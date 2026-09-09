Описание товара 5nine Manager with Kaspersky Antivirus на 2 года [5N-MAV-KAV-CPU-2YR-ESD] (электронный ключ)

Описание

Управление и защита Microsoft Hyper-V

5nine Manager предоставляет локальный графический интерфейс пользователя (GUI) для Windows Server и Windows Server Core, а также для бесплатного Hyper-V Server. Этот продукт позволяет одновременно управлять гипервизором Microsoft Hyper-V различных версий (2012 R2 / 2012 / 2008 R2 SP1) из одного приложения, как при локальном, так и при удаленном подключении.

5nine Manager — является наилучшим решением для управления Hyper-V и мониторинга состояния виртуальной инфраструктуры, построенной на технологиях Microsoft.

Вы можете использовать 5nine Manager, если невозможно использование Microsoft System Center Virtual Machine Manager (SC VMM) для Windows Server Core и Free Hyper-V Server, т. к. в этих продуктах отсутствует GUI для управления Hyper-V. Также доступно полноценное управление последними версиями Hyper-V с любого клиентского рабочего места под x64 версией Windows 7 и выше.

Преимущества

Используйте преимущества мощного инструмента по управлению Hyper-V, разработанного специально для предприятий малого и среднего бизнеса

5nine Manager отвечает уникальным потребностям предприятий сегмента малого и среднего бизнеса в области управления Hyper-V. Это доступное и простое в использовании решение обеспечивает большинство функций Microsoft System Center VMM.

Упростите управление различными версиями Hyper-V с помощью единого интерфейса

Забудьте о неудобствах, связанных с управлением несколькими версиями Hyper-V. 5nine Manager обеспечивает управление всеми версиями Hyper-V с единой консоли.

Повысьте производительность с помощью графического пользовательского интерфейса для Windows Server Core и Microsoft Hyper-V Server

Устали от PowerShell? Повысьте продуктивность работы с Hyper-V, благодаря удобному графическому пользовательскому интерфейсу для бесплатных серверов Windows Server Core и Microsoft Hyper-V Server — как локальных, так и удаленных.

Будьте в курсе всех показателей производительности Hyper-V

Увеличьте время бесперебойной работы вашей сети Hyper-V и устраните «пробелы» в производительности заранее — с помощью 5nine Manager. Получите мгновенные оповещения о ключевых показателях производительности хостов Hyper-V, кластеров и виртуальных машин.

Защитите инфраструктуру Hyper-V с помощью безагентного антивируса

Обеспечьте надежную антивирусную защиту среды Hyper-V без снижения производительности. 5nine Manager с антивирус плагином устанавливается на хосте один раз и обеспечивает защиту виртуальных машин в режиме реального времени. Антивирусное сканирование виртуальной среды проходит до 70 раз быстрее, чем у других производителей, благодаря инновационной технологии инкрементального сканирования.

Основные функции

Одновременное управление гипервизорами Microsoft различных версий (2012 R2 / 2012 / 2008 R2 SP1) из одного приложения как при локальном, так и при удаленном подключении

Удобный локальный графический интерфейс, который позволяет управлять гипервизором в операционных системах Windows Server Core и Hyper-V Server

Мониторинг состояния виртуальной инфраструктуры в режиме реального времени

Файловый менеджер

Управление хостами Hyper-V

Управление виртуальной сетью

Репликация Hyper-V

Репликация рабочих нагрузок при сбое на вторичный узел для аварийного восстановления

Включение функций удаленного управления хостами Hyper-V: удаленный рабочий стол, удаленный лог событий, ping, и т.п.

Просмотр расширений виртуального коммутатора Hyper-V

Перемещение хоста в другую «datacenter» группу

Управление виртуальными машинами

Операции

Удаленное подключение (Guest Connection View) к виртуальным машинам для просмотра и администрирования каждой отдельной виртуальной машины, не зависящее от версии установленного RDP клиента

Выбор способа подключения к ВМ через консоль FreeRDP или Microsoft

Использование функции «Live Migration» для перемещения виртуальных машин между узлами кластера в режиме реального времени

Cоздание ВМ с помощью шаблонов

Буфер обмена (Virtual Clipboard) для удобного копирования текстовой информации между виртуальными машинами

Живая миграция без разделения ресурсов (Shared Nothing Live Migration)

Миграция хранения (Storage migration)

Базовая поддержка Fibre Channel Virtual Adapter

Виртуальный диск для копирования файлов между виртуальными машинами, а также между виртуальными машинами и хостом

Импорт и экспорт виртуальных машин Hyper-V

Клонирование виртуальных машин Hyper-V

Групповые операции с ВМ

Сортировка ВМ

Установка

Поддержка виртуальных машин «второго поколения» (Generation 2) для Windows Server 2012 R2

Технология «IOPS throttling», позволяющая ограничивать количество операций ввода-вывода в секунду для каждой виртуальной машины

Новый мастер создания виртуальных машин Hyper-V

Копирование настроек Hyper-V между хостами

Поддержка функции репликации виртуальных машин

Логи Hyper-V доступны напрямую из панели управления

Интеграция с Best Practices Analyzer

Удобный фильтр и быстрый поиск виртуальных машин

Возможность задавать IP адрес для виртуальных машин напрямую из панели управления

Поддержка Legacy сетевой карты

Поддержка MAC address spoofing

Автоматизация сбора информации о системе для обращения в службу поддержки

Расширенные настройки совместимости CPU, NUMA, сети

Настройка поведения ВМ при запуске и выключении хоста

Поддержка кластеров

Информация о доступном месте в кластерном хранилище данных

Просмотр всех виртуальных машин на узле кластера

Конверсия виртуальных машин из Clustered VM в non-Clustered VM

Усовершенствованные возможности по управлению кластерами

Отчеты о состоянии виртуальной инфраструктуры

Отчеты о состоянии виртуальной инфраструктуры показывают все возможные состояния ваших виртуальных машин:

Информация о Virtual CPU — предоставляет данные о количестве логических процессоров, а также лимиты/резервы использования процессорной мощности

Информация о Virtual Memory — предоставляет данные об использовании динамической памяти, минимальной и максимальной RAM, буфере памяти, размере статической памяти и доли памяти, потребляемой каждой виртуальной машиной

Информация о Virtual Network — предоставляет список всех виртуальных адаптеров сети и показывает название доступных виртуальных сетей. Кроме того, показывает тип виртуальной сети, название сетевого адаптера для внешних виртуальных сетей, режим динамического MAC-адреса и статический MAC-адрес для каждого виртуального адаптера

Уведомления о нехватке пространства на жестком диске

Журналы событий приложений

Антивирус плагин

Безагентный антивирус для полного сканирования ВМ и защиты хоста

Исключительно быстрая инкрементальная технология сканирования, которая отслеживает изменения файлов и сканирует только изменившиеся файлы. Этот процесс выполняется до 70 раз быстрее, чем традиционное полное сканирование

Безагентное антивирусное сканирование по расписанию

Функция активной защиты позволяет защитить виртуальные машины в режиме реального времени

Помещение в «карантин» обнаруженных инфицированных файлов

Новые функции:

Расширенные возможности мониторинга — Сократите время, необходимое для сбора и анализа данных для ежедневного мониторинга среды Hyper-V. Собирайте и фильтруйте все происходящие в системе события, чтобы быстро идентифицировать и решить проблему. В новой версии продукта были добавлены новые параметры и предупреждения на уровне ВМ, позволяющие отображать в виде графиков использование процессора, памяти, сети и дисков. Данные за период сохраняются в базе и доступны для обработки в случае необходимости.

Библиотека ресурсов — Уменьшите время и ресурсы, затрачиваемые на выполнение шаблонных задач путем создания "мастер"-копий виртуальных ресурсов в Библиотеке. В дальнейшем вы можете устанавливать их быстро по образцу. Новая Библиотека ресурсов хранит шаблоны ВМ, виртуальных жестких дисков и ISO-образов. Исключите необходимость повторения одних и тех же операций ручной настройки, и вы значительно сократите время, необходимое для устранения неполадок из-за ошибок в конфигурации!

Автоматическое обнаружение Hyper-V хостов и кластеров — Новая опция автоматического обнаружения хостов / кластеров Hyper-V позволяет избежать их конфигурирования вручную. Просто введите диапазон IP-адресов для сканирования системы и хосты будут автоматически добавлены к консоли.

Улучшенная вкладка обзора состояния системы — Просматривайте все основные события в системе в течение определенного интервала времени и получайте общую картину событий на уровне ЦОД, хоста и кластера. Попробуйте новый визуальный формат, а также возможность сортировки событий по хостам, виртуальным машинам и кластерам. Получайте детальную информацию о состоянии кластеров, хостов и виртуальных машин в виде удобных графиков.

Расширенный Журнал задач — Усовершенствуйте возможность отслеживать все операции, которые были произведены внутри вашей виртуальной среды. Отслеживайте различные задачи, выполняемые на инфраструктуре и централизованно наблюдайте за ними через консоль.

Уведомления по электронной почте об обнаружении угрозы — С 5nine 5nine Manager v7 вы можете в режиме реального времени получать уведомления по электронной почте об обнаружении антивирусом вредоносных программ посредством сканирования или в режиме активной защиты. Всегда будьте в курсе состояния защиты виртуальной среды для принятия корректирующих действий, чтобы не допустить компрометации или ущерба от злоумышленников.

Антивирус Касперского для сканирования и активной защиты — Новый 5nine Manager v7 теперь работает с безагентным антивирусом от ведущего поставщика решений безопасности -Лаборатории Касперского. Новая безагентная антивирусная технология экономит ресурсы процессора и повышает плотность виртуализации до 30%, снижая общие затраты путем минимизации количество физических серверов.

Изменение лицензирования — Пожалуйста, обратите внимание, что с выпуском 5nine Manager v7 изменена модель лицензирования, с целью отразить существенные изменения в функциональности продукта.

Требования к системе

Поддерживаемые операционные системы для управляемых узлов

Windows Server Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 R2 Core Windows Server 2012 Windows Server 2012 Core Windows Server 2008 R2 SP1 Windows Server 2008 R2 SP1 Core

Microsoft Hyper-V Server Microsoft Hyper-V Server 2012 R2 Microsoft Hyper-V Server 2012 Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SP1



Поддерживаемые операционные системы для управляющей консоли

В дополнение к списку управляемых серверных ОС, на которых возможна локальная установка консоли, также поддерживается удаленное администрирование с клиентских систем на базе:

Windows 7 x64

Windows 8 x64

Windows 8.1 x64

Требуется для установки

.NET Framework 4.5

Информация по установке

С информацией по установке можно ознакомиться в Руководстве администратора.

Скачать пробную версию 5Nine Manager для Hyper-V.