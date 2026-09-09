File System Link Business Suite на 15ПК на 1 год [PSG-745-BSU-TL1Y-WS15] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара File System Link Business Suite на 15ПК на 1 год [PSG-745-BSU-TL1Y-WS15] (электронный ключ)
Описание
Комплексное решение для гетерогенных IT-систем Переключаясь между различными инфраструктурами, IT-отдел зачастую сталкивается с трудностями при доступе к файлам из-за несовместимости файловых систем. Paragon Software решает эту проблему с помощью File System Link Business Suite – пакета драйверов для беспрепятственного обмена данными в корпоративной среде. В состав решения входит драйвер Microsoft NTFS for Mac by Paragon Software и другие инструменты, необходимые для быстрого доступа на чтение и запись к томам NTFS, HFS+ и extFS с рабочих станций Mac или Windows.
Функции
NTFS for Mac by Paragon Software
- Простой доступ к дискам, отформатированным в NTFS с Mac
- Высокая скорость передачи данных
- Поддержка последней версии macOS 10.14 Mojave
HFS+ for Windows by Paragon Software
- Поддержка дисков GPT и MRB
- Проверка, монтирование и размонтирование
- Поддержка последней версии Windows 10
extFS for Mac by Paragon Software
- Проверка/чтение/запись/форматирование разделов ext2/3/4
- Ускоренная передача файлов, близкая к скорости внутренней передачи на macOS
- Совместимость с последней версией macOS 10.14 Mojave
Linux File Systems for Windows by Paragon Software
- Доступ на чтение и запись к томам ext2, ext3 и ext4
- Доступ на чтение к томам Btrfs и XFS
- Поддержка чтения/записи для LVM (Менеджер логических томов)
- Полная совместимость с Windows 10
APFS for Windows by Paragon Software
- Чтение и запись файлов на диски HDD, SSD и флэш-носители, отформатированные в APFS
- Доступ к томам APFS из macOS 10.14 Mojave
Требования к системе
Данный продукт представляет собой пакет программ, включающий в себя 5 программных решений. Системные требования для каждого решения приводятся отдельно на странице соответствующего продукта.
Список можно найти здесь: https://www.paragon-software.com/ru/business/file-system-link-business-suite/#resources
Информация по установке
Для электронных ключей:
Активация продукта:
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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Описание
Комплексное решение для гетерогенных IT-систем Переключаясь между различными инфраструктурами, IT-отдел зачастую сталкивается с трудностями при доступе к файлам из-за несовместимости файловых систем. Paragon Software решает эту проблему с помощью File System Link Business Suite – пакета драйверов для беспрепятственного обмена данными в корпоративной среде. В состав решения входит драйвер Microsoft NTFS for Mac by Paragon Software и другие инструменты, необходимые для быстрого доступа на чтение и запись к томам NTFS, HFS+ и extFS с рабочих станций Mac или Windows.
Функции
NTFS for Mac by Paragon Software
- Простой доступ к дискам, отформатированным в NTFS с Mac
- Высокая скорость передачи данных
- Поддержка последней версии macOS 10.14 Mojave
HFS+ for Windows by Paragon Software
- Поддержка дисков GPT и MRB
- Проверка, монтирование и размонтирование
- Поддержка последней версии Windows 10
extFS for Mac by Paragon Software
- Проверка/чтение/запись/форматирование разделов ext2/3/4
- Ускоренная передача файлов, близкая к скорости внутренней передачи на macOS
- Совместимость с последней версией macOS 10.14 Mojave
Linux File Systems for Windows by Paragon Software
- Доступ на чтение и запись к томам ext2, ext3 и ext4
- Доступ на чтение к томам Btrfs и XFS
- Поддержка чтения/записи для LVM (Менеджер логических томов)
- Полная совместимость с Windows 10
APFS for Windows by Paragon Software
- Чтение и запись файлов на диски HDD, SSD и флэш-носители, отформатированные в APFS
- Доступ к томам APFS из macOS 10.14 Mojave
Требования к системе
Данный продукт представляет собой пакет программ, включающий в себя 5 программных решений. Системные требования для каждого решения приводятся отдельно на странице соответствующего продукта.
Список можно найти здесь: https://www.paragon-software.com/ru/business/file-system-link-business-suite/#resources
Информация по установке
Для электронных ключей:
Активация продукта:
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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