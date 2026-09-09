Описание товара Hetman Word Recovery. Домашняя версия RU-HWR2.3-HE (электронный ключ)

Описание

Программа восстанавливает документы популярных пакетов Microsoft Office, Open Office, а также файлы Adobe PDF, текстовые файлы настроек и т.д. Hetman Word Recovery возвращает файлы с любых носителей информации c файловой системой FAT и NTFS.

Интерфейс программы выполнен в качестве пошагового мастера. Найти и восстановить удаленные документы так же просто, как установить программу. Утилита проводит контроль «целостности» каждого документа, что гарантирует восстановление в том виде, в котором программа его отображает после анализа.

Программа вернет документы, утерянные после очистки компьютера или «Корзины», случайного удаления файла, форматирования или удаления диска, повреждения документа или устройства вирусом, системным сбоем, перепадом или отключением питания.

Возможности программы для восстановления Word

Программа направлена на восстановление удаленных документов и возвращение данных поврежденных *.doc файлов после любого инцидента, связанного с утерей информации.

Восстановление файлов документов

Утилита разработана для восстановления документов из пакетов Microsoft Office (поддерживаются версии 97, 2000, XP, 2003, 2007, 2010, 2013). Поддерживаются следующие форматы файлов:

DOC - Microsoft Word 97-2003 Document;

DOCX - Microsoft Word Document;

DOT - Document Template;

Hetman Word Recovery восстанавливает файлы в OpenDocumet Format, которые используются в пакетах Open, Libre и Star Office (программа Writer). Поддерживаются следующие форматы файлов:

ODT - OpenDocument Text Document;

Дополнительно программа поддерживает следующие форматы файлов:

PDF - Adobe Portable Document Format;

PDB - Document File;

RTF - Rich Text Format File;

WPD - WordPerfect Document;

WRI - Windows Write Document;

Поддержка всех типов накопителей

Продукт поддерживает все типы накопителей, включая жёсткие диски, твердотельные накопители (SSD, карты памяти, USB-накопители), внешние устройства хранения информации и RAID-системы. Поддерживаются все версии файловых систем FAT (VFAT / FAT16 / FAT32 / exFAT) и NTFS. На дисках NTFS поддерживается восстановление сжатых и зашифрованных файлов, а также альтернативных потоков. Восстановление с массивов RAID поддерживается только с работоспособных массивов.

«Контентный анализ» и поиск по «сигнатурам»

Для восстановления документов с отформатированных и сбойных дисков Hetman Office Recovery использует специальную технологию «Контентного анализа». Данный алгоритм считывает информацию непосредственно с поверхности диска. Данные анализируются с целью поиска известных последовательностей бит («сигнатур»), с помощью которых можно определить тип файла. К примеру, документы в форматах DOC и DOCX идентифицируются последовательностями «D0 CF» и «50 4B» соответственно. После обнаружения нужной последовательности, программа проводит ряд дополнительных анализов, чтобы убедиться, что найден именно файл необходимого типа. Анализом заголовка файла определяется его длина. Таким образом, становится возможным восстановление информации с дисков с отсутствующей или сильно повреждённой файловой системой.

Hetman Office Recovery – одна из немногих программ, гарантирующих успешное восстановление всех найденных файлов. Секрет прост: в отличие от прочих подобных продуктов, программа проводит анализ целостности документа ещё до того, как он будет добавлен в список. В случае, если документ не проходит проверки, он просто не будет добавлен. Такой подход сильно упрощает жизнь пользователя, позволяя экономить время на просмотре сотен и тысяч «битых» файлов в поисках нескольких десятков работоспособных.

Простота использования

Сделать технически совершенный продукт недостаточно для того, чтобы им захотели пользоваться. Все продукты нашей компании обладают одним общим свойством: пользоваться ими легко и приятно. Восстановление данных организовано с помощью простого и понятного мастера, разбивающего процесс на несколько несложных шагов. С помощью «Мастера восстановления» всего за несколько шагов можно восстановить документы в самых тяжёлых случаях.

Пошаговый мастер

Вы, наверняка, устанавливали программы на ваш компьютер. Работа с программой мало отличается от процесса установки. «Мастер восстановления» задаст несколько простых вопросов:

На каком диске находятся документы, которые нужно восстановить?

Куда вы хотели бы сохранить восстановленные файлы?

Важнее скорость или тщательность работы?

Получив ответы на эти вопросы, утилита начнёт сканирование диска в полностью автоматическом режиме, формируя список документов, доступных для восстановления.

Галерея документов и предварительный просмотр

Одним из отличий программы от продуктов конкурентов является способ отображения найденных документов. Найденные на диске файлы отображаются в виде галереи, состоящей из уменьшенных изображений содержимого документов. Такой подход позволяет быстро найти нужный файл. Кликните по любому значку документа и в том же окне вы увидите изображение покрупнее. Двойной щелчок откроет окно просмотра на полный экран. Предварительный просмотр документов использует встроенные в программу библиотеки и не нуждается в библиотеках Microsoft или Open Office.

Поиск и фильтрация

Программа использует два режима поиска и фильтрации документов. Вы можете задать нужные критерии поиска непосредственно перед сканированием. В этом случае программа добавит в список только те документы, которые отвечают заданному критерию (дата и время создания или последнего редактирования, размер, имя и расширение файла). Другой способ – просто ввести несколько символов в поисковое окно уже после того, как формирование списка закончится. В этом случае вы сможете получить доступ как ко всем документам, так и к тем, которые отвечают заданному критерию поиска.

Сохранение файлов

При восстановлении документов вам потребуется много свободного дискового пространства, причём диск, на который вы планируете сохранять восстановленные файлы, ни в коем случае не должен совпадать с тем, с которого вы их восстанавливаете. В противном случае можно случайно перезаписать содержимое удалённых файлов.

Hetman Office Recovery предлагает несколько способов сохранения данных. Вы можете указать любой жёсткий диск, внешний накопитель или карту памяти. Многие пользователи предпочитают записывать данные на оптические носители. Для этого предусмотрен режим записи на CD или DVD, а также режим, в котором будут созданы ISO-образы. Наконец, вы можете выбрать режим, в котором восстановленные файлы будут скопированы на сервер по протоколу FTP.

Требования к системе

Минимальные системные требования

Intel-совместимая платформа под Microsoft Windows 10 / 8 / 7 / 2008 Server / Vista / XP / 2003 / 2000 / NT.

64 МБ ОЗУ.

Достаточное дисковое пространство для восстановления файлов.

Права администратора системы.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив: скачать

Инструкция по инсталляции и активации программ для восстановления данных от компании Hetman Software.

Инсталляция программ

Программы Hetman Software устанавливаются стандартным способом, с помощью встроенного установщика Microsoft Windows.

Для этого необходимо скачать установочный файл с сайта компании (http://hetmanrecovery.com/) и запустить его двойным кликом мышки. Далее просто следовать рекомендациям мастера и нажимать кнопку «Далее».

Не рекомендуется установка программы на носитель информации с которого планируется осуществление восстанновления данных, так как это может привести к их затиранию и полной утере.

Активация программ

Программы компании Hetman Software активируются с помощью регистрационных данных (регистрационный ключ).

Регистрационный ключ можно внести в специальном окне программы двумя способами: