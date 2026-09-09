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Hetman Internet Spy. Офисная версия [RU-HIS1.0-OE] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Hetman Internet Spy. Офисная версия [RU-HIS1.0-OE] (электронный ключ)

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Hetman Internet Spy. Офисная версия [RU-HIS1.0-OE] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бэкап устройств
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%
5 670 руб.  6 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300085
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Hetman
Тип товара
Бэкап устройств

Описание товара Hetman Internet Spy. Офисная версия [RU-HIS1.0-OE] (электронный ключ)

Описание

Если вы решили удалить историю поиска, просмотров или других действий в Интернете, которые осуществлялись вами когда-либо, то не надейтесь, что она будет удалена навсегда. Историю поиска можно с легкостью прочитать, а при необходимости - восстановить.

Hetman Internet Spy сканирует содержимое как существующих, так и удаленных системных файлов браузера и извлекает историю посещения сайтов, время проведенное в Интернете, сохраненные пароли, адреса и платежную информацию. Программа откроет доступ к поисковым запросам пользователя, работе с онлайн переводчиками, переписке на сайтах знакомств Badoo, Edarling, Mamba, социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Email сообщениям и т.д.

Вы восстановите историю после выполнения «Очистки истории», «Сброса настроек браузера к значениям по умолчанию» или удаления браузера с последующей переустановкой. Использование вкладки в режиме «Инкогнито» в Google Chrome, Яндекс браузере и «Приватный просмотр» в Opera, Mozilla FireFox не скрывает историю посещений сайтов, и вы также получите возможность прочитать её.

Интуитивный интерфейс позволяет применять утилиту как родителями дома для контроля над детьми, так и следователями криминалистами во время работы с цифровыми уликами. Продукт предоставит сведения, даже если история браузера была очищена, данные были удалены или диск отформатирован.

Все полученные данные вы можете сохранить в Excel, HTML или PDF форматах для последующего ознакомления или импорта в другие системы. Мастер построения отчетов поможет выбрать и экспортировать любую нужную информацию.

Требования к системе

Минимальные системные требования

 

  • Intel-совместимая платформа под Microsoft Windows 10 / 8 / 7 / 2008 Server / Vista / XP / 2003 / 2000 / NT.
  • 64 МБ ОЗУ.
  • Достаточное дисковое пространство для восстановления файлов.
  • Права администратора системы.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив: скачать

 

Отзывы о товаре Hetman Internet Spy. Офисная версия [RU-HIS1.0-OE] (электронный ключ)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Hetman
Тип товара
Бэкап устройств
Описание

Описание

Если вы решили удалить историю поиска, просмотров или других действий в Интернете, которые осуществлялись вами когда-либо, то не надейтесь, что она будет удалена навсегда. Историю поиска можно с легкостью прочитать, а при необходимости - восстановить.

Hetman Internet Spy сканирует содержимое как существующих, так и удаленных системных файлов браузера и извлекает историю посещения сайтов, время проведенное в Интернете, сохраненные пароли, адреса и платежную информацию. Программа откроет доступ к поисковым запросам пользователя, работе с онлайн переводчиками, переписке на сайтах знакомств Badoo, Edarling, Mamba, социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Email сообщениям и т.д.

Вы восстановите историю после выполнения «Очистки истории», «Сброса настроек браузера к значениям по умолчанию» или удаления браузера с последующей переустановкой. Использование вкладки в режиме «Инкогнито» в Google Chrome, Яндекс браузере и «Приватный просмотр» в Opera, Mozilla FireFox не скрывает историю посещений сайтов, и вы также получите возможность прочитать её.

Интуитивный интерфейс позволяет применять утилиту как родителями дома для контроля над детьми, так и следователями криминалистами во время работы с цифровыми уликами. Продукт предоставит сведения, даже если история браузера была очищена, данные были удалены или диск отформатирован.

Все полученные данные вы можете сохранить в Excel, HTML или PDF форматах для последующего ознакомления или импорта в другие системы. Мастер построения отчетов поможет выбрать и экспортировать любую нужную информацию.

Требования к системе

Минимальные системные требования

 

  • Intel-совместимая платформа под Microsoft Windows 10 / 8 / 7 / 2008 Server / Vista / XP / 2003 / 2000 / NT.
  • 64 МБ ОЗУ.
  • Достаточное дисковое пространство для восстановления файлов.
  • Права администратора системы.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив: скачать

 

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Отзывы


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