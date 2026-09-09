Top.Mail.Ru
APFS for Windows by Paragon Software [PSG-716-PEU] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

APFS for Windows by Paragon Software [PSG-716-PEU] (электронный ключ)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
APFS for Windows by Paragon Software [PSG-716-PEU] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные приложения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
1 040 руб.  1 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300194
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Paragon
Тип товара
Офисные приложения

Описание товара APFS for Windows by Paragon Software [PSG-716-PEU] (электронный ключ)

Описание

Apple File System (APFS) — это новейшая файловая система для устройств Apple под управлением macOS и iOS. Если вы работаете в Windows и хотите открывать и редактировать файлы с отформатированных в APFS флэш-накопителей, HDD и SSD устройств хранения данных, APFS for Windows by Paragon Software — это ваш продукт.

  • Новое! Текущая версия драйвера поддерживает разделы APFS, созданные в macOS 10.14 Mojave;
  • Новое! Доступ на чтение и запись APFS разделов;
  • Новое! Доступ на чтение и запись сжатых и клонированных файлов;
  • Новое! Чтение зашифрованных томов.

Одна лицензия может быть активирована на трех компьютерах — сделайте подарок близким или друзьям.

Стабильность

Безотказная работа как узкоспециализированных приложений, так и приложений общего назначения на поддерживаемых аппаратных и программных комплексах

Безопасность

Защита данных от повреждений и потерь

Производительность

Стабильная и сбалансированная производительность с минимальными затратами системных ресурсов

Эффективность

Экономное использование ресурсов процессора, оперативной памяти и дисковой подсистемы

Требования к системе

Поддерживаемые ОС
  • Windows 10 (32/64-bit)
  • Windows 8/8.1 (32/64-bit)
  • Windows 7 SP1 (32/64-bit)
  • Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bit)
  • Windows Server 2012 (64-bit)
  • Windows Server 2016 (64-bit)

Информация по установке

Для электронных ключей:

Активация продукта:

  • После получения лицензионного ключа, для получения установочного файла, необходимо пройти регистрацию на сайте https://my.paragon-software.com/#/login. Если вы уже имеете аккаунт, достаточно пройти авторизацию.
  • В личном кабинете необходимо активировать серийный ключ, для этого используйте меню «активация продукта».
  • После ввода серийного номера, лицензия продукта будет доступна к загрузке.
  • Скачайте, запустите установочный файл и следуйте рекомендациям Мастера установки, перезагрузите машину.
  • При установке программы, мастер установки потребует ввод ключа продукта/серийного номера, которые необходимо взять в личном кабинете, либо в письме о покупке продукта.

    • Отзывы о товаре APFS for Windows by Paragon Software [PSG-716-PEU] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    Paragon
    Тип товара
    Офисные приложения
    Описание

    Описание

    Apple File System (APFS) — это новейшая файловая система для устройств Apple под управлением macOS и iOS. Если вы работаете в Windows и хотите открывать и редактировать файлы с отформатированных в APFS флэш-накопителей, HDD и SSD устройств хранения данных, APFS for Windows by Paragon Software — это ваш продукт.

    • Новое! Текущая версия драйвера поддерживает разделы APFS, созданные в macOS 10.14 Mojave;
    • Новое! Доступ на чтение и запись APFS разделов;
    • Новое! Доступ на чтение и запись сжатых и клонированных файлов;
    • Новое! Чтение зашифрованных томов.

    Одна лицензия может быть активирована на трех компьютерах — сделайте подарок близким или друзьям.

    Стабильность

    Безотказная работа как узкоспециализированных приложений, так и приложений общего назначения на поддерживаемых аппаратных и программных комплексах

    Безопасность

    Защита данных от повреждений и потерь

    Производительность

    Стабильная и сбалансированная производительность с минимальными затратами системных ресурсов

    Эффективность

    Экономное использование ресурсов процессора, оперативной памяти и дисковой подсистемы

    Требования к системе

    Поддерживаемые ОС
    • Windows 10 (32/64-bit)
    • Windows 8/8.1 (32/64-bit)
    • Windows 7 SP1 (32/64-bit)
    • Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bit)
    • Windows Server 2012 (64-bit)
    • Windows Server 2016 (64-bit)

    Информация по установке

    Для электронных ключей:

    Активация продукта:

  • После получения лицензионного ключа, для получения установочного файла, необходимо пройти регистрацию на сайте https://my.paragon-software.com/#/login. Если вы уже имеете аккаунт, достаточно пройти авторизацию.
  • В личном кабинете необходимо активировать серийный ключ, для этого используйте меню «активация продукта».
  • После ввода серийного номера, лицензия продукта будет доступна к загрузке.
  • Скачайте, запустите установочный файл и следуйте рекомендациям Мастера установки, перезагрузите машину.
  • При установке программы, мастер установки потребует ввод ключа продукта/серийного номера, которые необходимо взять в личном кабинете, либо в письме о покупке продукта.
    • Самовывоз
    Доставка
    Отзывы


    APFS for Windows by Paragon Software [PSG-716-PEU] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
    Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
    Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
    Загрузка...
    Загрузка...