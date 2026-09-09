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Handy Backup Server Network + 99 Сетевых агента для ПК + 10 Сетевых агента для Сервера [HBSN99AG10AGS] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Handy Backup Server Network + 99 Сетевых агента для ПК + 10 Сетевых агента для Сервера [HBSN99AG10AGS] (электронный ключ)

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Handy Backup Server Network + 99 Сетевых агента для ПК + 10 Сетевых агента для Сервера [HBSN99AG10AGS] (электронный ключ)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Бэкап устройств
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%
222 610 руб.  271 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300068
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Характеристики

Бренд
Novosoft
Тип товара
Бэкап устройств

Описание товара Handy Backup Server Network + 99 Сетевых агента для ПК + 10 Сетевых агента для Сервера [HBSN99AG10AGS] (электронный ключ)

Описание

Преимущества Handy Backup Server Network

Универсальность

С помощью Handy Backup Server Network можно выполнить автоматический бэкап, клонирование, зеркалирование, синхронизацю или восстановления данных любого типа в рамках локальной сети. Все выполняемые операции предельно автоматизированы.

Масштабируемость

Handy Backup Server Network работает в доменах или в сетях смешанной архитектуры, а также в массивах виртуальных машин (резервное копирование Hyper-V, VMware и других) «изнутри». Масштабируемость достигается установкой сетевых агентов на каждый компьютер в сети.

Основные функции Handy Backup Server Network

Бэкап данных с серверов и рабочих станций

Handy Backup Server Network может автоматически выбирать, копировать, синхронизировать и восстанавливать данные любых существующих типов, включая бэкап баз данных, сайтов и виртуальных машин, как на центральном компьютере (сервере), так и на других серверах и рабочих станциях.

Поддержка различных систем и архитектур

В Handy Backup Server Network реализована работа под управлением как настольных/рабочих версий Windows (включая Windows 10), так и серверных решений Windows всех выпусков. Сетевые агенты также могут устанавливаться на удалённые машины под управлением Linux.

Централизованная установка и управление задачами

Для работы Handy Backup Server Network возможна удалённая установка сетевых агентов через инструментарий удалённого администрирования сетей Windows и последующее резервное копирование по сети с одной машины.

Свобода выбора сетевых агентов

Для приобретения доступны сетевые агенты двух типов: для обычных ПК и для серверов. Более дешёвый агент для ПК позволяет собирать и синхронизировать пользовательские данные. Второй тип сетевых агентов предназначен для автоматизации работы с серверными приложениями.

Требования к системе

Системные требования

  • Windows 10
  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows Home Server
  • Windows Server 2008
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows Server 2016

Программа поддерживает как 32-разрядную, так и 64-разрядную архитектуру Windows, и может выполняться в рамках любого решения ОС, например, под Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Essentials и т.д.

Требования к аппаратной части

Список этих требований скромен:

  • 256 MB оперативной памяти (или больше)
  • Процессор (ЦПУ) Pentium 300 Mhz и выше
  • Мышь (рекомендуется)
  • Сетевой адаптер (рекомендуется)
 

Внутренняя архитектура программного обеспечения позволяет обеспечить выполнение задач без заметного падения общего быстродействия компьютера.

Дисковое пространство

  • 42 MB для решений, ориентированных на один компьютер (Standard, Professional, Office Expert) и для Панели управления (решение Server Network)
  • 25 MB для Сетевых Агентов

Поддержка файловых систем и таблиц символов

Все компоненты нашего программного обеспечения (ПО) полностью поддерживают Unicode, что позволяет в полной мере использовать локальные настройки и символы национальных алфавитов в работе с ПО. Программа поддерживает также следующие типы файловых систем Windows:

  • NTFS
  • ReFS
  • FAT32/FAT32X
  • FAT16/FAT16X
 

При резервном копировании или клонировании образов диска ПО позволяет работать с разделами произвольных файловых систем:

  • ext2
  • ext3
  • ext4
  • HFS
  • HFS+
  • ReiserFS
  • (и другие)

Поддержка носителей данных

  • Подключаемые локальные устройства. Резервное копирование данных может производиться на любые встроенные или подключаемые устройства хранения, включая накопители (SSD), устройства с интерфейсами eSATA, USB, FireWire, Flash и другие.
  • Сетевые устройства. Резервные копии данных могут передаваться по сети на серверы FTP, SFTP, FTPS и WebDAV или сетевые накопители (NAS).
  • Облачные сервисы. Программное обеспечение позволяет работать с различными облачными сервисами, включая Amazon S3, Google Drive, Box.com, Яндекс.Диск и другие.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив Handy Backup.  

Отзывы о товаре Handy Backup Server Network + 99 Сетевых агента для ПК + 10 Сетевых агента для Сервера [HBSN99AG10AGS] (электронный ключ)




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Характеристики
Бренд
Novosoft
Тип товара
Бэкап устройств
Описание

Описание

Преимущества Handy Backup Server Network

Универсальность

С помощью Handy Backup Server Network можно выполнить автоматический бэкап, клонирование, зеркалирование, синхронизацю или восстановления данных любого типа в рамках локальной сети. Все выполняемые операции предельно автоматизированы.

Масштабируемость

Handy Backup Server Network работает в доменах или в сетях смешанной архитектуры, а также в массивах виртуальных машин (резервное копирование Hyper-V, VMware и других) «изнутри». Масштабируемость достигается установкой сетевых агентов на каждый компьютер в сети.

Основные функции Handy Backup Server Network

Бэкап данных с серверов и рабочих станций

Handy Backup Server Network может автоматически выбирать, копировать, синхронизировать и восстанавливать данные любых существующих типов, включая бэкап баз данных, сайтов и виртуальных машин, как на центральном компьютере (сервере), так и на других серверах и рабочих станциях.

Поддержка различных систем и архитектур

В Handy Backup Server Network реализована работа под управлением как настольных/рабочих версий Windows (включая Windows 10), так и серверных решений Windows всех выпусков. Сетевые агенты также могут устанавливаться на удалённые машины под управлением Linux.

Централизованная установка и управление задачами

Для работы Handy Backup Server Network возможна удалённая установка сетевых агентов через инструментарий удалённого администрирования сетей Windows и последующее резервное копирование по сети с одной машины.

Свобода выбора сетевых агентов

Для приобретения доступны сетевые агенты двух типов: для обычных ПК и для серверов. Более дешёвый агент для ПК позволяет собирать и синхронизировать пользовательские данные. Второй тип сетевых агентов предназначен для автоматизации работы с серверными приложениями.

Требования к системе

Системные требования

  • Windows 10
  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows Home Server
  • Windows Server 2008
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows Server 2016

Программа поддерживает как 32-разрядную, так и 64-разрядную архитектуру Windows, и может выполняться в рамках любого решения ОС, например, под Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Essentials и т.д.

Требования к аппаратной части

Список этих требований скромен:

  • 256 MB оперативной памяти (или больше)
  • Процессор (ЦПУ) Pentium 300 Mhz и выше
  • Мышь (рекомендуется)
  • Сетевой адаптер (рекомендуется)
 

Внутренняя архитектура программного обеспечения позволяет обеспечить выполнение задач без заметного падения общего быстродействия компьютера.

Дисковое пространство

  • 42 MB для решений, ориентированных на один компьютер (Standard, Professional, Office Expert) и для Панели управления (решение Server Network)
  • 25 MB для Сетевых Агентов

Поддержка файловых систем и таблиц символов

Все компоненты нашего программного обеспечения (ПО) полностью поддерживают Unicode, что позволяет в полной мере использовать локальные настройки и символы национальных алфавитов в работе с ПО. Программа поддерживает также следующие типы файловых систем Windows:

  • NTFS
  • ReFS
  • FAT32/FAT32X
  • FAT16/FAT16X
 

При резервном копировании или клонировании образов диска ПО позволяет работать с разделами произвольных файловых систем:

  • ext2
  • ext3
  • ext4
  • HFS
  • HFS+
  • ReiserFS
  • (и другие)

Поддержка носителей данных

  • Подключаемые локальные устройства. Резервное копирование данных может производиться на любые встроенные или подключаемые устройства хранения, включая накопители (SSD), устройства с интерфейсами eSATA, USB, FireWire, Flash и другие.
  • Сетевые устройства. Резервные копии данных могут передаваться по сети на серверы FTP, SFTP, FTPS и WebDAV или сетевые накопители (NAS).
  • Облачные сервисы. Программное обеспечение позволяет работать с различными облачными сервисами, включая Amazon S3, Google Drive, Box.com, Яндекс.Диск и другие.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив Handy Backup.  

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Отзывы


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