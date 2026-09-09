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File System Link Business Suite на 15ПК на 1 год [PSG-745-BSU-TL1Y-WS15] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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File System Link Business Suite на 15ПК на 1 год [PSG-745-BSU-TL1Y-WS15] (электронный ключ)

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File System Link Business Suite на 15ПК на 1 год [PSG-745-BSU-TL1Y-WS15] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бэкап устройств
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
24 830 руб.  32 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300055
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Paragon
Тип товара
Бэкап устройств

Описание товара File System Link Business Suite на 15ПК на 1 год [PSG-745-BSU-TL1Y-WS15] (электронный ключ)

Описание

Комплексное решение для гетерогенных IT-систем   Переключаясь между различными инфраструктурами, IT-отдел зачастую сталкивается с трудностями при доступе к файлам из-за несовместимости файловых систем.   Paragon Software решает эту проблему с помощью File System Link Business Suite – пакета драйверов для беспрепятственного обмена данными в корпоративной среде. В состав решения входит драйвер Microsoft NTFS for Mac by Paragon Software и другие инструменты, необходимые для быстрого доступа на чтение и запись к томам NTFS, HFS+ и extFS с рабочих станций Mac или Windows.

Функции

NTFS for Mac by Paragon Software

  • Простой доступ к дискам, отформатированным в NTFS с Mac
  • Высокая скорость передачи данных
  • Поддержка последней версии macOS 10.14 Mojave

HFS+ for Windows by Paragon Software

  • Поддержка дисков GPT и MRB
  • Проверка, монтирование и размонтирование
  • Поддержка последней версии Windows 10

extFS for Mac by Paragon Software

  • Проверка/чтение/запись/форматирование разделов ext2/3/4
  • Ускоренная передача файлов, близкая к скорости внутренней передачи на macOS
  • Совместимость с последней версией macOS 10.14 Mojave

Linux File Systems for Windows by Paragon Software

  • Доступ на чтение и запись к томам ext2, ext3 и ext4
  • Доступ на чтение к томам Btrfs и XFS
  • Поддержка чтения/записи для LVM (Менеджер логических томов)
  • Полная совместимость с Windows 10

APFS for Windows by Paragon Software

  • Чтение и запись файлов на диски HDD, SSD и флэш-носители, отформатированные в APFS
  • Доступ к томам APFS из macOS 10.14 Mojave
 

 

Требования к системе

Данный продукт представляет собой пакет программ, включающий в себя 5 программных решений. Системные требования для каждого решения приводятся отдельно на странице соответствующего продукта.

Список можно найти здесь: https://www.paragon-software.com/ru/business/file-system-link-business-suite/#resources

Информация по установке

Для электронных ключей:

Активация продукта:

  • После получения лицензионного ключа, для получения установочного файла, необходимо пройти регистрацию на сайте https://my.paragon-software.com/#/login. Если вы уже имеете аккаунт, достаточно пройти авторизацию.
  • В личном кабинете необходимо активировать серийный ключ, для этого используйте меню «активация продукта».
  • После ввода серийного номера, лицензия продукта будет доступна к загрузке.
  • Скачайте, запустите установочный файл и следуйте рекомендациям Мастера установки, перезагрузите машину.
  • При установке программы, мастер установки потребует ввод ключа продукта/серийного номера, которые необходимо взять в личном кабинете, либо в письме о покупке продукта.

    • Отзывы о товаре File System Link Business Suite на 15ПК на 1 год [PSG-745-BSU-TL1Y-WS15] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    Paragon
    Тип товара
    Бэкап устройств
    Описание

    Описание

    Комплексное решение для гетерогенных IT-систем   Переключаясь между различными инфраструктурами, IT-отдел зачастую сталкивается с трудностями при доступе к файлам из-за несовместимости файловых систем.   Paragon Software решает эту проблему с помощью File System Link Business Suite – пакета драйверов для беспрепятственного обмена данными в корпоративной среде. В состав решения входит драйвер Microsoft NTFS for Mac by Paragon Software и другие инструменты, необходимые для быстрого доступа на чтение и запись к томам NTFS, HFS+ и extFS с рабочих станций Mac или Windows.

    Функции

    NTFS for Mac by Paragon Software

    • Простой доступ к дискам, отформатированным в NTFS с Mac
    • Высокая скорость передачи данных
    • Поддержка последней версии macOS 10.14 Mojave

    HFS+ for Windows by Paragon Software

    • Поддержка дисков GPT и MRB
    • Проверка, монтирование и размонтирование
    • Поддержка последней версии Windows 10

    extFS for Mac by Paragon Software

    • Проверка/чтение/запись/форматирование разделов ext2/3/4
    • Ускоренная передача файлов, близкая к скорости внутренней передачи на macOS
    • Совместимость с последней версией macOS 10.14 Mojave

    Linux File Systems for Windows by Paragon Software

    • Доступ на чтение и запись к томам ext2, ext3 и ext4
    • Доступ на чтение к томам Btrfs и XFS
    • Поддержка чтения/записи для LVM (Менеджер логических томов)
    • Полная совместимость с Windows 10

    APFS for Windows by Paragon Software

    • Чтение и запись файлов на диски HDD, SSD и флэш-носители, отформатированные в APFS
    • Доступ к томам APFS из macOS 10.14 Mojave
     

     

    Требования к системе

    Данный продукт представляет собой пакет программ, включающий в себя 5 программных решений. Системные требования для каждого решения приводятся отдельно на странице соответствующего продукта.

    Список можно найти здесь: https://www.paragon-software.com/ru/business/file-system-link-business-suite/#resources

    Информация по установке

    Для электронных ключей:

    Активация продукта:

  • После получения лицензионного ключа, для получения установочного файла, необходимо пройти регистрацию на сайте https://my.paragon-software.com/#/login. Если вы уже имеете аккаунт, достаточно пройти авторизацию.
  • В личном кабинете необходимо активировать серийный ключ, для этого используйте меню «активация продукта».
  • После ввода серийного номера, лицензия продукта будет доступна к загрузке.
  • Скачайте, запустите установочный файл и следуйте рекомендациям Мастера установки, перезагрузите машину.
  • При установке программы, мастер установки потребует ввод ключа продукта/серийного номера, которые необходимо взять в личном кабинете, либо в письме о покупке продукта.
    • Самовывоз
    Доставка
    Отзывы


    File System Link Business Suite на 15ПК на 1 год [PSG-745-BSU-TL1Y-WS15] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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