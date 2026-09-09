Hetman Office Recovery. Офисная версия RU-HOR2.3-OE (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Hetman Office Recovery. Офисная версия RU-HOR2.3-OE (электронный ключ)
Описание
Hetman Office Recovery поможет восстановить важные документы как с работоспособных, так и c повреждённых накопителей. В программе использован ряд алгоритмов, позволяющих восстанавливать документы с отформатированных и заново разбитых на разделы дисков, устройств с повреждениями файловой системы и загрузочной области. Доступен специальный режим для работы с изношенными и нестабильно работающими накопителями.
При всей технической сложности алгоритмов, применяемых в утилите, использовать ее сможет каждый. Для полного восстановления документов достаточно указать тип сканирования и устройство, на котором хранятся восстанавливаемые файлы. Всё остальное программа проделает в автоматическом режиме. Вам останется лишь выбрать нужные файлы и указать устройство, на которое они будут сохранены.
Возможности
Продукт Hetman Software может быть использован как в простых, так и в самых сложных случаях. Простое удаление файлов, форматирование дисков, нестабильная работа устройства хранения информации, сбой RAID-массива – программа решит все эти проблемы.
Восстановление документов и электронных таблиц
Hetman Office Recovery восстанавливает документы и электронные таблицы в форматах Microsoft Office 97, 2000, XP, 2003, 2007, 2010 и 2013, а также в формате OpenOffice. Поддерживаются следующие типы файлов:
- DOC - Microsoft Word 97-2003 Document;
- DOCX - Microsoft Word Document;
- DOT - Document Template;
- XLS - Microsoft Excel 97-2003 Spreadsheet;
- XLSX – Microsoft Excel Spreadsheet;
Кроме документов Microsoft Word и Excel, программа восстанавливает документы в формате OpenDocumet, использующемся в пакетах Open Office, Libre и Star Office. Поддерживаются следующие форматы:
- ODT - OpenDocument Text Document;
- ODS - OpenDocument Spreadsheet;
Утилита поддерживает следующие типы файлов:
- PDF - Adobe Portable Document Format;
- PDB - Document File;
- RTF - Rich Text Format File;
- WPD - WordPerfect Document;
- WRI - Windows Write Document;
Поддержка всех типов накопителей
Продукт поддерживает все типы накопителей, включая жёсткие диски, твердотельные накопители (SSD, карты памяти, USB-накопители), внешние устройства хранения информации и RAID-системы. Поддерживаются все версии файловых систем FAT (VFAT / FAT16 / FAT32 / exFAT) и NTFS. На дисках NTFS поддерживается восстановление сжатых и зашифрованных файлов, а также альтернативных потоков. Восстановление с массивов RAID поддерживается только с работоспособных массивов.
«Контентный анализ» и поиск по «сигнатурам»
Для восстановления документов с отформатированных и сбойных дисков Hetman Office Recovery использует специальную технологию «Контентного анализа». Данный алгоритм считывает информацию непосредственно с поверхности диска. Данные анализируются с целью поиска известных последовательностей бит («сигнатур»), с помощью которых можно определить тип файла. К примеру, документы в форматах DOC и DOCX идентифицируются последовательностями «D0 CF» и «50 4B» соответственно. После обнаружения нужной последовательности, программа проводит ряд дополнительных анализов, чтобы убедиться, что найден именно файл необходимого типа. Анализом заголовка файла определяется его длина. Таким образом, становится возможным восстановление информации с дисков с отсутствующей или сильно повреждённой файловой системой.
Hetman Office Recovery – одна из немногих программ, гарантирующих успешное восстановление всех найденных файлов. Секрет прост: в отличие от прочих подобных продуктов, программа проводит анализ целостности документа ещё до того, как он будет добавлен в список. В случае, если документ не проходит проверки, он просто не будет добавлен. Такой подход сильно упрощает жизнь пользователя, позволяя экономить время на просмотре сотен и тысяч «битых» файлов в поисках нескольких десятков работоспособных.
Простота использования
Сделать технически совершенный продукт недостаточно для того, чтобы им захотели пользоваться. Все продукты нашей компании обладают одним общим свойством: пользоваться ими легко и приятно. Восстановление данных организовано с помощью простого и понятного мастера, разбивающего процесс на несколько несложных шагов. С помощью «Мастера восстановления» всего за несколько шагов можно восстановить документы в самых тяжёлых случаях.
Пошаговый мастер
Вы, наверняка, устанавливали программы на ваш компьютер. Работа с программой мало отличается от процесса установки. «Мастер восстановления» задаст несколько простых вопросов:
- На каком диске находятся документы, которые нужно восстановить?
- Куда вы хотели бы сохранить восстановленные файлы?
- Важнее скорость или тщательность работы?
Получив ответы на эти вопросы, утилита начнёт сканирование диска в полностью автоматическом режиме, формируя список документов, доступных для восстановления.
Галерея документов и предварительный просмотр
Одним из отличий программы от продуктов конкурентов является способ отображения найденных документов. Найденные на диске файлы отображаются в виде галереи, состоящей из уменьшенных изображений содержимого документов. Такой подход позволяет быстро найти нужный файл. Кликните по любому значку документа и в том же окне вы увидите изображение покрупнее. Двойной щелчок откроет окно просмотра на полный экран. Предварительный просмотр документов использует встроенные в программу библиотеки и не нуждается в библиотеках Microsoft или Open Office.
Поиск и фильтрация
Программа использует два режима поиска и фильтрации документов. Вы можете задать нужные критерии поиска непосредственно перед сканированием. В этом случае программа добавит в список только те документы, которые отвечают заданному критерию (дата и время создания или последнего редактирования, размер, имя и расширение файла). Другой способ – просто ввести несколько символов в поисковое окно уже после того, как формирование списка закончится. В этом случае вы сможете получить доступ как ко всем документам, так и к тем, которые отвечают заданному критерию поиска.
Требования к системе
Минимальные системные требования
- Intel-совместимая платформа под Microsoft Windows 10 / 8 / 7 / 2008 Server / Vista / XP / 2003 / 2000 / NT.
- 64 МБ ОЗУ.
- Достаточное дисковое пространство для восстановления файлов.
- Права администратора системы.
Информация по установке
Ссылка на дистрибутив: скачать
Инструкция по инсталляции и активации программ для восстановления данных от компании Hetman Software.
Инсталляция программ
Программы Hetman Software устанавливаются стандартным способом, с помощью встроенного установщика Microsoft Windows.
Для этого необходимо скачать установочный файл с сайта компании (http://hetmanrecovery.com/) и запустить его двойным кликом мышки. Далее просто следовать рекомендациям мастера и нажимать кнопку «Далее».
Не рекомендуется установка программы на носитель информации с которого планируется осуществление восстанновления данных, так как это может привести к их затиранию и полной утере.
Активация программ
Программы компании Hetman Software активируются с помощью регистрационных данных (регистрационный ключ).
Регистрационный ключ можно внести в специальном окне программы двумя способами:
- После сканирования носителя информации с целью поиска и восстановления утерянных данных и перехода к меню их восстановления, программа сама предложит ввести регистрационные данные.
- Выбрав специальное меню программы «Регистрация».
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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Описание
Hetman Office Recovery поможет восстановить важные документы как с работоспособных, так и c повреждённых накопителей. В программе использован ряд алгоритмов, позволяющих восстанавливать документы с отформатированных и заново разбитых на разделы дисков, устройств с повреждениями файловой системы и загрузочной области. Доступен специальный режим для работы с изношенными и нестабильно работающими накопителями.
При всей технической сложности алгоритмов, применяемых в утилите, использовать ее сможет каждый. Для полного восстановления документов достаточно указать тип сканирования и устройство, на котором хранятся восстанавливаемые файлы. Всё остальное программа проделает в автоматическом режиме. Вам останется лишь выбрать нужные файлы и указать устройство, на которое они будут сохранены.
Возможности
Продукт Hetman Software может быть использован как в простых, так и в самых сложных случаях. Простое удаление файлов, форматирование дисков, нестабильная работа устройства хранения информации, сбой RAID-массива – программа решит все эти проблемы.
Восстановление документов и электронных таблиц
Hetman Office Recovery восстанавливает документы и электронные таблицы в форматах Microsoft Office 97, 2000, XP, 2003, 2007, 2010 и 2013, а также в формате OpenOffice. Поддерживаются следующие типы файлов:
- DOC - Microsoft Word 97-2003 Document;
- DOCX - Microsoft Word Document;
- DOT - Document Template;
- XLS - Microsoft Excel 97-2003 Spreadsheet;
- XLSX – Microsoft Excel Spreadsheet;
Кроме документов Microsoft Word и Excel, программа восстанавливает документы в формате OpenDocumet, использующемся в пакетах Open Office, Libre и Star Office. Поддерживаются следующие форматы:
- ODT - OpenDocument Text Document;
- ODS - OpenDocument Spreadsheet;
Утилита поддерживает следующие типы файлов:
- PDF - Adobe Portable Document Format;
- PDB - Document File;
- RTF - Rich Text Format File;
- WPD - WordPerfect Document;
- WRI - Windows Write Document;
Поддержка всех типов накопителей
Продукт поддерживает все типы накопителей, включая жёсткие диски, твердотельные накопители (SSD, карты памяти, USB-накопители), внешние устройства хранения информации и RAID-системы. Поддерживаются все версии файловых систем FAT (VFAT / FAT16 / FAT32 / exFAT) и NTFS. На дисках NTFS поддерживается восстановление сжатых и зашифрованных файлов, а также альтернативных потоков. Восстановление с массивов RAID поддерживается только с работоспособных массивов.
«Контентный анализ» и поиск по «сигнатурам»
Для восстановления документов с отформатированных и сбойных дисков Hetman Office Recovery использует специальную технологию «Контентного анализа». Данный алгоритм считывает информацию непосредственно с поверхности диска. Данные анализируются с целью поиска известных последовательностей бит («сигнатур»), с помощью которых можно определить тип файла. К примеру, документы в форматах DOC и DOCX идентифицируются последовательностями «D0 CF» и «50 4B» соответственно. После обнаружения нужной последовательности, программа проводит ряд дополнительных анализов, чтобы убедиться, что найден именно файл необходимого типа. Анализом заголовка файла определяется его длина. Таким образом, становится возможным восстановление информации с дисков с отсутствующей или сильно повреждённой файловой системой.
Hetman Office Recovery – одна из немногих программ, гарантирующих успешное восстановление всех найденных файлов. Секрет прост: в отличие от прочих подобных продуктов, программа проводит анализ целостности документа ещё до того, как он будет добавлен в список. В случае, если документ не проходит проверки, он просто не будет добавлен. Такой подход сильно упрощает жизнь пользователя, позволяя экономить время на просмотре сотен и тысяч «битых» файлов в поисках нескольких десятков работоспособных.
Простота использования
Сделать технически совершенный продукт недостаточно для того, чтобы им захотели пользоваться. Все продукты нашей компании обладают одним общим свойством: пользоваться ими легко и приятно. Восстановление данных организовано с помощью простого и понятного мастера, разбивающего процесс на несколько несложных шагов. С помощью «Мастера восстановления» всего за несколько шагов можно восстановить документы в самых тяжёлых случаях.
Пошаговый мастер
Вы, наверняка, устанавливали программы на ваш компьютер. Работа с программой мало отличается от процесса установки. «Мастер восстановления» задаст несколько простых вопросов:
- На каком диске находятся документы, которые нужно восстановить?
- Куда вы хотели бы сохранить восстановленные файлы?
- Важнее скорость или тщательность работы?
Получив ответы на эти вопросы, утилита начнёт сканирование диска в полностью автоматическом режиме, формируя список документов, доступных для восстановления.
Галерея документов и предварительный просмотр
Одним из отличий программы от продуктов конкурентов является способ отображения найденных документов. Найденные на диске файлы отображаются в виде галереи, состоящей из уменьшенных изображений содержимого документов. Такой подход позволяет быстро найти нужный файл. Кликните по любому значку документа и в том же окне вы увидите изображение покрупнее. Двойной щелчок откроет окно просмотра на полный экран. Предварительный просмотр документов использует встроенные в программу библиотеки и не нуждается в библиотеках Microsoft или Open Office.
Поиск и фильтрация
Программа использует два режима поиска и фильтрации документов. Вы можете задать нужные критерии поиска непосредственно перед сканированием. В этом случае программа добавит в список только те документы, которые отвечают заданному критерию (дата и время создания или последнего редактирования, размер, имя и расширение файла). Другой способ – просто ввести несколько символов в поисковое окно уже после того, как формирование списка закончится. В этом случае вы сможете получить доступ как ко всем документам, так и к тем, которые отвечают заданному критерию поиска.
Требования к системе
Минимальные системные требования
- Intel-совместимая платформа под Microsoft Windows 10 / 8 / 7 / 2008 Server / Vista / XP / 2003 / 2000 / NT.
- 64 МБ ОЗУ.
- Достаточное дисковое пространство для восстановления файлов.
- Права администратора системы.
Информация по установке
Ссылка на дистрибутив: скачать
Инструкция по инсталляции и активации программ для восстановления данных от компании Hetman Software.
Инсталляция программ
Программы Hetman Software устанавливаются стандартным способом, с помощью встроенного установщика Microsoft Windows.
Для этого необходимо скачать установочный файл с сайта компании (http://hetmanrecovery.com/) и запустить его двойным кликом мышки. Далее просто следовать рекомендациям мастера и нажимать кнопку «Далее».
Не рекомендуется установка программы на носитель информации с которого планируется осуществление восстанновления данных, так как это может привести к их затиранию и полной утере.
Активация программ
Программы компании Hetman Software активируются с помощью регистрационных данных (регистрационный ключ).
Регистрационный ключ можно внести в специальном окне программы двумя способами:
- После сканирования носителя информации с целью поиска и восстановления утерянных данных и перехода к меню их восстановления, программа сама предложит ввести регистрационные данные.
- Выбрав специальное меню программы «Регистрация».
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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