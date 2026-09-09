Описание товара Handy Backup Server Network + 99 Сетевых агента для ПК + 10 Сетевых агента для Сервера [HBSN99AG10AGS] (электронный ключ)

Описание

Преимущества Handy Backup Server Network Универсальность

С помощью Handy Backup Server Network можно выполнить автоматический бэкап, клонирование, зеркалирование, синхронизацю или восстановления данных любого типа в рамках локальной сети. Все выполняемые операции предельно автоматизированы.

Масштабируемость

Handy Backup Server Network работает в доменах или в сетях смешанной архитектуры, а также в массивах виртуальных машин (резервное копирование Hyper-V, VMware и других) «изнутри». Масштабируемость достигается установкой сетевых агентов на каждый компьютер в сети.

Основные функции Handy Backup Server Network Бэкап данных с серверов и рабочих станций

Handy Backup Server Network может автоматически выбирать, копировать, синхронизировать и восстанавливать данные любых существующих типов, включая бэкап баз данных, сайтов и виртуальных машин, как на центральном компьютере (сервере), так и на других серверах и рабочих станциях.

Поддержка различных систем и архитектур

В Handy Backup Server Network реализована работа под управлением как настольных/рабочих версий Windows (включая Windows 10), так и серверных решений Windows всех выпусков. Сетевые агенты также могут устанавливаться на удалённые машины под управлением Linux.

Централизованная установка и управление задачами

Для работы Handy Backup Server Network возможна удалённая установка сетевых агентов через инструментарий удалённого администрирования сетей Windows и последующее резервное копирование по сети с одной машины.

Свобода выбора сетевых агентов

Для приобретения доступны сетевые агенты двух типов: для обычных ПК и для серверов. Более дешёвый агент для ПК позволяет собирать и синхронизировать пользовательские данные. Второй тип сетевых агентов предназначен для автоматизации работы с серверными приложениями.

Требования к системе

Системные требования

Windows 10

Windows 8

Windows 7

Windows Vista

Windows Home Server

Windows Server 2008

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Программа поддерживает как 32-разрядную, так и 64-разрядную архитектуру Windows, и может выполняться в рамках любого решения ОС, например, под Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Essentials и т.д.

Требования к аппаратной части

Список этих требований скромен:

256 MB оперативной памяти (или больше)

Процессор (ЦПУ) Pentium 300 Mhz и выше

Мышь (рекомендуется)

Сетевой адаптер (рекомендуется)

Внутренняя архитектура программного обеспечения позволяет обеспечить выполнение задач без заметного падения общего быстродействия компьютера.

Дисковое пространство

42 MB для решений, ориентированных на один компьютер (Standard, Professional, Office Expert) и для Панели управления (решение Server Network)

25 MB для Сетевых Агентов

Поддержка файловых систем и таблиц символов

Все компоненты нашего программного обеспечения (ПО) полностью поддерживают Unicode, что позволяет в полной мере использовать локальные настройки и символы национальных алфавитов в работе с ПО. Программа поддерживает также следующие типы файловых систем Windows:

NTFS

ReFS

FAT32/FAT32X

FAT16/FAT16X

При резервном копировании или клонировании образов диска ПО позволяет работать с разделами произвольных файловых систем:

ext2

ext3

ext4

HFS

HFS+

ReiserFS

(и другие)

Поддержка носителей данных

Подключаемые локальные устройства. Резервное копирование данных может производиться на любые встроенные или подключаемые устройства хранения, включая накопители (SSD), устройства с интерфейсами eSATA, USB, FireWire, Flash и другие.

Сетевые устройства. Резервные копии данных могут передаваться по сети на серверы FTP, SFTP, FTPS и WebDAV или сетевые накопители (NAS).

Облачные сервисы. Программное обеспечение позволяет работать с различными облачными сервисами, включая Amazon S3, Google Drive, Box.com, Яндекс.Диск и другие.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив Handy Backup.