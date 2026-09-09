ПО Microsoft Office 365 бизнес стандарт [KLQ-00217] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара ПО Microsoft Office 365 бизнес стандарт [KLQ-00217] (электронный ключ)
Описание
Создайте работу мечты с Office 365 Бизнес Премиум!
Office 365 Бизнес Премиум – решение для малого бизнеса. Продукт подходит для компаний, которым нужны приложения Office, корпоративная электронная почта и другие бизнес-службы. Office 365 Бизнес Премиум cоздан для того, чтобы сделать работу в команде идеальной. Это подписка на 12 месяцев, в состав которой входит расширенный набор приложений Microsoft Office для всех устройств, а также бизнес-службы: Exchange, Skype для бизнеса, Teams. Помимо этого вам будут доступны новые приложения для малого бизнеса: Bookings и Outlook Customer Manager, которые сделают вашу работу еще удобнее и проще, а бизнес успешнее. Вместе с подпиской вы получаете бесплатный домен на 1 год.
Раскройте потенциал команды и вдохновите коллег с помощью новых возможностей Office 365 Бизнес Премиум.
Характеристики
- Подписка на 12 месяцев
- Один пользователь
- Одна лицензия предоставляет пользователю возможность установить полнофункциональные приложения
- Office на 5 компьютеров Windows или Mac, пять телефонов и пять планшетов
- Полные и самые актуальные версии Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher(только ПК), Access (только ПК)
- Бизнес-службы: Exchange Online с почтовым ящиком размером 50 ГБ и пользовательским адресом домена электронной почты, Skype для бизнеса, Microsoft Teams, SharePoint Online
- Новые бизнес-приложения: Outlook Customer Manager, Microsoft Bookings
- Эксклюзивные обновления каждый месяц
- 1 ТБ в облачном сервисе OneDrive
- Бесплатный домен на 1 год
- Техническая поддержка Майкрософт
- Лицензия для коммерческого использования
Требования к системе
Системные требования:
- Учетная запись Майкрософт
- Доступ в Интернет
- Windows 10 или macOS*
- Процессор: 1,6 ГГц, 2-ядерный (ПК); Intel (Mac)
- ОЗУ: 4 ГБ, 2 ГБ (32-разрядная версия)
- Дисковое пространство: 4 ГБ (ПК); 10 ГБ, Mac OS Extended или APFS
- пространство: 4 ГБ (ПК); 10 ГБ, Mac OS Extended или APFS
- Экран: 1280 x 768 (ПК)/800 (Mac).
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Информация по установке
Введите ключ продукта на странице https://office.com/setupkey
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Описание
Создайте работу мечты с Office 365 Бизнес Премиум!
Office 365 Бизнес Премиум – решение для малого бизнеса. Продукт подходит для компаний, которым нужны приложения Office, корпоративная электронная почта и другие бизнес-службы. Office 365 Бизнес Премиум cоздан для того, чтобы сделать работу в команде идеальной. Это подписка на 12 месяцев, в состав которой входит расширенный набор приложений Microsoft Office для всех устройств, а также бизнес-службы: Exchange, Skype для бизнеса, Teams. Помимо этого вам будут доступны новые приложения для малого бизнеса: Bookings и Outlook Customer Manager, которые сделают вашу работу еще удобнее и проще, а бизнес успешнее. Вместе с подпиской вы получаете бесплатный домен на 1 год.
Раскройте потенциал команды и вдохновите коллег с помощью новых возможностей Office 365 Бизнес Премиум.
Характеристики
- Подписка на 12 месяцев
- Один пользователь
- Одна лицензия предоставляет пользователю возможность установить полнофункциональные приложения
- Office на 5 компьютеров Windows или Mac, пять телефонов и пять планшетов
- Полные и самые актуальные версии Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher(только ПК), Access (только ПК)
- Бизнес-службы: Exchange Online с почтовым ящиком размером 50 ГБ и пользовательским адресом домена электронной почты, Skype для бизнеса, Microsoft Teams, SharePoint Online
- Новые бизнес-приложения: Outlook Customer Manager, Microsoft Bookings
- Эксклюзивные обновления каждый месяц
- 1 ТБ в облачном сервисе OneDrive
- Бесплатный домен на 1 год
- Техническая поддержка Майкрософт
- Лицензия для коммерческого использования
Требования к системе
Системные требования:
- Учетная запись Майкрософт
- Доступ в Интернет
- Windows 10 или macOS*
- Процессор: 1,6 ГГц, 2-ядерный (ПК); Intel (Mac)
- ОЗУ: 4 ГБ, 2 ГБ (32-разрядная версия)
- Дисковое пространство: 4 ГБ (ПК); 10 ГБ, Mac OS Extended или APFS
- пространство: 4 ГБ (ПК); 10 ГБ, Mac OS Extended или APFS
- Экран: 1280 x 768 (ПК)/800 (Mac).
-
Информация по установке
Введите ключ продукта на странице https://office.com/setupkey
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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