чтение и запись сжатых и клонированных файлов;
- Новое! Чтение зашифрованных томов.
Одна лицензия может быть активирована на трех компьютерах — сделайте подарок близким или друзьям.
Стабильность
Безотказная работа как узкоспециализированных приложений, так и приложений общего назначения на поддерживаемых аппаратных и программных комплексах
Безопасность
Защита данных от повреждений и потерь
Производительность
Стабильная и сбалансированная производительность с минимальными затратами системных ресурсов
Эффективность
Экономное использование ресурсов процессора, оперативной памяти и дисковой подсистемы
Требования к системеПоддерживаемые ОС
- Windows 10 (32/64-bit)
- Windows 8/8.1 (32/64-bit)
- Windows 7 SP1 (32/64-bit)
- Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bit)
- Windows Server 2012 (64-bit)
- Windows Server 2016 (64-bit)
Информация по установке
Для электронных ключей:
Активация продукта:
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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