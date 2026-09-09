Описание товара Hetman Uneraser. Офисная версия [RU-HU3.8-OE] (электронный ключ)

Описание

Программа восстанавливает файлы, удаленные с жестких дисков персональных компьютеров и ноутбуков, карт памяти SD, MicroSD, Compact Flash, USB-флеш-дисков и т.д. Утилита вернет случайно удаленные с Shift + Del или утерянные после очистки «Корзины» данные.

Интерфейс Hetman Uneraser напоминает окно «Мой компьютер» на русском языке, в котором отображается список существующих и удаленных файлов и папок. Для восстановления достаточно выбрать обьект и нажать кнопку «Восстановить». Это так же просто, как открыть документ в «Проводнике».

Возможности программы

Соотношение списка возможностей и цены программы от Hetman Software делают ее лучшим предложением на рынке программного обеспечения по восстановлению информации.

Поддерживает любые форматы

Программа восстанавливает удаленные файлы любых форматов:

Бинарные («двоичные») настройки;

Ключи Web Money;

Текстовые документы: DOC, DOCX, RTF, PDF, и т.д.;

Электронные таблицы: XLS, XLSX, и т.д.;

Презентации: PPT, PPTX и т.д.;

Исходные коды: PAS, C, H, PHP, HTML и т.д.;

Векторные и растровые изображения: JPEG, PSD и т.д.;

Сжатые архивы: ZIP, RAR и т.д.;

Виртуальные образы дисков;

Видео и аудио файлы: AVI, DAT, MKV, MPG, VOB, MP3 и т.д.

Поддерживает любые устройства

Жесткие диски

Hetman Uneraser восстанавливает удаленные файлы с жестких и внешних USB-дисков компьютеров и ноутбуков, независимо от модели и производителя носителя информации.

Карты памяти

Инструмент работает с картами памяти (SD, MicroSD, SDHC, Compact Flash, Memory Stick и т.д.), используемыми в Mp3-плеерах, планшетах, фотокамерах, мобильных телефонах, смартфонах, видео регистраторах, навигаторах.

USB-флеш-диск

Утилита поддерживает USB-флеш-накопители информации различных производителей (A-Data, Corsair, Goodram, HP, Kingston, LaCie, PhotoFast, PNY, SanDisk, Silicon Power, TDK, Team, Toshiba, Transcend, Verbatim и т.д.).

Проста в использовании

Утилита полностью русифицирована и содержит подробный файл помощи, который ответит на любой вопрос. Нами реализован пошаговый «Мастер восстановления файлов». Отвечая на простые вопросы мастера, вы с легкостью найдете и сохраните утерянное. Вся трудоёмкость и сложность процесса восстановления данных умело скрыта от пользователя. Hetman Uneraser - простая в использовании и одновременно мощная программа для восстановления удаленных файлов!

Предоставляет предварительный просмотр

Программа отображает содержимое найденных для восстановления графических файлов, документов, электронных таблиц, проигрывает мультимедиа файлы, отображает структуру сжатых архивов, показывает информацию об исполняемых файлах. HEX-редактор, позволяет просмотреть содержимое файла в шестнадцатеричном формате, а также определить, в каких секторах и файловых записях лежит информация о файле.

Использует комбинированный алгоритм

Мы используем два принципиально разных подхода при поиске удаленных файлов. Быстрый анализ использует данные, хранящиеся в файловых таблицах FAT и NTFS. Преимуществом быстрого анализа является полное восстановление такой служебной информации о файле, как имя, даты создания и редактирования, файловые атрибуты. Утилита сохраняет оригинальную структуру дерева каталогов. Этот подход с легкостью восстановит файлы, утерянные после вирусной атаки, очистки «Корзины» Windows, случайного удаления файлов с использованием сочетания клавиш «Shift» + «Delete».

После форматирования или удаления логических разделов информация файловых таблиц FAT и NTFS удаляется. Специально для этого случая разработан режим «Глубокого анализа». Программа последовательно анализирует содержимое винчестера, обнаруживает определённую последовательность байт (к примеру, «FF D8» для файла JPEG), которая обозначает начало файла, и считывает его содержимое. Программа знает сотни различных сигнатур файлов и позволяет эффективно восстановить файлы после удаления или форматирования логического раздела.

Безопасна в работе

Во время поиска и восстановления файлов программа работает с носителем информации в режиме «Только чтение». Такой подход обезопасит ваши данные от случайной перезаписи. Специально для работы с поврежденными дисками программа поддерживает создание и дальнейшее восстановление информации с виртуального образа. Данная функция уменьшает количество операций чтения с битого диска, что в разы увеличивает шанс восстановления файлов в полном объеме.

Надежно сохраняет файлы

В процессе восстановления данных пользователи часто сталкиваются с острой нехваткой свободного места на жестком диске. Утилита позволяет сохранить файлы в папку на любой жесткий диск, карту памяти или любое другое устройство, подключенное к системе пользователя.

Вы можете создать виртуальный ISO-образ или записать CD- / DVD-диск с восстановленными файлами. Системные администраторы больших компьютерных систем по достоинству оценят функцию сохранения файлов на удаленный сервер по FTP-протоколу.

Поддерживает FAT, NTFS в любой версии Windows

Hetman Uneraser восстанавливает информацию с обычных, сжатых или зашифрованных разделов NTFS (версии 3, 4, 5) и разделов под управлением FAT (версии VFAT, FAT 12 / 16 / 32). Программа совместима со всеми популярными 32- и 64-битными операционными системами Windows: XP, Server 2003, Vista, Server 2008, Seven, Eight, Ten. Для запуска программы необходимо обладать правами администратора компьютера.

Требования к системе

Минимальные системные требования

Intel-совместимая платформа под Microsoft Windows 10 / 8 / 7 / 2008 Server / Vista / XP / 2003 / 2000 / NT.

64 МБ ОЗУ.

Достаточное дисковое пространство для восстановления файлов.

Права администратора системы.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив: скачать

Инструкция по инсталляции и активации программ для восстановления данных от компании Hetman Software.

Инсталляция программ

Программы Hetman Software устанавливаются стандартным способом, с помощью встроенного установщика Microsoft Windows.

Для этого необходимо скачать установочный файл с сайта компании (http://hetmanrecovery.com/) и запустить его двойным кликом мышки. Далее просто следовать рекомендациям мастера и нажимать кнопку «Далее».

Не рекомендуется установка программы на носитель информации с которого планируется осуществление восстанновления данных, так как это может привести к их затиранию и полной утере.

Активация программ

Программы компании Hetman Software активируются с помощью регистрационных данных (регистрационный ключ).

Регистрационный ключ можно внести в специальном окне программы двумя способами:

После сканирования носителя информации с целью поиска и восстановления утерянных данных и перехода к меню их восстановления, программа сама предложит ввести регистрационные данные.

Выбрав специальное меню программы «Регистрация».