The BAT! Professional на 51-100 ПК обновление версии [THEBAT_PRO-51-100-UPGR-ESD] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара The BAT! Professional на 51-100 ПК обновление версии [THEBAT_PRO-51-100-UPGR-ESD] (электронный ключ)
Описание
Главными задачами почтовой программы The Bat! являются: сохранение конфиденциальности переписки, удобство и экономия времени при работе с почтой.
Почтовый агент The Bat! защитит вашу информацию различными методами, в том числе шифрованием данных пользователя на жёстком диске и шифрованием трафика при помощи протоколов SSL/TLS. The Bat! позволяет сохранить тайну переписки, так как может работать без использования глобальных поставщиков услуг электронной почты и веб-интерфейса. Таким образом, ваши письма хранятся на вашем компьютере, а не в облачных хранилищах, где могут быть доступны посторонним лицам.
The Bat! позволяет работать с неограниченным числом почтовых ящиков, обрабатывать и хранить неограниченное количество писем. The Bat! - это самый лучший почтовый клиент - лёгкий, быстрый и удобный!
Основные возможности программы
- Поддержка PGP, GnuPG и S/MIME
- Эффективная система сортировки писем
- Внутренний модуль просмотра HTML писем
- Автономная адресная книга The Bat!
- Безопасная работа с прикреплёнными файлами
- Удобная система шаблонов
- Выборочное скачивание писем
- Встроенная поддержка RSS-каналов
Главное окно программы
Вы можете сами настроить вид окна под собственные требования: установить пропорциональные размеры дерева папок, списка сообщений и текстовой области, настроить панели инструментов.
Окно редактора
Адреса отправителей и получателей представлены в развернутом виде. Введенные данные заносятся в "историю адресов" с возможностью последующего выбора из выпадающего списка.
Система фильтров
Сортировщик писем упорядочит вашу корреспонденцию и автоматизирует часто выполняемые действия.
Адресная книга
Удобный способ хранения адресов и информации о ваших корреспондентах. В The Bat! можно создать несколько адресных книг.
Операционные системы
Почтовый клиент The Bat! сертифицирован для Windows 10 64-бит, но вы можете установить нашу почтовую программу и в более ранних операционных системах, начиная с Windows XP: Windows Vista, Windows 7, Windows 8.
На работе и дома
Доступны две версии программы The Bat!: Professional и Home. Чтобы использовать портативный почтовый клиент для Windows - программу-почтовик The Bat! Voyager, необходимо приобрести лицензию The Bat! Professional.
Professional Edition
-
Коммерческое и некоммерческое использование
-
The Bat Voyager бесплатно!
-
Шифрование почтовой базы
-
Биометрическая аутентификация
-
Аппаратная аутентификация
Информация по установке
Ссылка - на дистрибутив TheBAT
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Описание
Главными задачами почтовой программы The Bat! являются: сохранение конфиденциальности переписки, удобство и экономия времени при работе с почтой.
Почтовый агент The Bat! защитит вашу информацию различными методами, в том числе шифрованием данных пользователя на жёстком диске и шифрованием трафика при помощи протоколов SSL/TLS. The Bat! позволяет сохранить тайну переписки, так как может работать без использования глобальных поставщиков услуг электронной почты и веб-интерфейса. Таким образом, ваши письма хранятся на вашем компьютере, а не в облачных хранилищах, где могут быть доступны посторонним лицам.
The Bat! позволяет работать с неограниченным числом почтовых ящиков, обрабатывать и хранить неограниченное количество писем. The Bat! - это самый лучший почтовый клиент - лёгкий, быстрый и удобный!
Основные возможности программы
- Поддержка PGP, GnuPG и S/MIME
- Эффективная система сортировки писем
- Внутренний модуль просмотра HTML писем
- Автономная адресная книга The Bat!
- Безопасная работа с прикреплёнными файлами
- Удобная система шаблонов
- Выборочное скачивание писем
- Встроенная поддержка RSS-каналов
Главное окно программы
Вы можете сами настроить вид окна под собственные требования: установить пропорциональные размеры дерева папок, списка сообщений и текстовой области, настроить панели инструментов.
Окно редактора
Адреса отправителей и получателей представлены в развернутом виде. Введенные данные заносятся в "историю адресов" с возможностью последующего выбора из выпадающего списка.
Система фильтров
Сортировщик писем упорядочит вашу корреспонденцию и автоматизирует часто выполняемые действия.
Адресная книга
Удобный способ хранения адресов и информации о ваших корреспондентах. В The Bat! можно создать несколько адресных книг.
Операционные системы
Почтовый клиент The Bat! сертифицирован для Windows 10 64-бит, но вы можете установить нашу почтовую программу и в более ранних операционных системах, начиная с Windows XP: Windows Vista, Windows 7, Windows 8.
На работе и дома
Доступны две версии программы The Bat!: Professional и Home. Чтобы использовать портативный почтовый клиент для Windows - программу-почтовик The Bat! Voyager, необходимо приобрести лицензию The Bat! Professional.
Professional Edition
-
Коммерческое и некоммерческое использование
-
The Bat Voyager бесплатно!
-
Шифрование почтовой базы
-
Биометрическая аутентификация
-
Аппаратная аутентификация
Информация по установке
Ссылка - на дистрибутив TheBAT
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
Отзывы о товаре The BAT! Professional на 51-100 ПК обновление версии [THEBAT_PRO-51-100-UPGR-ESD] (электронный ключ)