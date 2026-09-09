Описание товара Hetman NTFS Recovery. Офисная версия [RU-HNR2.5-OE] (электронный ключ)

Описание

Hetman NTFS Recovery вернет информацию с рабочих, «битых» или поврежденных жестких дисков, восстановит данные, утерянные после форматирования, удаления или пересоздания логических разделов NTFS, восстановит случайно удаленные файлы («Shift» + «Delete»).

Утилита комплексно анализирует содержимое жесткого диска в поиске следов удаленных с NTFS-раздела файлов. Программа позволяет просмотреть содержимое удаленных файлов. Пользовательский интерфейс, реализованный в стиле окна «Проводника» Windows, делает программу доступной для любого пользователя.

Возможности программы для восстановления NTFS

Используемый инновационный алгоритм, реализованный в утилите Hetman Software, отвечает наивысшим стандартам качества и безопасности восстановления информации как с рабочих, так и с поврежденных устройств.

Файлы

Восстанавливая файлы текстовых документов DOC, DOCX, RTF, PDF,…, электронных таблиц XLS, XLSX,…, презентаций PPT, PPTX,…, сжатых архивов ZIP, RAR,…, цифровых изображений JPEG, PSD,…, видео и аудио материалы в AVI, DAT, MKV, MPG, VOB, MP3, … форматах, утилита предлагает комплексное решение для любых форматов данных. Почтовые сообщения, базы данных, бинарные и исполняемые EXE файлы, исходные коды программ, виртуальные образы дисков – это далеко не полный список файлов, поддерживаемых программой.

Восстановление разделов NTFS с любых устройств

Жесткие диски

Hetman NTFS Recovery восстанавливает информацию системных дисков компьютеров и ноутбуков под управлением файловой системы NTFS.

Внешние USB-диски

Программа работает с внешними дисками и любыми другими устройствами (только NTFS), подключенными USB кабелем к компьютеру пользователя.

SSD-диски

Утилита восстанавливает данные с SSD-дисков, утерянные после форматирования, системного сбоя или удаления файлов (с отключенной функцией TRIM).

Восстановление NTFS в пошаговом режиме

Пошаговый мастер, реализованный в программе, позволяет пользователям производить все действия просто, безошибочно и понятно. Процесс восстановления информации занимает три простых шага. Пользовательский интерфейс, реализованный в стиле окна «Проводника» Windows, русскоязычный файл помощи и интерфейс делают программу доступной для любого пользователя. Утилита находит и отображает удаленные наряду с существующими файлами, отмечая их красным крестиком.

Алгоритмы восстановления данных NTFS

Годы опыта инженеров компании Hetman Software позволили совместить в программе два различных алгоритма восстановления данных. «Побайтово» анализируя весь объем носителя информации, программа находит «сигнатуры» начала и конца различных типов файлов и комбинирует эту информацию с данными, полученными после анализа основной файловой таблицы и ее копии. Такой подход позволяет не только восстанавливать содержимое файлов в полном объеме, но и сохранять структуру дерева каталогов, а также всю служебную информацию (имена файлов, размер на диске, даты создания и редактирования и т.д.). Результат работы программы сопоставим с результатами профессиональных криминалистических лабораторий по восстановлению данных.

Предварительный просмотр и HEX-редактор

Анализируя устройство в поиске удаленных данных, утилита отображает найденные файлы в виде стандартных иконо так, как «Проводник» Windows. Выделяя файл в программе, вы можете просмотреть или прослушать его содержимое, а также ознакомиться со всей служебной информацией (папка хранения, файловые атрибуты, размер файла и т.д.). Встроенный HEX-редактор отображает содержимое файла в шестнадцатеричном формате, а также выводит список и номера секторов, в которых хранится его содержимое. Для логических разделов HEX-редактор выводит информацию о загрузочном секторе и его копии, а также показывает список секторов, в которых хранятся MFT записи.

Безопасность восстановления NTFS

Утилита анализирует диск в режиме «только чтение», ничего не записывая на устройство в процессе восстановления файлов. Профессиональный подход к работе с носителем информации исключает перезапись удаленных файлов новой информацией. Программа поддерживает создание и последующее восстановление данных с виртуального образа устройства. Эта функция значительно увеличивает шансы восстановления информации с битого или сбойного диска.

Сохранение восстановленных файлов

Восстановление информации системного раздела требует большого объема свободного места для сохранения результатов. Хорошо, когда под рукой оказывается внешний USB-диск большого объема. Острая нехватка свободного места обусловлена тем, что сохранять данные необходимо на другой логический диск.

К примеру, если вы удалили файл с диска «C», сохранять его необходимо в папку на диске «D». Утилита позволяет сохранить файлы на любой логический диск (на карте памяти, USB-флеш-диске, жестком или внешнем диске), записать на CD- или DVD-диск, создать ISO-образ или сохранить на сервер по FTP-протоколу.

Требования к системе

Минимальные системные требования

Intel-совместимая платформа под Microsoft Windows 10 / 8 / 7 / 2008 Server / Vista / XP / 2003 / 2000 / NT.

64 МБ ОЗУ.

Достаточное дисковое пространство для восстановления файлов.

Права администратора системы.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив: скачать

Инструкция по инсталляции и активации программ для восстановления данных от компании Hetman Software.

Инсталляция программ

Программы Hetman Software устанавливаются стандартным способом, с помощью встроенного установщика Microsoft Windows.

Для этого необходимо скачать установочный файл с сайта компании (http://hetmanrecovery.com/) и запустить его двойным кликом мышки. Далее просто следовать рекомендациям мастера и нажимать кнопку «Далее».

Не рекомендуется установка программы на носитель информации с которого планируется осуществление восстанновления данных, так как это может привести к их затиранию и полной утере.

Активация программ

Программы компании Hetman Software активируются с помощью регистрационных данных (регистрационный ключ).

Регистрационный ключ можно внести в специальном окне программы двумя способами:

После сканирования носителя информации с целью поиска и восстановления утерянных данных и перехода к меню их восстановления, программа сама предложит ввести регистрационные данные.

Выбрав специальное меню программы «Регистрация».