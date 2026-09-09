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Навител Навигатор. Бенилюкс (Бельгия/Нидерланды/Люксембург) [NNBenel] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Навител Навигатор. Бенилюкс (Бельгия/Нидерланды/Люксембург) [NNBenel] (электронный ключ)

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Навител Навигатор. Бенилюкс (Бельгия/Нидерланды/Люксембург) [NNBenel] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Навигационные программы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
1 140 руб.  1 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300112
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
NAVITEL
Тип товара
Навигационные программы

Описание товара Навител Навигатор. Бенилюкс (Бельгия/Нидерланды/Люксембург) [NNBenel] (электронный ключ)

Описание

«Навител Навигатор» — уникальная и точная система навигации для мобильных устройств, снабжённых ГЛОНАСС/GPS-приёмником, со специальным комплектом карт.

Основные возможности «Навител Навигатор»:

Навител.Пробки Информация о пробках на дорогах в режиме реального времени по всей территории карт.

Навител.Друзья Обмен сообщениями, наблюдение за местоположением друзей и прокладка маршрута для встречи с ними.

Навител.Погода Информация о погоде в любой точке мира на три дня вперед.

Динамические POI Цены на топливо, расписание киносеансов и другая полезная информация.

Навител.События ДТП, дорожные работы, камеры слежения за скоростью и другие происшествия, отмеченные на карте пользователями программы.

Предупреждения SpeedCam Информация о радарах, камерах видеофиксации и «лежачих полицейских».

3D-Картография Трехмерные карты с поддержкой текстур и высотности зданий.

3D-развязки Отображение многоуровневых транспортных развязок в 3D-режиме.

Полосность дорог Расчет маршрута с учетом многополосного движения и визуальные подсказки при движении по маршруту.

Мультиязычность Многоязыковая поддержка интерфейса и голосовых подсказок.

Голосовые подсказки по маршруту Голосовое сопровождение по маршруту, уведомления об уровне заряда аккумулятора и соединении со спутниками.

Бортовой компьютер Более 100 различных датчиков: время, скорость, погодные условия и другие параметры.

Покупки из меню программы Покупка новых пакетов карт и обновление уже приобретенных из меню «Мой Навител».

Быстрая прокладка маршрута Мгновенный расчет и построение маршрута любой длины и сложности.

Неограниченное количество точек при построении маршрута Удобное планирование маршрута с неограниченным количеством пунктов следования.

Настраиваемый интерфейс Возможность адаптировать интерфейс программы и изменять режим отображения карты под собственные нужды.

Поддержка мультитач Быстрый доступ к функциям масштабирования и поворота карты при помощи мультисенсорного ввода.

 

Навигационная карта NAVITEL® отличается высоким уровнем детализации. Карта содержит актуальные данные об инфраструктуре городов и населенных пунктов с удобным поиском – по адресу, ближайшим объектам, координатам и другим параметрам.

В дорожную сеть подробных карт для построения оптимального маршрута включены все улицы и дороги с учетом направленности движения и транспортных развязок.

На карте NAVITEL® представлена расширенная база объектов POI (заправки, банкоматы, рестораны и т.д.), а также содержится информация о расположении стационарных дорожных радаров и камерах контроля скорости.

Полезные ссылки: — Руководство пользователя Навител Навигатор 9 — Лицензионное соглашение Навител Навигатор — Картографическое покрытие

Требования к системе

Android: 4.x и выше Свободная оперативная память при запуске: не менее 50 Мб. Размер свободного места, необходимый для установки программы из Google Play, зависит от технических характеристик устройства.

Windows Phone 8.1, Windows 10 mobile Поддерживаемый интерфейс: сенсорный. Поддерживаемые разрешения: 800×480 (WVGA) и больше. Свободная оперативная память при запуске: не менее 50 Мб. Свободное место для установки программы: 50 Мб

Информация по установке

Для установки программы следуйте инструкции на сайте разработчика.

Отзывы о товаре Навител Навигатор. Бенилюкс (Бельгия/Нидерланды/Люксембург) [NNBenel] (электронный ключ)




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Характеристики
Бренд
NAVITEL
Тип товара
Навигационные программы
Описание

Описание

«Навител Навигатор» — уникальная и точная система навигации для мобильных устройств, снабжённых ГЛОНАСС/GPS-приёмником, со специальным комплектом карт.

Основные возможности «Навител Навигатор»:

Навител.Пробки Информация о пробках на дорогах в режиме реального времени по всей территории карт.

Навител.Друзья Обмен сообщениями, наблюдение за местоположением друзей и прокладка маршрута для встречи с ними.

Навител.Погода Информация о погоде в любой точке мира на три дня вперед.

Динамические POI Цены на топливо, расписание киносеансов и другая полезная информация.

Навител.События ДТП, дорожные работы, камеры слежения за скоростью и другие происшествия, отмеченные на карте пользователями программы.

Предупреждения SpeedCam Информация о радарах, камерах видеофиксации и «лежачих полицейских».

3D-Картография Трехмерные карты с поддержкой текстур и высотности зданий.

3D-развязки Отображение многоуровневых транспортных развязок в 3D-режиме.

Полосность дорог Расчет маршрута с учетом многополосного движения и визуальные подсказки при движении по маршруту.

Мультиязычность Многоязыковая поддержка интерфейса и голосовых подсказок.

Голосовые подсказки по маршруту Голосовое сопровождение по маршруту, уведомления об уровне заряда аккумулятора и соединении со спутниками.

Бортовой компьютер Более 100 различных датчиков: время, скорость, погодные условия и другие параметры.

Покупки из меню программы Покупка новых пакетов карт и обновление уже приобретенных из меню «Мой Навител».

Быстрая прокладка маршрута Мгновенный расчет и построение маршрута любой длины и сложности.

Неограниченное количество точек при построении маршрута Удобное планирование маршрута с неограниченным количеством пунктов следования.

Настраиваемый интерфейс Возможность адаптировать интерфейс программы и изменять режим отображения карты под собственные нужды.

Поддержка мультитач Быстрый доступ к функциям масштабирования и поворота карты при помощи мультисенсорного ввода.

 

Навигационная карта NAVITEL® отличается высоким уровнем детализации. Карта содержит актуальные данные об инфраструктуре городов и населенных пунктов с удобным поиском – по адресу, ближайшим объектам, координатам и другим параметрам.

В дорожную сеть подробных карт для построения оптимального маршрута включены все улицы и дороги с учетом направленности движения и транспортных развязок.

На карте NAVITEL® представлена расширенная база объектов POI (заправки, банкоматы, рестораны и т.д.), а также содержится информация о расположении стационарных дорожных радаров и камерах контроля скорости.

Полезные ссылки: — Руководство пользователя Навител Навигатор 9 — Лицензионное соглашение Навител Навигатор — Картографическое покрытие

Требования к системе

Android: 4.x и выше Свободная оперативная память при запуске: не менее 50 Мб. Размер свободного места, необходимый для установки программы из Google Play, зависит от технических характеристик устройства.

Windows Phone 8.1, Windows 10 mobile Поддерживаемый интерфейс: сенсорный. Поддерживаемые разрешения: 800×480 (WVGA) и больше. Свободная оперативная память при запуске: не менее 50 Мб. Свободное место для установки программы: 50 Мб

Информация по установке

Для установки программы следуйте инструкции на сайте разработчика.

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