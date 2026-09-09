Описание товара Hetman Excel Recovery. Коммерческая версия [RU-HER2.3-CE] (электронный ключ)

Описание

Hetman Excel Recovery восстановит файлы электронных таблиц не только с исправных, но и с повреждённых носителей информации. Низкоуровневый алгоритм «Контентного анализа» не ограничивается анализом файловой таблицы, а считывает все данные с поверхности диска с целью обнаружения удалённых файлов. Программа восстановит Excel XLS, XLSX файлы с нечитабельных и повреждённых устройств и дисков, которые были отформатированы или заново разбиты на разделы.

Для работы с неисправными и повреждёнными устройствами используется особый алгоритм. Программа создаёт виртуальную копию физического устройства, считывая все данные с ненадёжного носителя в файл образа диска. В ходе работы особое внимание уделяется тому, чтобы минимизировать число передвижений магнитных головок накопителя, что существенно увеличивает шансы на успех в случае сильного физического износа, проблем с электроникой или механикой диска.

Возможности программы для восстановления Excel

Использованная в продукте технология позволяет успешно работать с отформатированными дисками, восстанавливать файлы электронных таблиц с удалённых разделов, изношенных и повреждённых дисков.

Восстановление форматов файлов Excel

Утилита восстанавливает электронные таблицы в форматах Microsoft Excel 97, 2000, XP, 2003, 2007, 2010 и 2013, а также в формате OpenOffice Calc. Поддерживаются следующие типы файлов:

XLS - Microsoft Excel 97-2003 Spreadsheet;

XLSX – Microsoft Excel Spreadsheet;

Помимо электронных таблиц Microsoft Excel, программа восстанавливает электронные таблицы в формате OpenDocumet, использующемся в пакетах Open Office, Libre и Star Office. Поддерживаются следующие форматы электронных таблиц:

ODS - OpenDocument Spreadsheet;

Восстановление таблиц Excel с HDD-, USB-, SSD-дисков и карт памяти

Мы тестировали поддержку всех основных типов накопителей. Тестировались традиционные жёсткие диски и твердотельные накопители, встроенные и внешние устройства хранения информации, подключаемые через порт USB. Продукт работает с дисками, отформатированными файловыми системами FAT (VFAT / FAT16 / FAT32 / exFAT) и NTFS, а также накопителями, на которых совсем нет файловой системы. На дисках, отформатированных NTFS, поддерживается работа со сжатыми, зашифрованными файлами и альтернативными потоками данных.

Качество восстановленных документов

Благодаря удачным решениям, использованным для сканирования дисков и восстановления данных, программа может уверенно гарантировать успешное восстановление всех обнаруженных файлов. Секрет прост: в отличие от продуктов конкурирующих компаний, утилита анализирует содержимое каждого документа ещё до того, как тот будет добавлен в список доступных для восстановления файлов. Таким образом, в список не попадают «битые», испорченные документы, которые невозможно было бы использовать по назначению. Мы гарантируем, что все найденные документы могут быть успешно восстановлены!

Методы поиска удаленных файлов Excel

«Контентный анализ» диска – одна из оригинальных технологий нашей компании. С помощью «Контентного анализа» программа может обнаружить и восстановить файлы, удалённые давно или находящиеся на отформатированном диске. Алгоритм считывает информацию непосредственно с поверхности диска. В процессе работы осуществляется поиск известных последовательностей бит («сигнатур»), с помощью которых программа пытается определить тип файла. К примеру, электронные таблицы в форматах XLS и XLSX идентифицируются последовательностями «D0 CF» и «50 4B» соответственно. Если нужная последовательность была обнаружена, утилита пытается определить длину файла и вычислить его точное местоположение на диске.

Поиск и фильтрация списка восстановленных XLS, XLSX

Для того чтобы найти нужный документ, в Hetman Excel Recovery не нужно просматривать весь список файлов вручную. Программа обладает встроенными функциями поиска и фильтрации данных. Вы можете отфильтровать найденные документы по имени или части имени файла, расширению, дате создания или последнего редактированию, а также по размеру. Ищете документ, удалённый несколько часов назад? Три клика – и перед вами список всех сегодняшних документов!

Восстановление электронных таблиц в пошаговом режиме

Продукт разработан так, чтобы работать с программой смог самый широкий круг пользователей. Удобный пошаговый мастер, предварительный просмотр и автоматическая проверка целостности документов – далеко не полный список достоинств утилиты.

Пошаговый мастер

Пользоваться Hetman Excel Recovery так же просто, как скачать и установить программу. Пошаговый мастер восстановления поможет вам выбрать нужные параметры:

Где хранятся документы?

Требуется высокая скорость или максимальная тщательность работы?

Куда сохранять найденные документы?

Ответив на эти вопросы, вы сможете запустить сканирование диска, которое будет происходить в полностью автоматическом режиме. В качестве вариантов для сохранения найденных документов предлагается запись на отдельный диск или альтернативный носитель, запись на CD или DVD, создание образа в формате ISO, а также передача файлов через сеть по протоколу FTP.

Галерея документов и предварительный просмотр

Результаты сканирования диска будут представлены в виде удобной галереи документов. Каждая найденная электронная таблица отображается в виде уменьшенного изображения, представляющего собой содержимое файла. Один щелчок – и вы увидите увеличенное изображение. Кликнув по значку документа дважды, вы откроете окно просмотра на полный экран.

Требования к системе

Минимальные системные требования

Intel-совместимая платформа под Microsoft Windows 10 / 8 / 7 / 2008 Server / Vista / XP / 2003 / 2000 / NT.

64 МБ ОЗУ.

Достаточное дисковое пространство для восстановления файлов.

Права администратора системы.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив: скачать

Инструкция по инсталляции и активации программ для восстановления данных от компании Hetman Software.

Инсталляция программ

Программы Hetman Software устанавливаются стандартным способом, с помощью встроенного установщика Microsoft Windows.

Для этого необходимо скачать установочный файл с сайта компании (http://hetmanrecovery.com/) и запустить его двойным кликом мышки. Далее просто следовать рекомендациям мастера и нажимать кнопку «Далее».

Не рекомендуется установка программы на носитель информации с которого планируется осуществление восстанновления данных, так как это может привести к их затиранию и полной утере.

Активация программ

Программы компании Hetman Software активируются с помощью регистрационных данных (регистрационный ключ).

Регистрационный ключ можно внести в специальном окне программы двумя способами:

После сканирования носителя информации с целью поиска и восстановления утерянных данных и перехода к меню их восстановления, программа сама предложит ввести регистрационные данные.

Выбрав специальное меню программы «Регистрация».